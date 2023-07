Le criptovalute si sono mosse in un range ristretto nelle ultime settimane. Bitcoin, la moneta più grossa al mondo, è rimasta a 29.000$ mentre la capitalizzazione di mercato totale di tutte le monete digitali è rimasta bloccata a 1,1 trilioni di dollari.

Ulteriori dati mostrano che le liquidazioni sono diminuite e l’interesse aperto nel mercato dei futures è diminuito. Inoltre, il volume delle monete scambiate negli exchange centralizzati e decentralizzati ha continuato a diminuire da un po’ di tempo.

Aspettando il prossimo catalizzatore

Copy link to section

Bitcoin e altre criptovalute hanno faticato mentre gli investitori aspettano il prossimo catalizzatore. Alcuni dei recenti catalizzatori hanno avuto un impatto minimo sul settore. Ad esempio, la Federal Reserve ha deciso di aumentare i tassi di interesse dello 0,25% questa settimana, portandoli al livello più alto in oltre 22 anni.

Allo stesso tempo, ulteriori dati provenienti dagli Stati Uniti hanno rivelato che l’inflazione stava diminuendo. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso al 3,0% mentre l’indice dei consumi personali (PCE) è sceso al 3,1%. Il PCE è l’indicatore dell’inflazione che la Federal Reserve favorisce di più.

Pertanto, le criptovalute hanno reagito in modo moderato anche se alcuni analisti hanno avvertito che la Fed ha deciso di aumentare i tassi questo mese. In passato, una simile affermazione li avrebbe spinti nettamente più in alto.

Anche le criptovalute hanno perso slancio dopo l’esito del caso SEC vs Ripple. Nella sua decisione, il giudice che ha supervisionato il caso ha stabilito che XRP non era una sicurezza, consegnando all’industria delle criptovalute una delle sue migliori vittorie.

Una probabile ragione della sottoperformance è che gli investitori stanno spostando la loro liquidità verso il mercato azionario più performante. Gli indici di paesi come Stati Uniti, Giappone e Germania hanno fatto bene quest’anno, attirando più investitori.

La vendita di token Shiba Memu guadagna terreno

Copy link to section

Mentre l’industria delle criptovalute è stata disattivata, la vendita di token di Shiba Memu sta guadagnando terreno. La vendita di token ha raccolto oltre 1,28 milioni di dollari in meno di un mese. Questo lo rende una delle vendite di token con le migliori prestazioni quest’anno.

Puoi acquistare il token Shiba Memu qui.

Per cominciare, Shiba Memu è una criptovaluta in imminente che si sta concentrando su due aree importanti e in rapida crescita nel mercato: meme coin e intelligenza artificiale. Memecoin come Pepe hanno sovraperformato altre valute tradizionali e reso molti investitori milionari.

Allo stesso tempo. Le criptovalute incentrate sull’intelligenza artificiale come Fetch.ai e SingularityNET sono aumentate di oltre il 500% quest’anno. Pertanto, combinando queste due tecnologie, Shiba Memu mira a catturare questi due importanti settori.

Shiba Memu applicherà l’intelligenza artificiale nelle sue strategie di marketing poiché la piattaforma sarà in grado di generare automaticamente informazioni di marketing.

Un altro motivo per acquistare il token Shiba Memu è che il suo prezzo aumenta ogni giorno. Ciò significa che gli acquirenti originali hanno visto aumentare il valore dei loro token. Questa tendenza continuerà nei prossimi mesi mentre la vendita di token continua.