Mentre i mercati delle criptovalute sono rimasti in gran parte indecisi negli ultimi giorni in termini di movimento dei prezzi, ciò che non è passato inosservato sono gli sviluppi fondamentali di questa settimana per quanto riguarda la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti.

Mentre il settore si muove verso la chiarezza normativa, ulteriori adozioni e investimenti nel settore potrebbero essere un vantaggio per AltSignals e altri progetti di intelligenza artificiale crypto.

Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per definire le regole chiave sulle criptovalute

Copy link to section

La US Security and Exchange Commission (SEC) e persino la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) non sono state di grande aiuto al settore delle criptovalute in termini di chiarezza normativa. I dubbi potrebbero dissiparsi se due progetti di legge mirati all’innovazione delle criptovalute e alle stablecoin – che hanno appena superato una fase cruciale – diventeranno il primo framework crittografico completo per gli Stati Uniti.

Come riportato ieri, il Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act, il disegno di legge FIT21 ha superato la fase del Comitato per i servizi finanziari della Camera. La fase successiva è l’aula per il dibattito. Lo stesso vale per il disegno di legge Clarity for Payment Stablecoins Act.

Commentando il disegno di legge sulla stablecoin, Patrick McHenry, presidente del comitato per i servizi finanziari della Camera (repubblicani), ha affermato che c’è stata una collaborazione “in buona fede, bipartisan”, ma ha criticato i tentativi della Casa Bianca di far deragliare il progresso.

Il riepilogo del GOP dei servizi finanziari dopo gli eventi di giovedì ha dichiarato:

“Dopo quindici mesi di collaborazione bipartisan, questa legislazione storica è un passo avanti verso il diventare legge”.

Cos’è AltSignals?

Copy link to section

AltSignals è un progetto basato su blockchain impostato per sfruttare l’intelligenza artificiale per offrire un accesso decentralizzato a quello che potrebbe essere il più grande strumento di trading o piattaforma di segnali del settore commerciale. Lanciato nel 2017, AltSignals fornisce segnali di trading per diversi mercati e asset utilizzando il suo algoritmo proprietario AltAlgo.

Il successo della piattaforma include la crescita della sua comunità di utenti fino a oltre 50.000, inclusi oltre 1.500 membri VIP.

La crescente adozione dell’intelligenza artificiale vede AltSignals puntare ulteriormente sull’innovazione integrando un livello basato sull’intelligenza artificiale chiamato ActualizeAI. I giganti della tecnologia Microsoft, Meta e Google di Alphabet proiettano tutti un enorme potenziale di crescita per l’intelligenza artificiale e ActualizeAI di AltSignals potrebbe attingere a questo futuro per diventare la piattaforma di riferimento per segnali di trading estremamente accurati.

L’alimentazione di questa piattaforma sarà ASI, un token di utilità nativo di ActualizeAI e uno che offre ai titolari l’accesso a una serie di vantaggi. Oltre all’uso illimitato dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale, i possessori del token hanno l’opportunità di guadagnare entrate passive da un innovativo modello di compartecipazione alle entrate. È disponibile anche il picchettamento dei token.

La prevendita di AltSignals è attiva e si esaurisce rapidamente. Rimangono due fasi prima della fine della prevendita, il che significa che l’acquisto ora potrebbe essere un’ottima mossa per i primi sostenitori. Finora, gli investitori hanno investito oltre 1,22 milioni di dollari in ASI, e la seconda fase della prevendita è completa al 54% .

Vai al sito web di AltSignals per saperne di più su ActualizeAI. Puoi anche unirti alla prevendita qui.

Previsioni per AltSignals alla luce di una regolamentazione crescente

Copy link to section

La chiarezza è certamente ciò di cui l’industria delle criptovalute ha bisogno per prosperare. L’UE e il Regno Unito hanno recentemente compiuto enormi passi in avanti rispettivamente con MiCA e FSMA. Ma in qualità di protagonista, gli Stati Uniti sono rimasti molto indietro rispetto ai loro pari.

Con questa prospettiva che probabilmente cambierà prima di quanto recentemente previsto, potrebbe significare una maggiore adozione delle criptovalute, anche da parte dei trader negli Stati Uniti.

Aggiungilo alla spinta per una corretta regolamentazione dell’IA e otterrai quella che potrebbe essere una combinazione perfetta per l’innovazione delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale, in particolare per i progetti che lavorano all’interno di leggi stabilite per proteggere gli investitori. Mentre è probabile che le principali aziende di criptovaluta siano tra i maggiori beneficiari della chiarezza normativa, gli investitori desiderosi di scoprire la prossima grande novità potrebbero guardare ai progetti imminenti.

AltSignals, il cui ActualizeAI verrà lanciato nel 2024, ha il potenziale per diventare una delle più grandi piattaforme di segnali di trading di criptovalute al mondo. Una trazione massiccia può solo essere positiva per il token nativo ASI.