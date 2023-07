Wipro annuncia un investimento di 1 miliardo di dollari nell’intelligenza artificiale

Wipro Limited è l’ultima multinazionale a cogliere le opportunità di crescita attraverso lo spazio sempre più dominante dell’intelligenza artificiale (AI).

Il 12 luglio, il fornitore di servizi informatici con sede in India ha annunciato un piano pluriennale che lo vedrà investire fino a 1 miliardo di dollari nell’intelligenza artificiale. L’investimento triennale da un miliardo di dollari cercherà di sfruttare le opportunità di crescita attraverso l’intelligenza artificiale, i dati e l’analisi, ha affermato la società in un comunicato stampa mercoledì.

Da includere nello sforzo di investimento sono anche le iniziative mirate alla ricerca e sviluppo, il potenziamento del suo FullStride Cloud e la creazione di nuove capacità di consulenza per favorire l’adattamento dei clienti al mondo in evoluzione dell’IA.

Wiproai360

Copy link to section

Oltre all’investimento di 1 miliardo di dollari, Wipro ha lanciato un primo ecosistema di innovazione basato sull’intelligenza artificiale chiamato Wipro ai360. Secondo l’azienda, Wipro ai360 sarà la chiave per i piani per integrare l’IA in ogni soluzione, piattaforma e strumento disponibile per i clienti.

Wipro ai360 e il nuovo investimento potrebbero vedere il colosso IT liberare nuovo valore e produttività. Questi saranno possibili con l’applicazione di strumenti di intelligenza artificiale, ha osservato l’azienda nel comunicato stampa.

Commentando l’investimento, il CEO di Wipro Thierry Delaporte ha dichiarato:

“L’Intelligenza Artificiale è un campo in rapida evoluzione. Soprattutto con l’emergere dell’IA generativa, prevediamo un cambiamento fondamentale in avanti, per tutti i settori. Nuovi modelli di business, nuovi modi di lavorare e anche nuove sfide. Questo è esattamente il motivo per cui l’ecosistema ai360 di Wipro pone le operazioni IA responsabili al centro di tutto il nostro lavoro IA. Ha lo scopo di potenziare il nostro pool di talenti ed essere onnipresente in tutte le nostre operazioni e processi, nonché nelle nostre soluzioni per i clienti. Siamo pronti per il futuro basato sull’IA!”

L’azienda prevede di formare tutta la sua forza lavoro 250.000 sull’intelligenza artificiale, e ciò dovrebbe avvenire nei prossimi 12 mesi.

La scommessa di Wipro arriva in mezzo a un’adozione più ampia in tutto il mondo, con i principali attori tecnologici che raddoppiano il gioco dell’IA dopo il rilascio di ChatGPT. Il chatbot AI di OpenAI, una startup sostenuta da Microsoft, ha portato a una sorta di corsa all’oro nel settore, con Google tra i giganti della tecnologia globale a guardare una fetta del mercato in crescita.