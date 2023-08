Cosa sta succedendo a Huobi? $ 64 milioni di deflussi durante il fine settimana

Uno dei più grandi scambi di criptovalute, Huobi, ha registrato massicci deflussi di 64 milioni di dollari durante il fine settimana, con un impatto sul suo valore complessivo a lungo termine.

I dati di DeFiLlama mostrano che in un solo mese il TVL dell’exchange è diminuito da $ 3 miliardi a $ 2,5 miliardi. Questa è una grave battuta d’arresto per Huobi, che ha lottato per mantenere la sua quota di mercato cinese mentre si occupava di questioni normative in Cina. E per paura di perdere i propri fondi in caso di insolvenza, molti investitori di criptovalute stanno spostando i propri fondi su altre piattaforme.

Huobi è insolvente?

Huobi ha fatto notizia a seguito di voci sulle sue riserve e di una presunta indagine da parte delle autorità cinesi. Ciò ha causato difficoltà allo scambio a causa dell’aumento delle preoccupazioni per la sua stabilità finanziaria.

Il 4 agosto sono iniziate a circolare voci infondate sulla detenzione dei massimi dirigenti di Huobi in Cina. Tutte queste voci, tuttavia, erano collegate a una presunta indagine sull’associazione dell’exchange con i siti web di gioco d’azzardo in Cina.

Un rappresentante di Huobi, tuttavia, ha negato queste accuse e ha insistito sul fatto che lo scambio stava procedendo senza intoppi. È interessante notare che le voci emergono in un momento in cui i funzionari cinesi stanno esaminando più da vicino gli scambi di criptovalute nazionali.

Mentre lo scambio sta assumendo una buona faccia all’esterno, ci sono rapporti secondo cui sta subendo cambiamenti interni a causa delle voci. Secondo quanto riferito, le ultime settimane hanno visto la partenza di alcuni alti dirigenti, tra cui almeno un dirigente di livello C. Tuttavia, non è ancora chiaro se queste partenze abbiano qualcosa a che fare con le indagini in corso.

Preoccupazioni per USDT detenuti nelle riserve di Huobi

Le preoccupazioni sull’insolvenza di Huobi sono ulteriormente confuse dalle accuse secondo cui l’exchange detiene molto meno Tether (USDT) nelle sue riserve di quanto riportato nei suoi rapporti sulle riserve. Ci sono anche affermazioni secondo cui Binance, la più grande criptovaluta per volume di scambi, ha compensato un’enorme fetta di USDT, qualcosa che potrebbe destabilizzare Huobi.

Un dirigente e investitore fintech di nome Adam Cochran ha affermato sulla piattaforma X che Huobi potrebbe non avere tanto quanto sostiene. Adam crede anche che Justin Sun, creatore della rete Tron, possa aver messo in pericolo le finanze di Huobi utilizzando i soldi dei clienti per finanziare le proprie iniziative di finanza decentralizzata (DeFi). Ha aggiunto che Sun ha convertito metà dei 141.000 ETH detenuti dagli utenti di Huobi in stETH.

Adam aggiunge inoltre che Binance potrebbe vendere Tether per minare Huobi promuovendo al contempo altre stablecoin che Binance controlla e da cui genera entrate. Crede che Binance possa essere a conoscenza di potenziali problemi con le partecipazioni Tether di Huobi e stia tentando di proteggersi da una svendita da parte degli utenti di Huobi.

Cochran ha notato che Huobi deteneva meno di 90 milioni di dollari in USDT e USD Coin (USDC) al 5 agosto. saldo di $ 631 milioni USDT.”

Secondo Cochran Huobi è “profondamente insolvente”.

È anche importante notare che Huobi sta affrontando sfide anche in altre giurisdizioni al di fuori della Cina. Nel maggio di quest’anno, un’azione esecutiva da parte dell’autorità di regolamentazione dei titoli malese ha costretto la borsa a cessare le operazioni in Malesia.

