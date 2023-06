Il gigante finanziario giapponese SBI Group elenca Shiba Inu sulla sua piattaforma di criptovalute

In un annuncio ufficiale fatto il 28 giugno, il principale conglomerato giapponese di servizi finanziari, SBI Group, ha annunciato che “inizierà a gestire Shiba Inu (SHIB), Dai (DAI) e Cosmos (ATOM) ” sulla sua piattaforma di criptovalute SBI VC Trade.

L’annuncio affermava che il gigante finanziario avrebbe “iniziato a gestire le vendite presso l’ufficio vendite, il servizio di accumulo e il servizio di prestito di monete” e successivamente “risponderà al deposito oltre un certo importo stabilito separatamente dalla nostra società per il deposito dall’esterno (Gestione speciale per il deposito).”

Riconoscimento Shiba Inu da parte di SBI Group

Le recenti notizie secondo cui Shytoshi Kusama, il leader Shiba Inu scelto dalla comunità, si era recato a Niseko, in Giappone, hanno causato preoccupazioni tra i seguaci ma si sono rivelate piuttosto utili per la comunità.

L’azione di SBI evidenzia il crescente significato di Shiba Inu e contribuisce alla sua crescente notorietà in Giappone. Shiba Inu è ora riconosciuto come una risorsa preziosa in Giappone grazie al supporto di SBI VC Trade. BitPoint è stato il primo importante scambio giapponese a elencare SHIB. Altri scambi con sede in Giappone che lo hanno fatto includono OKCoin Japan e BitFlyer.

La mossa di questo gigante finanziario dimostra anche la sua comprensione dell’importanza e del potenziale di mercato in espansione della razza. Accogliendo le loro richieste di acquisto, accumulazione o prestito di SHIB, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di trading efficiente e senza soluzione di continuità, SBI VC Trade mira a soddisfare le mutevoli esigenze dei propri clienti.

Al fine di fornire un’esperienza di trading senza soluzione di continuità, SBI VC Trade ha preparato informazioni commerciali speciali per Shiba Inu. La quantità minima dell’ordine per SHIB è di 1.000 token e l’unità di scambio è di 1.000 token. Un ordine per 5.000.000.000 di token SHIB può essere effettuato da trader con una dimensione del tick di 0,000001.

