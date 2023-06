Chancer, che si autodefinisce “la prima piattaforma di mercato predittivo decentralizzata al mondo”, ha recentemente lanciato la prevendita del suo token.

In pochi giorni, la piattaforma ha venduto oltre 37 milioni della sua distribuzione in prevendita tra il crescente interesse per i token del mercato di previsione. Nel frattempo, piattaforme come Gnosis e Augur stanno cercando di riprendersi dopo il lungo mercato ribassista.

I mercati predittivi dovrebbero crescere

Secondo i dati di CoinGecko, la capitalizzazione di mercato dei mercati predittivi delle criptovalute è di poco superiore ai 419 milioni di dollari. Tuttavia, l’industria globale delle scommesse sportive è stata valutata oltre 84 miliardi di dollari nel 2022. È prevista una crescita significativa sia per lo spazio crypto che per l’industria delle scommesse sportive, ed è qui che Chancer si distingue senza dubbio nell’offrire un potenziale punto di svolta.

Cosa offre Chancer di unico?

Costruito sulla blockchain di Binance Smart Chain, Chancer offre alla comunità delle scommesse una piattaforma veramente decentralizzata in cui gli utenti hanno il controllo.

Nel suo tentativo di diventare la destinazione globale per tutto ciò che riguarda le scommesse sociali e i mercati predittivi, Chancer è progettato come una piattaforma P2P. Non ci sono giocatori di terze parti centralizzati che potrebbero voler continuare l’approccio tradizionale delle scommesse sportive e dei fornitori di giochi d’azzardo di agire come “house”. Piuttosto che essere l’entità centralizzata che controlla i mercati e le probabilità, Chancer consente a ogni utente di essere la propria casa.

Gli esperti prevedono che Chancer stia sconvolgendo lo spazio delle scommesse. Mentre altri progetti utilizzano anche la tecnologia blockchain, questa piattaforma adotta un approccio completamente nuovo.

Ad esempio, abbiamo contratti intelligenti combinati con WebRTC basato su Google per portare le scommesse social in tempo reale alla community. Gli investitori potrebbero notare che WebRTC ha cambiato la comunicazione web per piattaforme come Zoom, Slack e Microsoft Teams con comunicazioni in tempo reale a riunioni e chat.

L’aggiunta di questa funzione significa che Chancer può trasmettere in streaming le scommesse alla comunità globale, rendendo le scommesse un vero mercato sociale.

Utilità del token $CHANCER

Il token CHANCER alimenterà questo ecosistema decentralizzato, con i titolari in grado di creare scommesse su qualsiasi evento.

CHANCER consente inoltre ai titolari di prendere parte ai mercati di previsione creati da altri utenti della piattaforma. La cosa più interessante è che l’acquisto del token ora offre la possibilità di partecipare alla governance del progetto, come un azionista in cui il valore del proprio investimento cresce man mano che l’ecosistema prospera.

Maggiori informazioni su Chancer sono disponibili nella loro pagina di prevendita o nel loro white paper.

Cos’è GnosisS (GNO)?

Sebbene originariamente è stato lanciato come mercato predittivo decentralizzato, Gnosis ora offre una piattaforma per app di terze parti che offrono servizi di mercato predittivo. A differenza della piattaforma di scommesse decentralizzata guidata dai social di Chancer, Gnosis ospita dApp come Azuro, Omen e Reality Card che consentono agli utenti di scommettere su vari eventi come sport, prezzi di mercato delle criptovalute e politica, tra gli altri.

GNO è il token che alimenta l’ecosistema Gnosis e viene utilizzato per lo staking su Gnosis Chain e per la governance su GnosisDAO. Dopo il lancio con una fornitura totale di 10 milioni di GNO, è stata approvata una proposta di governance che ha ridotto la fornitura a 3 milioni.

Previsione del prezzo di Gnosis

Gnosis attualmente viene scambiato intorno a 116$, circa il 2% in un giorno e oltre il 9% in più sul grafico settimanale. Il prezzo GNO attualmente si aggira sopra il livello di supporto primario di 100$, con la zona cuscinetto a 110$.

Il ritorno della domanda ai valori prevalenti significa possibile azione al rialzo fino ai massimi di ottobre 2022 di 130$. Al di sopra c’è la zona di offerta intorno ai 200$, che è stata raggiunta ad agosto proprio quando gli orsi hanno preso possesso del mercato, in seguito aiutati dal crollo di FTX.

Tuttavia, la previsione dei prezzi per Gnosis guarda al potenziale crollo al di sotto di 100$. Se i trigger negativi si rafforzeranno a breve termine, GNO potrebbe scendere al livello di supporto di 93$ e forse a 75$.

Previsione del prezzo del token Chancer

Una prospettiva di previsione del prezzo di Chancer in questa fase può esaminare il prezzo del token durante la prevendita e la potenziale performance una volta quotata nel mercato secondario. Come notato, CHANCER è in prevendita e il token ha attualmente un prezzo di 0,01$, la prima fase della vendita di token.

Secondo i dettagli sulla loro pagina di prevendita, il valore del token dovrebbe aumentare durante l’evento per raggiungere 0,021$. Ciò significa che il prezzo di CHANCER è destinato ad aumentare di oltre il 100% durante questa fase.

I token verranno quindi quotati sul mercato secondario, con la roadmap che evidenzia Uniswap e almeno due piattaforme CEX nel terzo trimestre del 2023. I token verranno inoltre elencati su CoinGecko e CoinMarketCap, in coincidenza con il lancio anticipato della beta.

Cosa potrebbe influire sul prezzo di Chancer nel 2023?

Storicamente, le quotazioni dei vari token sui principali exchange hanno visto salire alle stelle i prezzi dei rispettivi asset. Ciò ha funzionato anche con le azioni quando le IPO sono state attivate, spesso a causa della massiccia domanda da parte del mercato al dettaglio.

Questa prospettiva sarà probabilmente rafforzata se il mercato sarà in fase rialzista quando CHANCER entrerà in funzione. Le possibilità che ciò accada nel 2023 ci sono, dato che gli esperti ritengono che il fondo del mercato delle criptovalute sia già arrivato e che sia in corso un nuovo ciclo rialzista.

Tuttavia, i prezzi potrebbero essere limitati se il sentiment rialzista attualmente osservato nel mercato si capovolge in mezzo a una confluenza di fattori come venti contrari normativi e un più ampio tracollo del mercato.

Il primo ha due eventi a cui prestare attenzione: l’esito dei casi che coinvolgono la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e Binance, Coinbase e Ripple Labs. Altre condizioni che potrebbero vedere i mercati in difficoltà includono la negazione di uno spot Bitcoin ETF ancora una volta.