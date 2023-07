Previsione del prezzo di Stellar Lumens (XLM) dopo la vittoria di Ripple su XRP

Stellar Lumens è salito al livello più alto dall’aprile 2022 dopo la spettacolare vittoria di Ripple Labs in un tribunale statunitense. XLM, il suo token, è balzato a un massimo di $ 0,20, che era molto più alto del minimo da inizio anno di $ 0,075. Precisamente, al suo apice, la moneta è aumentata di oltre il 180% rispetto al livello più basso di quest’anno.

Ripple Labs vince in tribunale negli Stati Uniti

Stellar è una popolare criptovaluta che ha una stretta somiglianza con Ripple. La moneta è stata formata da un co-fondatore di Ripple per facilitare i pagamenti in tutto il mondo. Oggi, Stellar è meglio conosciuto per essere il fornitore di tecnologia di Circle, il creatore di USD Coin, la seconda più grande stablecoin al mondo.

Pertanto, gli investitori di Stellar lumens stavano seguendo da vicino il caso SEC vs Ripple. Per prima cosa, una vittoria della SEC avrebbe significato cattive notizie per Stellar e il suo ecosistema. In qualità di grande attore nel settore delle criptovalute, è probabile che la SEC avrebbe avviato una causa separata contro la società e i suoi creatori.

L’impatto della perdita di SEC è che più aziende nel settore dei servizi finanziari saranno ora disponibili a utilizzare la tecnologia di Stellar per facilitare i pagamenti. L’azienda più popolare che utilizza Stellar oggi è MoneyGram, il fornitore globale di pagamenti. Altre società sono Circle, Coinme, Abra, Anchorage e Binance tra le altre.

Stellar sta anche cercando di costruire un ecosistema completamente decentralizzato con il suo progetto Soroban. Soroban è una piattaforma di contratti intelligenti basata su Rust progettata per la scalabilità. Gli sviluppatori possono utilizzare la rete per creare dApp con applicazioni del mondo reale. Tuttavia, la sfida è che l’ecosistema deve ancora guadagnare terreno tra gli sviluppatori.

Un altro catalizzatore per Stellar Lumens sono i recenti dati sull’inflazione al consumo negli Stati Uniti. I dati hanno mostrato che l’inflazione al consumo è scesa al 3,0% a giugno. È probabile che i prezzi continuino a scendere nei prossimi mesi.

Previsione dei prezzi di Stellar Lumens

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo XLM ha fatto un forte breakout rialzista dopo la vittoria di SEC vs Ripple. Mentre saltava, il token si è spostato sopra l’importante punto di resistenza a 0,115$, il livello più alto nell’aprile di quest’anno.

Stellar ha superato tutte le medie mobili. Sembra anche che abbia iniziato a formare una bandiera rialzista o un modello di pennant. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente uno dei segni più popolari di maggiori guadagni.

Pertanto, mentre è probabile che si verifichi un’inversione alla media, è probabile che il prezzo di XLM continui a salire nei prossimi giorni. In tal caso, testerà nuovamente il massimo di questa settimana di $ 0,1961, che è circa il 27% sopra il livello attuale.