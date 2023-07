Secondo i dati su Coinmarketcap, le migliori meme coin hanno iniziato la settimana in modo deludente. La loro capitalizzazione di mercato è scesa dell’1,09%, mentre il volume degli exchange è diminuito del 17,23%. Tuttavia, mentre le monete altrimenti popolari subiscono un duro colpo, un nuovo rivale, Shiba Memu (SHMU) sta rubando la scena con la sua prevendita in corso.

La prevendita di Shiba Memu, iniziata poche settimane fa, ha venduto 48.468.572 di token, mostrando il crescente interesse per il progetto tra gli investitori in criptovalute.

Le meme coin popolari perdono fascino

A parte Dogecoin (DOGE) che ultimamente si è basata sulle speculazioni della piattaforma X (precedentemente Twitter) introducendo pagamenti in criptovalute e consentendo specificamente pagamenti DOGE, il resto delle popolari monete meme sono andate a rilento. Il PEPE, ad esempio, è diminuito del 6% negli ultimi sette giorni e continua il suo declino oggi con un calo del 3%.

Gli investitori di criptovalute sembrano muoversi verso nuovi token meme vedendo la tendenza di nuovi progetti in rapido aumento di popolarità, offrendo così un maggiore ritorno sugli investimenti rispetto a progetti già popolari. Secondo i dati su Coinmarketcap, i migliori meme coin gainer sono in gran parte nuovi progetti.

Ad esempio, BALD, Vita Inu (VINU), INU e KEKE hanno tutti registrato aumenti di prezzo superiori al 30% negli ultimi sette giorni. BALD in particolare ha guadagnato il 53% nelle ultime 24 ore.

Dogecoin e Shiba Inu, invece, hanno guadagnato solo il 6% e il 9% negli ultimi sette giorni e i prezzi hanno già iniziato a scendere.

Perché gli investitori si stanno riversando su Shiba Memu?

Oltre ad essere un token meme in competizione con artisti del calibro di Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE), Shiba Memu è una criptovaluta rivoluzionaria che combina intelligenza artificiale (IA) e tecnologia blockchain per creare una potenza di marketing inarrestabile e completamente autosufficiente. L’hype intorno all’intelligenza artificiale rappresenta in particolare una grande opportunità di investimento per gli investitori di criptovalute che cercano di ottenere enormi profitti da questo settore.

Shiba Memu mira a generare più contenuti di un giornale di gossip. Ciò significa inserire miliardi di byte di dati in comunicati stampa e materiali di marketing. Il contenuto sarà pubblicato su forum e social media.

Il progetto crypto basato sull’intelligenza artificiale monitorerà e analizzerà anche le prestazioni dei propri sforzi di marketing, adattando le strategie per ottimizzare i risultati come una pagina di Art of War. La sua tecnologia AI gli consente di interagire direttamente con gli utenti attraverso una dashboard robotica che consente agli utenti di interagire con l’IA, fornire feedback, dare suggerimenti e persino porre domande.

Oltre alla tecnologia, il valore del token SHMU è aumentato ogni poche ore attraverso la prevendita. Al momento della scrittura di questo articolo, un SHMU costava 0,016975 USDT, ma si prevede che salisse a 0,017200 USDT nelle prossime 5 ore. Per partecipare alla prevendita, clicca qui.

