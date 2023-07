I titoli di scommesse e iGaming hanno registrato buoni risultati dall’inizio di quest’anno, nonostante i timori che i consumatori possano ridurre la spesa discrezionale a causa dei timori di un rallentamento economico.

Jefferies vede un ulteriore rialzo nelle scommesse sportive

“BETZ” – l’ETF Roundhill Sports Betting e iGaming è aumentato di circa il 20% per l’anno al momento della scrittura di questo articolo. Tuttavia, l’analista di Jefferies David Katz è convinto che questo segmento all’interno dell’intrattenimento sia solo agli inizi. Su “Worldwide Exchange” della CNBC, ha detto:

Il gaming digitale è legale solo negli Stati Uniti da un paio d’anni e quest’anno, grazie agli investimenti, ha iniziato a diventare redditivo.

Si noti che la stagione NFL dovrebbe iniziare all’inizio di settembre. Katz si aspetta che il campionato sia un ulteriore impulso alle scommesse sportive e ai giochi digitali che vanno avanti e il vantaggio potrebbe non essere limitato solo ai giocatori convenzionali.

Anche una piattaforma basata su blockchain come Chancer.com potrebbe trarne vantaggio.

Quello che devi sapere su Chancer

Chancer è una piattaforma di scommesse personalizzate peer-to-peer che mira a sconvolgere i mercati del gioco d’azzardo e dei giochi digitali. È costruito sulla blockchain di Ethereum e differisce da altre piattaforme all’interno di questo spazio in alcuni modi diversi.

In primo luogo, Chancer.com introduce il concetto di scommesse social, permettendoti di creare il tuo mercato praticamente su qualsiasi cosa. Puoi quindi condividerlo con altri utenti e potenzialmente trarne profitto.

In secondo luogo, questa piattaforma basata su blockchain ti aiuta a tenerti aggiornato sull’andamento della tua scommessa tramite lo streaming live. Inoltre, è relativamente più sicuro, grazie ai moderatori imparziali che supervisionano le schedine personalizzate.

Infine, anche se la rete è inizialmente centralizzata, i fondatori Adam e Paul Kelbie si impegnano a trasformarla in una rete completamente decentralizzata alimentata dal suo token $CHANCER nativo.

Chancer sta riscontrando una domanda incredibile durante la prevendita

$CHANCER – i token BSC0 sono come azioni di una società. Possederli ti dà il diritto di avere voce in capitolo in alcuni affari relativi a come si sviluppa la piattaforma e quale direzione prende per il futuro.

Oltre a questo, il token nativo è ciò di cui hai bisogno per sbloccare tutto il potenziale della piattaforma. Puoi creare e partecipare a mercati di scommesse utilizzando $CHANCER.

Soprattutto, è un’opportunità di investimento. Al momento della scrittura, il token $ CHANCER costa 0,01$ e il suo prezzo, proprio come qualsiasi asset, dipende dalla domanda e dall’offerta complessive.

La buona notizia è che Chancer.com ha già raccolto più di mezzo milione di dollari entro un mese dal lancio, il che segnala una forte domanda. Il suo obiettivo è raccogliere un totale di 1,0 milioni di dollari tramite la prevendita.

Il prezzo del token $CHANCER potrebbe raddoppiare

Dopo la prevendita, Chancer elencherà il suo token BSC0 sui principali scambi di criptovalute, incluso Uniswap. All’inizio di quest’anno, Pepe e Floki hanno visto una spinta significativa quando sono entrati in funzione su un exchange di criptovalute.

Se lo stesso accade per $CHANCER, chi ci investe oggi durante la prevendita potrebbe beneficiarne materialmente. È anche importante rivelare che le stime prevedono che il token tocchi 0,021$ entro la fine della prevendita, più del doppio del suo prezzo attuale.

Ancora più importante, le scommesse sportive sono solo nei primi inning, come menzionato sopra. Si prevede che il mercato varrà oltre 90 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno rispetto ai circa 84 miliardi di dollari del 2022. Gli esperti prevedono che le scommesse sportive cresceranno a un tasso annuo composto del 10% nei prossimi anni e che la continua crescita sarà probabilmente un vento favorevole per Chancer.com.

Infine, i gestori patrimoniali, tra cui il più importante BlackRock, hanno recentemente presentato alla SEC statunitense un ETF Spot Bitcoin che segnala due cose: uno, il mercato delle criptovalute è qui per restare; e due, gli investitori istituzionali vogliono l’accesso alle criptovalute.

Gli analisti prevedono l’approvazione di un tale fondo negoziato in borsa per sbloccare un ulteriore rialzo delle risorse crittografiche e il token $CHANCER, essendo uno, probabilmente si bagnerà anche in quel trionfo.

Per ulteriori dettagli sulla piattaforma di scommesse peer-to-peer basata su blockchain, visita Chancer.com.