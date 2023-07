Charles è un giornalista di Invezz. È laureato in ingegneria meccatronica, ma è interessato all'affascinante mondo delle criptovalute e… leggi di piú

La prevendita di Chancer ha superato la soglia dei 436.000 dollari per evidenziare il sentiment generale positivo del mercato delle criptovalute. L’evento di prevendita lanciato di recente per la piattaforma di mercato predittiva basata su blockchain ha visto la vendita di oltre 43,6 milioni di token $CHANCER in pochi giorni.

Mentre la tecnologia blockchain ha dimostrato la sua capacità di ribaltare una varietà di settori, il gioco d’azzardo ha un disperato bisogno di cambiamento. Nonostante siano ampiamente utilizzate, le piattaforme di scommesse centralizzate presentano numerosi inconvenienti che le rendono scadenti, costringendo i fondatori di Chancer a sfruttare questa lacuna.

Mercato delle criptovalute – Spot Bitcoin ETF

Bitcoin (BTC) ha registrato un rally al rialzo positivo la scorsa settimana quando i principali gestori patrimoniali come Fidelity e BlackRock hanno presentato istanza di lancio di uno spot BTC Exchange Traded Fund (ETF). C’è stata anche una spinta da parte delle balene Bitcoin i cui dati on-chain suggeriscono che hanno svolto un ruolo cruciale nell’aiutare la criptovaluta a superare il livello di prezzo di 30.000$ nel recente rally.

Il prezzo del bitcoin è salito oltre i 31.000$ prima di tornare a circa 30.000$ oggi dopo che la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti ha dichiarato a Cboe Global Markets, Inc. che i recenti documenti di Spot Bitcoin ETF di Fidelity, BlackRock (NYSE: BLK) e altri non sono chiari ed esaustivi.

Accelera l’attività istituzionale di BTC

Con l’accelerazione dell’attività istituzionale, gli investitori statunitensi hanno versato denaro in bitcoin (BTC), alimentando il recente rally della più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato.

Secondo un rapporto della società di analisi delle criptovalute K33 Research, il motore principale della recente Bull Run di BTC è stata la concentrazione dei suoi aumenti di prezzo e del volume degli scambi durante le ore di mercato statunitensi.

Bitcoin è aumentato dell’85% finora quest’anno, superando la maggior parte del mercato delle criptovalute. Un certo numero di importanti istituzioni finanziarie, tra cui BlackRock, Fidelity e Citadel, hanno aumentato il loro coinvolgimento con BTC, il che ha stimolato l’ottimismo degli investitori e il movimento dei prezzi.

L’attività di BTC negli Stati Uniti ha sovraperformato le sessioni di trading asiatiche ed europee. L’attività è aumentata cumulativamente del 30% durante le ore di mercato negli Stati Uniti da quando ha toccato il minimo a circa 16.000$ dopo che il colosso della gestione patrimoniale BlackRock ha presentato una domanda per un fondo negoziato in borsa spot BTC il 14 giugno.

Secondo K33, la correlazione a 30 giorni di Bitcoin con le azioni statunitensi come gli indici S&P 500 e Nasdaq è diventata negativa la scorsa settimana per la prima volta da gennaio 2021.

La prevendita di Chancer cavalca l’onda dell’impennata di Bitcoin

L’attuale interesse istituzionale per Bitcoin è lontano dall’opportunistico FOMO (paura di perdere qualcosa) che abbiamo visto in passato per lo più solo spingere i prezzi verso l’alto a breve termine. Le istituzioni si muovono lentamente e deliberatamente e investono a lungo termine, il che significa che è un possibile indicatore di una corsa dei prezzi di Bitcoin a lungo termine che potrebbe stimolare una tendenza rialzista nel più ampio mercato delle criptovalute.

La prevendita di Chancer sembra cavalcare il recente prezzo di Bitcoin oltre al crescente settore delle scommesse che dovrebbe raggiungere 167,50 miliardi di dollari entro il 2030. La prima fase di prevendita è quasi a metà del tutto esaurita nel giro di pochi giorni, dimostrando che gli investitori sono fiduciosi sulla nuova piattaforma di scommesse che è la prima piattaforma di market making predittiva decentralizzata.