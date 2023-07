Cosa significa la sentenza SEC vs Ripple per il caso Grayscale (GBTC) vs SEC

La più grande notizia sulle criptovalute della settimana è stata la straordinaria vittoria di Ripple Labs in un caso prolungato a New York. La vittoria ha scatenato un forte rally delle criptovalute, con i prezzi di XRP e XLM in aumento di oltre il 50%. Gli investitori di criptovalute si stanno ora concentrando sul caso Grayscale vs SEC in corso negli Stati Uniti.

Scala di grigi contro causa SEC

La SEC ha subito un duro colpo quando un giudice di New York si è pronunciato contro a New York, come abbiamo scritto qui. Il caso, attentamente monitorato, affermava che XRP era un titolo che la SEC avrebbe dovuto regolamentare. Questo è stato un duro colpo per la SEC poiché l’agenzia è diventata più combattiva negli ultimi mesi.

Ha importanti implicazioni nel settore delle criptovalute. Una vittoria della SEC avrebbe portato a più azioni legali contro altre criptovalute. Avrebbe anche portato a più azioni legali della SEC contro altre criptovalute. Per prima cosa, l’agenzia ha già avvertito che oltre 60 criptovalute popolari come Cardano e Polygon erano titoli.

Ora, l’attenzione si sposta su un altro caso importante che potrebbe avere maggiori implicazioni per l’industria delle criptovalute. Come sapete, un tema importante nel mercato di recente è stato l’ETF applicazioni di aziende come Ark Invest e Blackrock.

La SEC ha respinto le precedenti domande di aziende come VanEck e Ark citando rischi di manipolazione del mercato. In seguito, Grayscale ha intentato una causa contro la SEC per averle negato la possibilità di convertire il Grayscale Bitcoin Trust in un ETF.

Questo caso è ancora in corso e gli analisti prevedono che si concluderà nei prossimi mesi. Grayscale spera che si concluda in questo trimestre.

Una vittoria di Grayscale potrebbe avere importanti implicazioni per le criptovalute. A breve termine, consentirà la conversione del Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) da 20 miliardi di dollari in un ETF. Di conseguenza, il significativo sconto esistente in GBTC verrebbe probabilmente sigillato.

"It's a moment of validation," says @Grayscale CEO @Sonnenshein on $BLK aiming to launch a $BTC spot ETF. "To see the largest asset manager in the world publicly commit to advancing their crypto efforts only lends validity to the asset class and the staying power that it has." pic.twitter.com/agt7emHWt0 — Last Call (@LastCallCNBC) July 11, 2023

Altre proposte dell’ETF

La vittoria di Grayscale aprirà anche le porte a più proposte di ETF Bitcoin a breve termine. Aziende come Blackrock, Invesco e Ark Invest hanno già inviato le loro richieste per i loro ETF Bitcoin. Gli analisti ritengono che questi fondi siano vitali per flussi più istituzionali verso l’industria delle criptovalute.

C’è un’altra implicazione. Se un ETF Bitcoin viene accettato, queste stesse società richiederanno più ETF di criptovaluta. Le applicazioni più ideali saranno per le principali monete come Ethereum, Ripple, Litecoin e Bitcoin Cash.

Ethereum potrebbe avere alcune sfide poiché la SEC lo vede ancora come una sicurezza finanziaria a causa delle sue capacità di staking.