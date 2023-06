Binance perde un importante partner bancario europeo a causa di problemi normativi

La principale piattaforma di trading Binance continua a incontrare sfide normative globali. Puoi leggere di più sui recenti sviluppi dell’azienda qui. Nel frattempo, gli ultimi aggiornamenti hanno fatto perdere allo scambio il suo partner bancario europeo, PaySafe Solutions, che ha rivelato che avrebbe interrotto i servizi di soluzioni di portafoglio dal 25 settembre.

🏦 Binance's European Banking Partner, Paysafe, will no longer support the exchange from September 25



Paysafe is a EUR deposit and withdrawal service provider.#Binance #Paysafe pic.twitter.com/3FNP4bK49q — dapp.expert (@Dappexpert) June 29, 2023

Nel frattempo, Binance introdurrà soluzioni di aggiornamento per i suoi utenti. Dopo la scadenza, i partecipanti utilizzeranno nuove informazioni bancarie per depositare EUR nel portafoglio fiat di Binance. Ciò includerà nuovi termini e condizioni che gli utenti dovrebbero accettare.

Binance cambia fornitore di transazioni in EUR

Copy link to section

Il prelievo di Paysafe costringerà l’exchange a cambiare fornitore di depositi e prelievi in euro. Binance deve ancora confermare il suo potenziale collaboratore. Inoltre, l’azienda ha affermato che l’ultimo sviluppo riguarderebbe solo i trasferimenti in euro offerti da Paysafe e non altre transazioni fiat.

Binance ha unito le forze con Paysafe nel 2022 per consentire ai propri clienti di utilizzare Faster Payments quando depositano sterline britanniche. La rete Faster Payment gestisce bonifici bancari e pagamenti nel Regno Unito.

Binance e Binance US hanno firmato un accordo con la Securities & Exchange Commission il 17 giugno. L’accordo ha bloccato la proposta del regolatore di congelare o introdurre un ordine restrittivo per le attività statunitensi dell’exchange.

Il calore normativo globale di Binance

Copy link to section

Binance ha subito problemi normativi globali dalla causa della SEC all’inizio di questo mese. Ad aprile, lo scambio ha sospeso le sue offerte in Australia a causa della mancanza di fornitori di servizi di pagamento. La Australian Securities & Exchange Commission ha sospeso il certificato di Binance.

Binance ha lasciato il mercato canadese e Changpeng Zhao ha rivelato che l’exchange non è riuscito a soddisfare le autorità di regolamentazione. Inoltre, i problemi bancari e normativi hanno visto la società abbandonare il mercato olandese.

I giocatori di criptovaluta credono che Binance potrebbe perdere la sua quota di mercato nello spazio crittografico. Ad esempio, lo scambio non è riuscito ad acquisire il fornitore di servizi di asset virtuali in diverse giurisdizioni. Gli individui hanno messo in dubbio la sua procedura di richiesta dopo che Crypto.com ha assicurato a VASP di operare in Spagna.

Inoltre, gli ultimi aggiornamenti indicano che i regolatori tedeschi hanno negato la richiesta di certificato di custodia delle criptovalute di Binance.

JUST IN:



Binance crypto custody license application denied by German regulator BaFin — whalechart (@WhaleChart) June 29, 2023