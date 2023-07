Ami il trading o hai raggiunto il successo impegnandoti in questa attività? È probabile che tu abbia passato molto tempo per imparare a fare trading. Ma pensa a quanto può essere influente una piattaforma che ti consente di diventare un trader di successo per il tuo viaggio nel trading. AltSignals genera segnali di trading da quando è stato creato nel 2017, con tassi di precisione in media del 64%. La piattaforma è ora in espansione e incorporerà l’intelligenza artificiale per aumentare la qualità dei segnali. Dal lancio della prevendita del token $ASI, che alimenterà la piattaforma IA, gli investitori hanno acquistato token per oltre 1,171 milioni di dollari.

Comprensione di AltSignals e del suo servizio di trading IA

AltSignals è un servizio di segnali di trading con sede nel Regno Unito che genera segnali di trading di qualità nei mercati forex, azionari e delle criptovalute. Ha utilizzato un comprovato indicatore AltAlgo™ per generare segnali di qualità che hanno visto l’adesione salire a oltre 52.000 trader su Telegram. AltSignals ha generato più di 3.782 segnali, raccogliendo l’incredibile cifra di 2,2 milioni di dollari di entrate commerciali.

Grazie al suo successo, i trader esperti e professionali di AltSignals vogliono attingere all’intelligenza artificiale. Questa è una nuova area che sta diventando popolare nel mondo del trading. L’intelligenza artificiale aiuta nell’analisi predittiva raccogliendo rapidamente dati da diverse fonti per consentire ai trader di generare segnali di qualità.

Il servizio di trading IA di AltSignal sarà alimentato sulla blockchain, con la società che lancerà una nuova piattaforma chiamata ActualizeAI. Devi diventare un membro di ActualizeAI per godere dei suoi vantaggi, inclusi i segnali di trading. Gli investitori acquisteranno $ASI e si uniranno al carrozzone dell’IA nel trading.

Quali sono i vantaggi di investire in ActualizeAI?

Investire in ActualizeAI significa prendere posizione in $ASI. Il token ha un grande potenziale per esplodere di valore in quanto alimenta un servizio di segnali di trading già di successo. Con blockchain, AltSignals diventerà disponibile per più investitori. Significa che il valore di $ASI potrebbe aumentare, generando rendimenti per i suoi possessori.

Al di là delle speculazioni, $ASI offre valore attraverso i segnali di trading; gli investitori ricevono segnali da un team AltSignals qualificato per potenziare i loro rendimenti dal trading. Ci sono anche tornei e competizioni di trading in cui i membri imparano, affinano le loro abilità e vengono premiati con $ASI.

AltSignals vuole anche permettere agli utenti di governare la sua piattaforma. Gli investitori useranno i loro token per votare sulla governance e dettare la direzione della piattaforma. In futuro, gli investitori avranno accesso a futuri prodotti basati sull’intelligenza artificiale e prevendite esclusive.

AltSignals è un buon investimento a lungo termine

Pochissimi progetti fanno dei tagli quando si tratta di valutare le opzioni per investimenti a lungo termine. Uno dei criteri per determinare se un asset è degno di essere detenuto a lungo termine è il potenziale di guadagno e la capacità di fornire valore anno dopo anno.

Per quanto riguarda AltSignals, il progetto ha prodotto valore per mezzo decennio. Inoltre, il mondo del trading sta migliorando ogni giorno, con l’aggiunta di più strumenti. Significa che AltSignals può solo migliorare nel fornire valore a lungo termine.

Per i due motivi di cui sopra, AltSignals potrebbe essere adatto per investimenti a lungo termine. Il potere del servizio di valore, la blockchain e l’applicazione IA consentiranno ad AltSignals di crescere.

Quanto è attraente $ASI adesso?

I token appena lanciati hanno un grande potenziale, con prezzi che aumentano fino a 10 volte entro pochi mesi dal lancio. $ASI rientra in questa categoria, in quanto il suo valore non è ancora stato sfruttato.

L’attrattiva di $ASI è sottolineata anche dalla sua bassa valutazione. Il token è ancora in prevendita e il prezzo è molto basso. I prezzi delle criptovalute tendono a salire alle stelle quando gli asset sono quotati in borsa. Pertanto, $ASI potrebbe essere attraente per gli investitori che cercano di accumularlo prima che il valore aumenti nella quotazione.