Ether: l’attività fornisce un lato positivo durante la fuga di capitali

La posizione normativa sempre più ostile nei confronti delle criptovalute negli Stati Uniti ha suscitato una crescente incertezza nel settore.

In mezzo a questa tempesta, Ethereum occupa una posizione interessante. È stato omesso dall’elenco dei token che la SEC aveva nominato come titoli nella causa legale di Binance a giugno, che includeva Solana (SOL), Polygon (MATIC) e Cardano (ADA). Anche il presidente della SEC Gary Gensler aveva eluso le domande sul fatto che costituisse una sicurezza.

Sembrava trovarsi in un’area grigia, certamente non così sicura come Bitcoin sembra essere dalle fauci del temuto tag di sicurezza, ma in una posizione di gran lunga migliore rispetto alla maggior parte dei token che operano nello spazio DeFi. Il suo calo e il suo rialzo dopo la sentenza (per lo più) positiva sulla fase dei titoli Ripple lo hanno dimostrato ulteriormente.

Tuttavia, nonostante i travagli normativi e il drenaggio del mercato delle criptovalute in generale negli ultimi diciotto mesi (anche dopo il rally di sollievo nel 2023, i prezzi sono ancora molto al di sotto del loro picco), ci sono motivi per essere un po’ ottimisti quando si valutano i dati sottostanti per Ether. D’altra parte, ci sono anche alcuni fattori che dovrebbero predicare cautela.

L’attività rimane resiliente

Le lotte di Crypto lo scorso anno non sono un segreto. Spinto giù dal dirupo dal sorprendente collasso dell’ecosistema Terra, la criptovaluta ha continuato a cadere. Con gli investitori che hanno visto in prima persona fino a che punto si trovano le criptovalute nello spettro del rischio, il settore è stato devastato quando le banche centrali sono passate a una politica monetaria restrittiva.

I prezzi sono precipitati, i volumi sono stati decimati e il capitale è fuggito dal sistema. ETH non è stato immune, scendendo dal suo massimo di quasi $ 4.900 nel novembre 2021 a quasi tre cifre, prima di risalire fino a quasi $ 1.900 oggi. Il grafico sottostante traccia questa azione dei prezzi rispetto al rendimento dei Treasury a 2 anni, che dimostra le aspettative di rendimento (mostrate su una scala invertita), evidenziando come l’asset abbia lottato con l’aumento dei rendimenti.

Ma nonostante questo enorme calo, guardando i dati on-chain, l’attività su Ethereum è stata più resiliente di quanto forse ci si sarebbe aspettati.

Le transazioni sono diminuite durante lo scorso anno, con una tendenza al ribasso costante da circa 1,3 milioni di transazioni al giorno al massimo storico ETH/USD nel novembre 2021 a circa 1-1,1 milioni all’inizio del 2023, dove sono rimaste da allora.

Ciò significa che le transazioni sono inferiori di circa il 20% rispetto ai livelli di novembre 2021. Tuttavia, guardando al prezzo, Ether è di oltre il 60% inferiore al suo massimo. Questa è una relazione più anelastica di quanto alcuni avrebbero previsto, e sebbene il mercato ribassista sia stato ovviamente raccapricciante, dipinge in qualche modo un lato positivo.

La fattibilità a lungo termine di Ether dipenderà sempre dal suo utilizzo: più persone usano Ethereum, più commissioni vengono pagate, maggiore è il rendimento dello staking, più Ether viene bruciato. In breve, più Ether ha successo.

Ancora una volta, questo non significa che Ether abbia avuto un buon anno. Rimane fortemente in perdita per chiunque abbia acquistato nel mercato rialzista isterico. Inoltre, guardando il valore totale bloccato (TVL) sulla piattaforma, che può essere visto come un altro indicatore di come sta andando la rete, le prospettive sono meno rosee.

TVL è sceso del 77% dal suo picco, un prelievo di $ 85 miliardi. Sebbene gran parte di ciò sia dovuto a token e protocolli altamente speculativi senza una reale utilità che saltano sul carrozzone di Ether prima di essere spazzati via nell’ultimo anno, il pullback è grave e mette in evidenza quanto duramente sia stata colpita la DeFi. Anche valutando il TVL in termini di ETH anziché in dollari, il calo è significativo.

Regolamento

Questo ci riporta alla regolamentazione. Il futuro della DeFi, e in larga misura di Ethereum, potrebbe essere basato sulla tokenizzazione degli asset. Le risorse del mondo reale, come azioni e obbligazioni, sono state a lungo sognate, con gli appassionati che giurano che questo è il futuro.

Se ciò deve accadere, le autorità di regolamentazione dovranno salire a bordo. Per aprire l’accesso al mondo domiciliato dalla blockchain per il trad-fi, è necessario mettere in atto quadri chiari. In questo senso, la battaglia normativa rappresenta una battaglia cruciale per il futuro della DeFi.

Potrebbero volerci anni per risolversi, ma almeno ora c’è un movimento verso la creazione di un quadro più chiaro, a partire dalla sentenza Ripple. C’è ancora molta strada da fare (sia per il caso Ripple che per l’industria blockchain nel suo insieme), ma sembra inevitabile che finalmente i legislatori creeranno un quadro formale intorno al settore.

In ogni caso, se l’utilizzo di Ethereum continua a rimanere resiliente, ci saranno giorni migliori per il futuro. Ma per ora, le barriere rimangono alzate.

