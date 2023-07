Quando si tratta di meme coin, non molti possono vantare l’hype che attualmente circonda il nuovo token meme basato sul cane Shiba Memu (SHMU). In un anno in cui la mememania ha subito un grande cambiamento in termini di interesse, alcune meme coin come Pepe, Floki Inu e Doge Killer sono stati grandi successi.

Tuttavia, nessuno può vantare il genio di Shiba Memu, ovvero la sua integrazione di blockchain e intelligenza artificiale (IA) per spingere ai limiti ciò che è possibile nella sua strategia di marketing. Questo potrebbe portare il nuovo token a diventare uno miglior token basato su cani superando gli attuali leader delle meme coin?

La natura esplosiva della prevendita del suo token suggerisce che gli investitori potrebbero essere convinti effettivamente sarà così. Puoi controllare i suoi progressi qui.

Le monete meme sono un mercato in forte espansione

La criptovaluta sta vedendo una buona dose di sentiment rialzista, grazie all’ottimismo iniettato nel mercato da BlackRock e molti altri asset manager di Wall Street. Il fronte normativo rimane una nuvola grigia all’orizzonte, e questo è qualcosa di cui gli investitori sono consapevoli. Tuttavia, il sentiment generale in questo momento è che si stia profilando un nuovo ciclo rialzista.

In mezzo a questa prospettiva c’è il fatto che una delle maggiori tendenze dell’anno nelle criptovalute sono state le monete meme. In effetti, il mercato dei meme, che era praticamente pari a 0$ nel 2020, ora è un settore in forte espansione che vale 20 miliardi di dollari, con spazio per una crescita ancora maggiore.

A livello globale, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tutto con giganti della tecnologia come Google e Microsoft che scommettono molto sul suo potenziale per suscitare ancora più interesse non solo nel settore mainstream ma anche in tutto il settore delle criptovalute.

Shiba Memu sta cercando di portare questo spazio a un nuovo livello attraverso il suo approccio unico che combina IA e blockchain. La powerhouse di marketing che sta costruendo è apparentemente diversa da quella di qualsiasi altra criptovaluta mai vista prima d’ora.

Cos’è Shiba Memu?

Shiba Menu è un nuovo token meme crypto alimentato dall’intelligenza artificiale che il white paper descrive come una tecnologia che conferisce alla piattaforma il genio del marketing di 100 agenzie. In breve, Shiba Memu sta creando una macchina di marketing autosufficiente che sfrutterà blockchain e intelligenza artificiale per fornire visibilità virale per il token SHMU nativo.

È una strategia che potrebbe giovare al valore della moneta e vedere Shiba Memu capovolgere i concorrenti poiché diventa uno dei progetti meme con un potenziale di investimento a lungo termine.

L’approccio unico di Shiba Memu

Pensa a un network crypto in grado di redigere le proprie pubbliche relazioni e distribuirsi al mondo in maniera estremamente precisa tramite post sui social media e altri forum. Questo è ciò che promette questa nuova moneta meme.

A differenza delle monete meme rivali che beneficiano di cicli di hype a breve termine, Shiba Memu si rivolge a un appeal a lungo termine. Il white paper prevede l’uso delle capacità di apprendimento automatico e di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per stare al passo con il gioco. Secondo i dettagli sul suo sito Web, ciò includerà la re-immaginazione delle sue strategie di marketing e l’incorporazione del feedback della comunità tramite il dashboard IA.

L’approccio interattivo vedrà anche i titolari di SHMU guadagnare token ogni volta che il sistema basato sull’intelligenza artificiale adotta una delle loro proposte di miglioramento.

Qual è il prezzo di prevendita di Shiba Memu?

La prevendita di Shiba Memu è un evento della durata di 8 settimane che venderà l’85% della fornitura totale di 1 miliardo di SHMU. La vendita di token lanciata di recente è stata presa d’assalto dal settore, con i primi investitori che hanno raccolto oltre 25 milioni di token per un valore di oltre 478.000$ in meno di una settimana.

Gli investitori che desiderano investire ora partecipando alla prevendita hanno l’opportunità di acquistare SHMU a quelli che potrebbero essere enormi livelli scontati. A differenza di altri eventi di prevendita, in cui i prezzi aumentano dopo ogni fase, il prezzo di Shiba Memu aumenterà ogni giorno alle 18:00 GMT.

Attualmente, SHMU ha un prezzo di 0,0127$ e continuerà a raddoppiare ogni giorno all’ora indicata durante la prevendita fino a raggiungere 0,0244$. L’aumento giornaliero è fissato a 0,000225$.

Tieni presente che puoi acquistare SHMU con ETH, BNB, USDT e BUSD.

Shiba Memu può superare gli attuali leader delle meme coin?

Se le condizioni di mercato saranno ideali e il successo del meme crypto continuerà a essere integrato tra le strategie di marketing potenzialmente determinanti per il settore di Shiba Memu, allora è possibile che SHMU salirà alle stelle. Potrebbe superare criptovalute come Pepe, Shiba Inu e Dogecoin? Potrebbe.

Lo scenario ideali sarebbe quello in cui il valore di SHMU salirebbe alle stelle una volta che il token verrà pubblicato sugli exchange dopo la fine della prevendita della durata di 8 settimane.

Un altro impulso potrebbe essere lo sviluppo e la consegna del dashboard Shiba Memu AI, visto come un fattore trainante chiave nella strategia di marketing. Secondo la tabella di marcia, SHMU dovrebbe essere elencato nei suoi primi importanti scambi nel terzo trimestre del 2023, mentre l’attesissimo dashboard AI verrà lanciato all’inizio del 2024.

Gli investitori potrebbero tuttavia dover notare che le criptovalute rimangono in gran parte speculative e qualsiasi numero di fattori può ribaltare le condizioni di mercato e annullare i guadagni. Essere intelligenti come investitore è una caratteristica che non può essere sottolineata abbastanza.

Scopri di più sul token Shiba Memu dal loro white paper e dalla pagina di prevendita.