La capitalizzazione di mercato di Tether raggiunge il massimo storico, la grande ironia della DeFi

Nonostante un forte rimbalzo finora quest’anno, la maggior parte delle criptovalute è molto al di sotto dei picchi dall’isteria del mercato rialzista pandemico nel 2021. Tuttavia, c’è un’eccezione degna di nota: Tether.

La capitalizzazione di mercato della controversa stablecoin è ora ai massimi storici, poco meno di $ 84 miliardi. Sorprendentemente, questo avviene quando il capitale è fuoriuscito dallo spazio crittografico: nell’ultimo anno, la capitalizzazione di mercato totale delle stablecoin è scesa del 18%, mentre quella di Tether è aumentata del 26%.

Se colpisci “play timeline” nel grafico sottostante, la crescita di Tether nell’ultimo anno contrasta nettamente con la traiettoria di tutte le altre principali stablecoin, che sono andate decisamente a sud.

Se ora presentiamo il grafico sopra in forma statica e valutiamo la quota di mercato piuttosto che la capitalizzazione di mercato, ci sono un paio di date importanti. Il primo è maggio 2022, quando la morte dell’ecosistema Terra è precipitata a zero, trascinando con sé la sua stablecoin da 18 miliardi di dollari.

Ma mentre questo ha dato un piccolo impulso a Tether, all’epoca si è anche brevemente depenato e quindi il vero vincitore è stato USD Coin, che è balzato rapidamente da una quota di mercato del 25% al 33%.

Tuttavia, è proprio il 2023 che ha visto Tether diventare veramente dominante, passando da una quota di mercato del 48% all’inizio dell’anno all’attuale posizione del 67%. Il grafico successivo lo mostra come valore anomalo, insieme a tutte le altre principali stablecoin.

Perché Tether sta guadagnando quote di mercato?

Ci sono tre fattori principali per questo. Il primo è la regolamentazione, in particolare sulla stablecoin BUSD con marchio Binance. Paxos, l’emittente con sede a New York, ha annunciato a febbraio che non avrebbe più coniato nuovi token della stablecoin, il che significa che la sua capitalizzazione di mercato si sarebbe gradualmente ridotta fino a zero (al momento in cui scriviamo, detiene ancora una quota di mercato del 2,9% con un capitalizzazione di mercato di $ 3,7 miliardi, ma questo dovrebbe continuare a diminuire).

Tether ha sede al di fuori degli Stati Uniti e quindi le preoccupazioni sul suo status in relazione alle leggi statunitensi sui titoli non sono motivo di preoccupazione.

Il secondo fattore è servito a ostacolare un altro dei rivali di Tether, USD Coin, che deve anche preoccuparsi della legge sui titoli statunitensi, essendo basato sul mandato di Gary Gensler. Ma in aggiunta, a marzo c’è stato un calo visibile nella capitalizzazione di mercato della stablecoin sostenuta da Coinbase, con Tether che ha risucchiato il capitale in fuga da USDC. Ciò era dovuto alla crisi bancaria, che ha rivelato che l’USDC era parzialmente sostenuto dalle riserve di liquidità detenute nella fallita Silicon Valley Bank.

In mezzo al panico, Circle ha confermato che l’8,8% delle riserve a sostegno dell’USDC era detenuto in SVB. Anche se in seguito è stato confermato che i depositanti sarebbero stati risarciti, nel frattempo l’USDC era sceso a 88 centesimi e mentre ha immediatamente ripreso il suo ancoraggio di $ 1 dopo la conferma della garanzia, da allora non ha recuperato la perdita di quota di mercato.

Il predominio di Tether è quindi cresciuto, visto ironicamente come “più sicuro” in mezzo al caos, nonostante la preoccupazione per le riserve di Tether sia forse uno degli argomenti più lunghi e discussi in ambito crypto.

Questo ci porta al nostro terzo fattore: probabilmente è corretto affermare che il mercato è un po’ più calmo per quanto riguarda la situazione delle riserve dietro Tether. La società ha compiuto sforzi per aumentare la propria trasparenza e, secondo i rapporti contabili, ha ridotto la propria esposizione ai certificati di deposito e alle carte commerciali.

