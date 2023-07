La Cina è diventata una delle prime nazioni a regolamentare la tecnologia che guida servizi noti come ChatGPT, dopo aver pubblicato nuovi regolamenti per l’intelligenza artificiale generativa (IA). Questo è avvenuto in seguito all’annuncio di mercoledì di Elon Musk in merito al debutto di xAI, una nuova società di intelligenza artificiale che si concentrerà sulla comprensione della “vera natura dell’universo”.

Il principale watchdog di Internet in Cina, la Cyberspace Administration of China, ha svelato giovedì una serie di regole aggiornate per regolare il mercato in espansione che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo. I regolamenti entreranno in vigore il 15 agosto giusto in tempo per regolamentare i numerosi imminenti progetti basati sull’intelligenza artificiale come l’ecosistema IA, ActualizeAI, di AltSignlas.

Le “misure provvisorie” della Cina sull’IA

La versione pubblicata, che viene definita “misure provvisorie”, sembra aver allentato diverse disposizioni precedentemente annunciate rispetto a una bozza preliminare pubblicata ad aprile. Ciò suggerisce che Pechino vede un’opportunità nell’industria in via di sviluppo mentre la nazione cerca di riaccendere la crescita economica per creare posti di lavoro.

Proprio la scorsa settimana, il gigante del fintech Ant Group è stato multato di poco meno di 1 miliardo di dollari dalle autorità di regolamentazione cinesi. Tuttavia, sembra che potrebbe essere l’ultimo colosso cinese ad affrontare tutta la forza dei regolatori sull’IA. Un gran numero di giganti tecnologici cinesi, tra cui Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) e JD.COM (NASDAQ: JD) stanno attualmente lavorando per rilasciare i propri chatbot IA.

Inizialmente, i regolamenti si applicheranno solo ai servizi offerti al pubblico in Cina. Le esenzioni si applicano alla tecnologia creata negli istituti di ricerca o destinata agli utenti all’estero. La nuova legge ha eliminato multe fino a 100.000 yuan (14.027$) per le violazioni.

Tuttavia, i fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa saranno tenuti a condurre revisioni della sicurezza e registrare i propri algoritmi presso il governo se i loro servizi sono in grado di influenzare l’opinione pubblica o possono “mobilitare” il pubblico.

La compagnia xAI di Elon Musk

Allo stesso tempo, Elon Musk, fondatore e CEO di Tesla, SpaceX e Twitter, ha annunciato il lancio di xAI con l’obiettivo di “comprendere la vera natura dell’universo”. Venerdì, Musk e il suo team hanno fornito maggiori dettagli in una chat live di Twitter Spaces sull’azienda.

I membri del team di xAI hanno lavorato a progetti come AlphaCode di DeepMind e i chatbot GPT-3.5 e GPT-4 di OpenAI. Sono ex dipendenti di DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter e Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

L’xAI di Musk competerà con i principali chatbot AI come ChatGPT, Bard e Claude, aziende come OpenAI, Google e Anthropic.

La notizia della società di intelligenza artificiale di Musk è emersa per la prima volta ad aprile, insieme alle voci secondo cui Musk aveva acquistato migliaia di processori GPU da Nvidia per alimentare un potenziale modello di linguaggio di grandi dimensioni. Durante un’intervista registrata su Fox News Channel quello stesso mese, Musk ha discusso le sue idee per un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato “TruthGPT” e ha aggiunto di essere preoccupato che le società di intelligenza artificiale esistenti favorissero i sistemi “politicamente corretti” rispetto ad altri.

