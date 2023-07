Le criptovalute basate sull’intelligenza artificiale (IA) hanno continuato a cavalcare l’entusiasmo dell’IA con LayerAI (LAI) che è stato il maggior guadagno nell’ultima settimana. Il prezzo di LAI è aumentato di un enorme 50% in sette giorni non appena è giunta la notizia della chiusura della prima fase di prevendita della nuova criptovaluta ASI basata sull’intelligenza artificiale.

Al momento della scrittura dell’articolo, la prima fase della prevendita di AltSignals è stata completata al 97,74%, dimostrando che gli investitori sono fiduciosi della nuova piattaforma di generazione di segnali di trading basata sull’intelligenza artificiale di AltSignals.

Cos’è LayerAI (LAI) e perché il suo prezzo sta aumentando?

LayerAI, formalmente CryptoGPT (GPT), è una blockchain ZK Layer-2 che ti consente di possedere la monetizzazione dei tuoi dati AI. Attualmente ospita app con oltre 2 milioni di utenti, rendendola una delle più grandi blockchain AI. La blockchain è stata costruita per decentralizzare la ricchezza del mercato dei dati e dell’intelligenza artificiale da trilioni di dollari.

In poche parole, LayerAI fornisce dati per l’industria dell’intelligenza artificiale, che si è trasformata in un business da trilioni di dollari dopo il lancio di ChatGPT. Sfruttando la potenza della tecnologia blockchain, LayerAI è anche in grado di trasformare ogni attività della loro vita quotidiana in una fonte di guadagno.

Il motivo principale per cui il prezzo della criptovaluta LayerAI (AI) è in aumento è perché i progetti di intelligenza artificiale sono esplosi in crescita nelle ultime settimane. Oltre al crescente clamore dell’IA, LayerAI è stato in grado di risolvere il problema principale che deve affrontare la maggior parte dei nuovi progetti di intelligenza artificiale, ovvero la mancanza di un numero sufficiente di utenti per raggiungere la popolarità di artisti del calibro di ChatGPT.

Con oltre 2 milioni di utenti, LayerAI è tra le poche piattaforme di intelligenza artificiale crittografica ad avvicinarsi al successo di ChatGPT.

Previsione del prezzo LayerAI (LAI)

Il prezzo di LayerAI (LAI) è ritracciato al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. Al momento della stampa, il prezzo oscillava tra il livello di ritracciamento del 50% e del 61,8%.

Se il token continuerà sullo stesso trend, entro la fine di questa settimana supererà facilmente il livello di ritracciamento del 61,8% a 0,02049$.

A lungo termine, si prevede che il prezzo di LAI salirà verso il suo massimo di giugno di 0,0282$.

Prevendita di AltSignals

Attraverso lo sviluppo di una piattaforma di trading completamente nuova guidata dall’intelligenza artificiale, AltSignals sta abbracciando il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa con la sua prossima piattaforma ActualizeAI, che combina l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain per produrre la migliore intelligenza di trading attualmente disponibile online.

AltSignals è già considerata una delle piattaforme di criptovaluta con uno dei futuri più brillanti per una serie di motivi. Tra questi, dal suo debutto nel 2017, la piattaforma è cresciuta fino a ospitare una comunità di oltre 50.000 utenti, i quali hanno tutti accesso allo strumento indicatore di trading brevettato AltAlgoTM della piattaforma che vanta un eccezionale tasso di successo medio del 64%.

Nel tentativo di aumentare questo tasso a oltre l’80%, AltSignals sta utilizzando l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale per sviluppare il suo stack di trading ActualizeAI. AltSignals sta attualmente tenendo una prevendita per la sua nuova criptovaluta, ASI, mentre si prepara a lanciare la sua piattaforma IA.

ActualizeAI utilizza l’apprendimento per rinforzo per bilanciare automaticamente il rapporto rischio/rendimento su tutte le operazioni in modo che i membri possano trarre profitto dai migliori prezzi di acquisto e vendita. Questo rende più facile prendere decisioni senza essere influenzati emotivamente. Grazie a un sistema che apprende continuamente e aumenta la precisione dei suoi segnali di trading, gli utenti ottengono l’accesso alle informazioni più recenti disponibili.