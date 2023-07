Il prestito digitale mostra una resilienza a lungo termine a causa dell’aumento della domanda di prestiti non garantiti

Il prestito digitale comporta il prestito e il prestito di denaro utilizzando piattaforme come applicazioni mobili, siti di prestito e criptovaluta. Il concetto ha attirato l’attenzione in quanto è facile e veloce, rimuovendo la dipendenza da istituzioni finanziarie come le banche.

Facilità di accesso e velocità rendono il prestito digitale perfetto per le emergenze.

Velocità, sicurezza e convenienza nello spazio finanziario

Sicurezza, velocità e convenienza sono le principali tendenze tecnologiche nel settore del prestito digitale. La sicurezza online rimane fondamentale a causa dei pericoli di perdere dati sensibili a causa dei truffatori. La velocità è essenziale in quanto i mutuatari vogliono ricevere i loro soldi più velocemente. Inoltre, le persone che richiedono prestiti vogliono meno ostacoli.

Fattori che rafforzano il prestito digitale

Mentre le persone cercano modi per finanziare le loro imprese senza garanzie, la domanda di prestiti non garantiti continua a salire. Questo è particolarmente vero per le nazioni sviluppate con alti debiti dei consumatori. Inoltre, i prestiti tradizionali presentano tassi di interesse elevati.

I tassi elevati hanno reso costoso prendere in prestito denaro, costringendo le persone a trovare altre fonti di finanziamento, incluso il prestito digitale.

L’innovazione Fintech introduce vari servizi e prodotti all’interno dello spazio finanziario. I finanziatori digitali hanno capitalizzato su questo fornendo servizi online per i propri clienti.

Inoltre, il cambiamento del comportamento dei consumatori fa sì che la maggior parte delle persone preferisca le transazioni su Internet. Inoltre, gli istituti di credito possono accedere facilmente ai loro potenziali clienti attraverso il web.

Il mercato del prestito digitale in espansione in India

I dati recenti hanno indicato una crescita impressionante per il settore dei prestiti digitali in India, prevedendo un valore di mercato di $ 515 miliardi nel 2030. Ciò conferma un futuro positivo per il settore dei prestiti in costante espansione. Inoltre, il business delle criptovalute è fiorito nella regione.

Inoltre, le società di prestito digitale indiane emergenti hanno registrato un notevole CAGR di crescita del 39,5% in dieci anni. Il mercato del prestito digitale indiano ha recentemente ricevuto investimenti per un valore di 1 miliardo di dollari, con il prestito P2P che rappresenta la maggior parte dell’attività.