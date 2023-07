Dogecoin (DOGE) rimane oggi uno dei migliori meme coin, grazie a una grande community e ai principali fan delle celebrità del CEO di Tesla e proprietario di Twitter, Elon Musk. Ma con monete come Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) e Floki Inu (FLOKI) che aumentano l’attrattiva delle monete meme per gli investitori, la sfida per il primo posto continua a essere agguerrita.

A unirsi alla mischia c’è Shiba Memu, un progetto che cerca di distinguersi da altri potenziali killer di DOGE con un approccio unico ai token meme. Scopri di più su Shiba Memu in questa previsione dei prezzi di Dogecoin.

DOGE esplode dopo il meme su “Scooby Doo”.

Dogecoin, lanciato nel 2013 come moneta meme originale a tema cane, ha una delle community di criptovalute più appassionate intorno ad esso. Il token “scherzoso” è attualmente tra le prime 10 criptovalute per capitalizzazione di mercato e recentemente è salito di oltre il 5% quando il CEO di Tesla Elon Musk ha nuovamente twittato sull’altcoin.

I tweet di Musk su Dogecoin storicamente hanno suscitato reazioni da parte dei trader, con il prezzo di DOGE e token correlati come SHIB che rispecchiano queste reazioni. Questo sembrava essere il caso quando DOGE è salito al suo prezzo più alto di tutti i tempi sopra 0,73$ nel maggio 2021. Questa volta, i rialzisti hanno affrontato una resistenza superiore a 0,07$. Tuttavia, gli obiettivi immediati al rialzo potrebbero essere superiori a 0,1$, più probabilmente se i mercati si muoveranno più in alto tra venti favorevoli come una chiara regolamentazione e adozione.

In particolare, Twitter ha ancora Dogecoin come opzione di pagamento sulla piattaforma (il codice sorgente che puntava a Bitcoin è stato eliminato). DOGE continuerà a mantenere la sua corona in quanto re dei meme coin con l’aiuto di picchi occasionali alimentati da Musk? O Shiba Memu può capovolgerlo?

Cos’è Shiba Memu?

Per quanto riguarda le monete meme, Shiba Memu prevede di sfruttare l’intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain per costruire una potenza di marketing rivoluzionaria e autosufficiente.

La dashboard IA del progetto sarà alimentata da SHMU, un token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum. Secondo il white paper, la fornitura totale di token è di 1 miliardo di SHMU, l’85% dei quali è stato reso disponibile per la prevendita poiché il progetto cerca di riunire una community forte.

Per gli investitori, una cosa da notare è che la vendita di token Shiba Memu durerà 8 settimane. Oltre a questo, il suo prezzo aumenterà ogni giorno alle 18:00 GMT. Significa una breve finestra in cui gli acquirenti interessati possono diversificare i loro portafogli con SHMU.

Shiba Memu è unico rispetto ad altri token meme?

L’integrazione della tecnologia IA nella moneta meme è pubblicizzata come un potenziale punto di svolta per Shiba Memu. Sebbene incentrato sui meme, il nuovo progetto basato sull’intelligenza artificiale non richiederà né farà affidamento su sforzi di marketing guidati dall’uomo e clamore per la trazione nello spazio degli investimenti in criptovalute. Invece, è progettato per portare un po’ di frizzantezza nel marketing del meme.

Al centro del potere di marketing della moneta meme ci sarà la sua dashboard basata sull’intelligenza artificiale.

Secondo il suo white paper, la Dashboard IA del token attualmente in fase di sviluppo identificherà le proprie strategie di marketing, scriverà PR e si auto-commercializzerà su vari social network e forum. Tale sistema dovrebbe entrare in funzione nel primo trimestre del 2024 e offrirà una piattaforma ultra innovativa da cui tutti gli utenti potranno accedere alle strategie di marketing di Shiba Memu.

La dashboard IA sfrutterà l’elaborazione del linguaggio naturale, l’analisi predittiva e la personalizzazione per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati su ogni aspetto di Shiba Memu.

Gli utenti potranno anche interagire con altri attraverso la rete, connettersi e condividere aggiornamenti di mercato in tempo reale. Potranno anche fornire feedback e persino condividere suggerimenti volti a promuovere l’ulteriore adozione di SHMU.

È possibile guadagnare ulteriori Shiba Memu dopo la prevendita?

Fornire liquidità al pool Shiba Memu è uno dei modi per guadagnare più SHMU.

Inoltre, sarà disponibile anche lo staking di token, mentre è probabile che gli investitori trovino la possibilità di guadagnare SHMU quando i loro suggerimenti verranno adottati, un’interessante aggiunta all’opportunità di investimento offerta dal nuovo token meme.

Previsione del prezzo di Shiba Memu

In termini di prezzo, è difficile dire come si comporterà esattamente SHMU nei prossimi uno o due anni. Tuttavia, con l’aumento del prezzo durante la prevendita e il mercato delle meme coin ancora un settore forte, è possibile che il prezzo possa essere significativamente superiore a 0,0244$ impostato come valore finale di vendita del token. Cosa potrebbe aiutare il prezzo SHMU nel 2024-2025?

Una macchina di marketing che non dorme mai potrebbe essere il fattore che vede il prezzo di Shiba Memu continuare a salire quando il token verrà lanciato sui principali scambi nel terzo trimestre del 2024. Probabilmente aiuterà anche l’integrazione con le principali dApp e piattaforme nel primo trimestre del 2025, con questa prospettiva derivante da un aumento dell’utilità e dell’adozione di SHMU.

Il massiccio interesse per la prevendita, che ha raccolto più di 1,04 milioni di dollari in meno di tre settimane, può anche essere utilizzato come un potenziale indicatore di ulteriore domanda lungo la strada. In questo caso, SHMU sopra 1$ nel 2024 è possibile e obiettivi compresi tra 5$ e 10$ potrebbero essere sul tavolo fino al 2025.

Sebbene positivo per Shiba Memu, è fondamentale notare che lo sviluppo è ancora in tenera età e che i prezzi non possono salire alle stelle durante la prevendita. Inoltre, quando i token vengono elencati negli scambi, altri fattori di mercato potrebbero influire sulle possibili prestazioni.

