La prima fase di prevendita di AltSignals ($ASI) sta per concludersi, con il 96,46% di token venduti. Finora, la fase di prevendita ha raccolto 1,041 milioni di dollari, con il prezzo del token che dovrebbe aumentare del 25% nella fase successiva. Dall’apertura della sua prevendita, $ASI ha attirato un’enorme domanda, grazie al potenziale di sovralimentare i guadagni degli investitori dalla sua nuova piattaforma di servizi di trading alimentata dall’intelligenza artificiale.

AltSignals è un buon investimento?

AltSignals è una piattaforma di servizi di trading di successo che esiste dal 2017. La piattaforma utilizza l’indicatore AltAlgo™ per generare segnali di trading.

AltSignals ha creato una community affidabile di trader, raccogliendo oltre 52.000 membri attraverso il canale ufficiale di Telegram. AltSignals ha generato oltre 3.782 segnali di trading con livelli di precisione medi del 64%. Su TrustPilot, la piattaforma ha ottenuto un punteggio di 4,9/5.

La solida reputazione di AltSignals lo rende una potenziale piattaforma di investimento popolare. Gli investitori guadagnano da una gamma di segnali su azioni, Binance Futures, forex e criptovalute. Il fatto che AltSignals abbia già una community fidata lo rende ideale per investire nel suo nuovo progetto IA.

In che modo AltSignals sta cambiando il trading con l’intelligenza artificiale?

Alla luce della sua costante crescita, AltSignals vuole produrre segnali per più strumenti finanziari con maggiore precisione. L’azienda ha scelto l’intelligenza artificiale come la prossima iterazione della crescita.

AltSignals sfrutterà l’intelligenza artificiale per rivoluzionare il trading utilizzando approfondimenti dall’apprendimento automatico, dalla modellazione predittiva e dall’analisi sentimentale. Questa iterazione è fondamentale in quanto il trading utilizzando l’intelligenza artificiale è stato riconosciuto come un modo popolare per ottenere risultati coerenti e migliori. Ciò avviene in mezzo alla crescente applicazione dell’IA, con giganti della tecnologia come Microsoft e Google in testa.

Ma piuttosto che seguire i suoi predecessori, Altsignals vuole che gli investitori siano coinvolti. Ciò ha spinto il team a lanciare una nuova piattaforma chiamata ActualizeAI, in cui gli investitori possono partecipare al processo decisionale e avere voce in capitolo nel trading. I membri acquisteranno token $ASI per diventare membri di ActualizeAI.

Perché investire in ActualizeAI e $ASI?

ActualizeAI darà al servizio di trading di AltSignals un angolo di intelligenza artificiale. Uno dei vantaggi per gli investitori è che potranno godere di segnali di trading di qualità per aumentare i loro guadagni. AltSignals ha avuto successo nel mondo del trading, consentendo ad ActualizeAI un’ottima base per crescere.

ActualizeAI e $ASI consentono inoltre agli investitori di apprendere e migliorare le proprie capacità di trading. Ci sono tornei e competizioni di trading in cui i membri partecipano e vincono gettoni $ASI. Per gli investitori principianti ed esperti, la piattaforma potrebbe essere il luogo ideale per imparare da altri professionisti e rimanere al passo con il gioco.

Non solo guadagni legati al trading. $ASI darà agli investitori la possibilità di entrare a far parte di un club di membri AI. Questa è un’enorme opportunità per gli investitori di fornire feedback o idee su nuovi prodotti e guadagnare token $ASI ogni settimana. Ci sono anche esclusive opportunità di prevendita per gli investitori dove guadagnano $ ASI.

Previsione $ASI prima della quotazione dei token

Attualmente, $ASI vale 0,015$ nella prima fase della prevendita. Questo prezzo dovrebbe aumentare ulteriormente nelle altre fasi della prevendita. I primi investitori lo acquistano a un prezzo interessante.

Se utilizziamo il prezzo corrente come base della nostra previsione, un aumento del prezzo di 10 volte darà a $ASI una valutazione di 0,15$. Come è possibile questo prezzo?

$ASI entrerà in quotazione su Uniswap nel terzo trimestre del 2023, e seguiranno le quotazioni successive. Dall’azione dei prezzi passata, i token aumentano di oltre il 1.000% una volta che vengono quotati negli scambi. Pertanto, la previsione dei prezzi non è solo realistica, ma realizzabile, data la popolarità di AltSignals.

Tuttavia, il 2024 potrebbe arrivare troppo presto per la previsione dei prezzi, dato che $ASI sta iniziando a farsi notare. Pertanto, la previsione dei prezzi è possibile nel primo o nel secondo trimestre del 2024, quando si saranno svolte tutte le attività di sviluppo di ActualizeAI.