La maggior parte delle sue riserve ora risiede in Buoni del Tesoro, senza dubbio aiutati dai forti rendimenti offerti, con tassi di interesse ora al di sopra del 5%. In effetti, questa settimana Tether ha annunciato di aver realizzato oltre $ 1 miliardo di profitti operativi nel secondo trimestre del 2023, con un aumento del 5,7% delle sue attività a $ 86,5 miliardi, contro $ 83,8 miliardi di token USDT in circolazione. I profitti eccezionali sono stati guidati dai buoni del Tesoro, con l’azienda che detiene $ 72,5 miliardi dei suoi $ 86,5 miliardi in strumenti garantiti dal governo degli Stati Uniti.

Tuttavia, è importante affermare che queste “attestazioni” di riserva non sono la stessa cosa degli audit finanziari completi, e in alcuni ambienti permangono preoccupazioni. Certamente, rispetto al settore finanziario tradizionale e alla trasparenza che è all’ordine del giorno, Tether impallidisce al confronto e deve fare di più. Ma il mercato in generale ha certamente ammorbidito la sua opinione sulla situazione, come evidenziato dall’enorme crescita della stablecoin, specialmente in un momento in cui la capitalizzazione complessiva del mercato della stablecoin è crollata.

L’interruzione del modello nell’ultimo anno è notevole e può essere vista attraverso un’angolazione alternativa nel grafico successivo, quando la capitalizzazione di mercato di Tether viene confrontata con quella di Bitcoin. Storicamente, il duo si è mosso in modo serrato, visto che Bitcoin è un punto di riferimento per uno spazio in generale, e maggiore è la domanda di Bitcoin, maggiore è la domanda per Tether.

Ma mentre Bitcoin rimane al 58% al di sotto del suo massimo storico, Tether è tornato al suo picco, cancellando completamente il calo del mercato ribassista.

Cosa significa questo per le criptovalute?

Abbiamo menzionato sopra la preoccupazione per le riserve di Tether, e quindi non sorprende che molti non siano entusiasti del fatto che la stablecoin stia dominando una presa così ampia del mercato. Senza alcun dubbio, se dovesse succedere qualcosa a Tether, lo spazio sarebbe assolutamente devastato. È la principale fonte di liquidità su tutte le coppie di trading, la DeFi dipende da essa ed è la linfa vitale alla base dell’intero ecosistema.

Anche se la situazione intorno a Tether è stata ben trattata e non approfondiremo l’argomento qui (e come accennato in precedenza, almeno sembra che stia andando nella giusta direzione), rimangono altri punti controversi. L’ironia di tutto ciò è che, in uno spazio costruito sul pilastro del decentramento, molto dipende da un’azienda molto centralizzata.

DeFi prende il nome dalla finanza decentralizzata, ma questo non è altro che un termine improprio mentre gran parte del sistema è sostenuto da Tether (per non parlare del fatto che anche USD Coin è centralizzato, il prossimo più grande concorrente). Anche se tutto va bene con Tether (e per essere chiari, non ci sono prove del contrario), rimane un punto centrale di fallimento e la DeFi non sarà mai decentralizzata fintanto che sarà costruita su USDT.

Inoltre, questo non sarebbe un problema se Tether fosse completamente regolamentato e trasparente, verso cui sembra essere diretto (anche se lentamente). Questo probabilmente risolverebbe tutti i problemi perché non c’è certamente alcun problema con la funzionalità del token: fa esattamente quello che dice sulla scatola, e all’interno di uno spazio DeFi che è molto più centralizzato di quanto molti credano per una serie di motivi, non sembra come un problema che Tether è centralizzato – è semplicemente il fatto che la fiducia dietro quell’istituzione centralizzata non può essere garantita.

Senza diventare troppo filosofici, alcuni potrebbero obiettare che è impossibile ottenere quel livello di fiducia in un’azienda centralizzata. In effetti, questa è la brace da cui è nato lo spazio delle criptovalute e una discussione per un altro giorno.

Ma uno questo è chiaro. Guardando i numeri, la capitalizzazione di mercato e la quota di mercato sono andate in una sola direzione per Tether: verso l’alto. Il tempo dirà se continua così, ma in questo momento il suo dominio è sbalorditivo.

