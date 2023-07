Le criptovalute si sono mosse lateralmente nelle ultime due settimane, con Bitcoin che si è aggirato sopra l’importante livello di 30.000$. Anche la maggior parte delle altcoin è rimasta in un intervallo ristretto con volumi nettamente inferiori. Questa azione sui prezzi potrebbe essere una calma prima della tempesta nel settore delle criptovalute.

L’indice di paura e avidità si ferma

Copy link to section

Un rapido sguardo agli indicatori chiave nel settore finanziario fornisce più colori sullo stato del mercato. L’indice di paura e avidità delle criptovalute, attentamente monitorato, è rimasto al livello neutro di 56. Era nella zona dell’avidità poche settimane fa.

Allo stesso tempo, l’indice del dollaro USA è sceso a 102 dollari mentre l’indice VIX rimane stabile sotto i 20 dollari. Nel frattempo, l’indice di paura e avidità monitorato da CNN Money si è spostato nell’area dell’avidità estrema.

Bitcoin e altre criptovalute sono rimaste in un intervallo ristretto mentre gli investitori valutano le recenti applicazioni ETF. La maggior parte degli analisti ritiene che la SEC accetterà le nuove domande a causa delle clausole di sorveglianza che la società ha implementato. Questa è una clausola importante che ha lo scopo di prevenire la manipolazione del mercato.

Sebbene la SEC sia un’entità importante in questa situazione, non avrà l’ultima parola sulla domanda ETF. Un giudice negli Stati Uniti potrebbe pronunciarsi a favore di Grayscale, creatore del GBTC Fund. La società ha citato in giudizio la SEC per aver rifiutato il suo piano di convertire GBTC in un ETF.

Nel complesso, uno spot ETF Bitcoin potrebbe portare a una maggiore domanda di Bitcoin poiché queste società aggiungono monete alla loro custodia. Tuttavia, a lungo termine, gli analisti si chiedono se ci sarà una domanda istituzionale sufficiente per la moneta.

Il prossimo importante catalizzatore per Bitcoin e altre criptovalute saranno i prossimi dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. Un segnale che l’inflazione sta scendendo a un ritmo più veloce del previsto sarà una buona cosa per le criptovalute poiché ridurrà l’urgenza di ulteriori aumenti dei tassi.

La vendita di token Chancer continua

Copy link to section

Nel frattempo, Chancer, una nuova società nel settore delle criptovalute, ha raccolto oltre 730.000$ in una delle vendite di token di maggior successo dell’anno. Ha venduto oltre 73 milioni di token in meno di un mese, segnalando che c’è una forte domanda per il token.

Chancer è una società che cerca di rivoluzionare il settore in rapida crescita delle scommesse sportive e delle previsioni. Gli sviluppatori stanno creando una piattaforma di scommesse che sarà alimentata utilizzando la tecnologia blockchain.

Oltre alle scommesse sportive, gli utenti di Chancer potranno creare i propri mercati nell’ecosistema. Ad esempio, un gruppo di amici può creare un mercato di scommesse e quindi fare soldi mentre le persone piazzano le loro scommesse.

L’altra caratteristica importante per l’ecosistema è il decentramento. A differenza di aziende come Bwin e DraftKings che sono controllate centralmente, i possessori di token di Chancer dovranno prendere molte decisioni. Parteciperanno anche alla condivisione dei profitti della piattaforma.

Chancer è un buon acquisto?

Copy link to section

Chancer è una piattaforma che sta sconvolgendo un enorme settore del valore di miliardi di dollari. Le scommesse sportive e le previsioni hanno anche miliardi di utenti in tutto il mondo. Pertanto, se gli sviluppatori creano una buona piattaforma, è probabile che guadagnerà quote di mercato nei prossimi anni.

L’opportunità di mercato rende Chancer un buon token su cui investire. Tuttavia, ci sono anche dei rischi per investire nel token. Ad esempio, ci sono rischi normativi, come abbiamo visto con le recenti azioni legali della SEC contro Coinbase e Binance.

Tra questi rischi normativi, c’è la possibilità che alcune borse americane abbiano paura di quotarlo. Tuttavia, credo che per ora le opportunità superino i rischi. In passato, abbiamo visto alcune minuscole criptovalute, come Pepe e Keke, aumentare dopo il loro debutto. Pertanto, dovresti allocare solo una piccola percentuale dei tuoi fondi su Chancer e altri token. Puoi acquistare la prevendita di Chancer qui.