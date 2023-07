Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Gli Stati Uniti devono abbracciare più velocemente l’intelligenza artificiale e la sua integrazione nei vari settori e nella quotidianità, afferma Matt Higgins, amministratore delegato di RSE Ventures.

La Cina sta superando gli Stati Uniti nella distribuzione dell’IA

Copy link to section

Su “Street Signs Asia” della CNBC, Higgins ha citato un recente sondaggio che suggerisce che solo il 25% dei CEO negli Stati Uniti sta implementando attivamente l’IA.

Gli esperti ritengono che l’intelligenza artificiale contribuirà per circa il 14% al PIL entro la fine di questo decennio. In confronto, i numeri per la Cina attualmente si attestano rispettivamente al 58% e al 25%.

La Cina è molto più avanti degli Stati Uniti. La Cina ha assunto un atteggiamento diverso nei confronti dell’intelligenza artificiale. Questo è il problema alla base: non abbracciare l’IA. È una rivoluzione e non possiamo lasciarcela sfuggire.

Il fatto che le più grandi economie del mondo si aspettino che l’intelligenza artificiale contribuisca materialmente alla crescita nei prossimi anni è un voto di fiducia che non è solo una montatura a breve termine.

Un focus così ampio potrebbe anche non limitare i vantaggi solo ai colossi della tecnologia: anche piattaforme più recenti come Shiba Memu potrebbero sfruttare il vento favorevole.

Shiba Memu: la blockchain incontra l’intelligenza artificiale

Copy link to section

Shiba Memu è una piattaforma emergente che mette insieme la tecnologia blockchain con l’intelligenza artificiale per costruire una potenza di marketing.

La rete utilizza l’intelligenza artificiale per scrivere contenuti personalizzati e quindi per promuovere tali contenuti su Internet. Parli di autosufficienza, eh?

Secondo il White Paper disponibile sul sito web della piattaforma, può gestire il “lavoro di 100 agenzie di marketing”.

Ciò che alimenta questo progetto basato su blockchain è una criptovaluta meme nativa che chiama “SHMU”, il cui prezzo oscilla in base alla domanda e all’offerta. Considerando che la rapida crescita dell’intelligenza artificiale potrebbe aiutare il token, è plausibile che il lato della domanda della sua equazione sarà probabilmente molto forte.

Shiba Memu è attualmente in prevendita. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ufficiale qui.

La prevendita di Shiba Memu (SHMU) mostra una forte domanda

Copy link to section

Si noti che Shiba Memu ha già raccolto più di 1,0 milioni di dollari durante la prevendita del suo token nativo lanciato solo all’inizio di questo mese. Ciò conferma ulteriormente la forte domanda.

La cosa più interessante dell’SHMU è che il suo prezzo aumenta ogni giorno. Ad esempio, vale 0,0156$ al momento della scrittura di questo articolo e il prossimo aumento del suo prezzo è previsto tra circa tre ore.

Ricorda che le meme coin sono cresciute rapidamente negli ultimi anni. Nel 2020, il suddetto mercato non valeva “niente”, ma aveva una valutazione di oltre 20 miliardi di dollari all’inizio del 2022. A condizione che si espanda ulteriormente andando avanti, Shiba Memu potrebbe essere un importante benefattore. Dopo la prevendita, il token SHMU verrà elencato negli exchange di criptovalute e questo in genere è un elemento positivo per la l’azione dei prezzi.

La domanda per SHMU probabilmente decollerà ulteriormente il prossimo anno, quando Shiba Memu introdurrà il suo dashboard AI che consentirà alla comunità di dare suggerimenti su come migliorare la piattaforma basata su blockchain. Se una delle tue proposte viene accettata, guadagnerai più SHMU.

I venti favorevoli che potrebbero aiutare il token SHMU

Copy link to section

Come affermato sopra, Shiba Memu è il luogo in cui la tecnologia blockchain incontra l’intelligenza artificiale. Dal punto di vista degli investimenti, ciò significa che il suo token nativo potrebbe capitalizzare la continua crescita in entrambi i mercati.

Al momento della scrittura, si stima che l’intelligenza artificiale valga 200 miliardi di dollari, ma Statista prevede che questo mercato si avvicinerà a 2,0 trilioni di dollari entro il 2030, un aumento di quasi dieci volte. Si stima inoltre che il mercato delle criptovalute crescerà a un tasso annuo composto del 12,5% fino alla fine del decennio.

Anche a breve termine, ci sono diversi fattori favorevoli legati alle criptovalute che potrebbero aiutare la SHMU. Questi includono la recente vittoria che Ripple ha ottenuto contro la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti, l’approvazione in attesa di un ETF Spot Bitcoin e il potenziale perno verso una politica monetaria più indulgente.

Puoi visitare il sito web di Shiba Memu per saperne di più su come investire nel token SHMU.