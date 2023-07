Diventare un trader di successo nei mercati del forex, delle azioni o delle criptovalute richiede anni di dedizione attraverso l’apprendimento e la pratica. Ma cosa pensi di una piattaforma che può accorciare i tempi per diventare un trader di successo e che consente di guadagnare man mano che impari? AltSignals ($ASI) ha costruito una community di trader attraverso i suoi segnali di trading di qualità dal 2017. Grazie al suo successo, AltSignals sta introducendo una piattaforma di trading AI che verrà eseguita su cripto. La società ha aperto una prevendita e ha raccolto 1,2 milioni di dollari grazie alla forte domanda per il token.

Informazioni su AltSignals e iterazione IA

AltSignals è nel settore del trading da mezzo decennio. Il servizio di segnali di trading con sede nel Regno Unito ha oltre 52.000 membri su Telegram e 1.400 VIP. La piattaforma ha generato oltre 3.782 segnali, con un tasso di precisione medio del 64%. In quanto tale, AltSignals è stato un fiorente servizio di segnali di trading.

AltSignals utilizza il collaudato software AltAlgo™ per generare i suoi segnali. Tuttavia, a causa del crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale, l’azienda vuole portare il gioco del trading al livello successivo. Il team ritiene di poter attingere al potere dell’apprendimento automatico, dell’elaborazione del linguaggio naturale, della modellazione predittiva e dell’analisi emotiva per migliorare la qualità dei segnali che genera. L’uso dell’intelligenza artificiale consentirà inoltre al team di coprire più strumenti di trading e aumentare i profitti degli investitori.

Perché dovresti investire in AltSignals?

AltSignals è sul mercato da circa cinque anni, generando e fornendo segnali di trading di qualità. È una piattaforma collaudata e affidabile. Investire nella piattaforma assicura agli investitori che hanno a che fare con una piattaforma che ha già successo.

La piattaforma basata sull’intelligenza artificiale di AltSignals offre anche ulteriori vantaggi agli investitori. Gli investitori ottengono l’accesso e l’adesione alla piattaforma AltSignals AI, soprannominata ActualizeAI. Consente loro di accedere ai segnali di trading per potenziare i loro guadagni dai mercati azionari, di criptovalute, forex e CFD.

Per i trader che cercano maggiori informazioni sul mondo del trading, AltSignals potrebbe essere l’ideale per loro. Ci saranno tornei e competizioni di trading in cui gli investitori imparano gli uni dagli altri per aumentare la loro conoscenza del mercato. Gli investitori che vincono i concorsi vengono premiati con $ASI, oltre alle competenze acquisite.

Un altro modo per crescere con AltSignals è dare e contribuire con idee sulla piattaforma. Ciò ha lo scopo di decentralizzare il potere decisionale, ma consentirà anche agli investitori di acquisire nuove competenze nel trading.

Previsione del prezzo di AltSignals per il 2023 e il 2024

AltSignals è già in prevendita, ma la richiesta del token è stata elevata. Il token è stato venduto per oltre il 53% nella seconda fase della prevendita, con la domanda che indica un potenziale aumento dei prezzi quando il token verrà elencato.

$ASI sarà quotato su Uniswap nel terzo trimestre, con altri a seguire. Considerando come altri token sono aumentati fortemente dopo la quotazione, $ASI potrebbe guadagnare fino a tre cifre percentuali nel 2023. Nel 2024, i guadagni potrebbero aumentare con la piattaforma AI di AltSignals, i lanci di ActualizeAI e altre utilità. Una previsione di prezzo del 1.000% per il 2024 è realistica.

Il valore di $ASI potrebbe essere potenziato dalla sua tokenomica deflazionistica. Si tratta di meccanismi per ridurre il numero di token in offerta, consentendo alle forze della domanda di sostenerne il valore. Con meccanismi deflazionistici, il valore di $ASI dovrebbe aumentare nel tempo.

Quanto è attraente $ASI in prevendita

Il token $ASI viene venduto per 0.01875$ nella seconda fase della prevendita. Il prezzo era di 0,015$ nella prima fase e aumenta ad ogni fase. Secondo le nostre previsioni, il valore di $ASI potrebbe salire alle stelle quando il token verrà quotato.

Acquistare il token in prevendita è vantaggioso prima che il valore aumenti. Consente agli investitori di acquistare a un livello basso per massimizzare il potenziale di profitto quando il valore del token aumenta.