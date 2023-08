La Little League World Series 2023 inizia oggi, mentre la prevendita di Chancer si avvicina a 1,4 milioni di dollari

La Little League World Series 2023, un torneo di baseball giovanile, prende il via oggi e dovrebbe concludersi il 27 agosto presso la sede centrale della Little League a South Williamsport, in Pennsylvania. Il torneo vedrà dieci squadre degli Stati Uniti e dieci squadre di altri paesi competere nella 76a edizione della Little League World Series (LLWS).

La Little League World Series 2023 si aggiunge ai tanti giochi popolari che attirano molto le scommesse online, un campo che si sta rapidamente espandendo con il lancio di nuove piattaforme di scommesse come Chancer, una piattaforma di scommesse decentralizzata attualmente in fase di prevendita. Al momento della scrittura di questo articolo, sono stati venduti 32.245.350 token CHANCER, raccogliendo 1.394.418,58$.

Programma della Little League World Series 2023

Copy link to section

La Little League World Series di quest’anno prevede 38 partite che verranno giocate in un periodo di 12 giorni per determinare il campione di quest’anno. Il torneo sarà ampiamente trasmesso su ESPN, ESPN2 e ABC.

Il 16 agosto (oggi) alle 13:00 ET, il torneo prenderà il via con la South Czech Republic Little League (il campione della regione Europa-Africa) che affronterà l’Activo 20-30 Little League (il campione della regione di Panama).

La prima partita del girone statunitense della Little League World Series si terrà il 16 agosto alle 15:00 ET con Henderson Little League (il vincitore della regione montuosa) contro Smithfield Little League (il campione della regione metropolitana).

Le 10 squadre degli Stati Uniti nelle Little League World Series 2023 includono:

Regione montuosa – Henderson Little League (Henderson, Nevada)

Regione Metro – Smithfield Little League (Smithfield, Rhode Island)

Regione dei Grandi Laghi – New Albany Little League (New Albany, Ohio)

Regione del Midwest – Fargo Little League (Fargo, Dakota del Nord)

Regione del Medio Atlantico – Media Little League (Media, Pennsylvania)

Regione del New England – Grey New Gloucester Little League (Gray, Maine)

Regione Sud-Est – Nolensville Little League (Nolensville, Tennessee)

Regione Nord-Ovest – Seattle Little League nord-orientale (Seattle, Washington)

Regione Ovest – El Segundo Little League (El Segundo, California)

Regione Sud-Ovest – Needville Little League (Needville, Texas)

Le 10 squadre internazionali della Little League World Series 2023 includono:

Regione Europa-Africa − Repubblica Ceca meridionale Little League (Brno, Repubblica Ceca)

Regione Asia-Pacifico – Kuei-Shan Little League (Taoyuan, Taipei cinese)

Regione Canada – North Regina Little League (Regina, Saskatchewan)

Regione Australia – Hills Little League (Sydney, Nuovo Galles del Sud, Australia)

Regione dei Caraibi – Pabao Little League (Willemstad, Curacao)

Regione del Giappone – Musashi Fuchu Little League (Tokyo, Giappone)

Regione della regione di Cuba – Bayamo Little League (Bayamo, Cuba)

Regione del Messico – Municipal de Tijuana Little League (Tijuana, Messico)

Regione America Latina – San Francisco Little League (Maracaibo, Venezuela)

Regione di Panama − Attivo 20-30 Little League (Santiago de Veraguas, Panama)

Come incide la LLWS 2023 su Chancer?

Copy link to section

Anche se Chancer non è ancora maturo per gli amanti della LLWS per effettuare scommesse, dato che la piattaforma dovrebbe essere attiva nel primo trimestre del 2024, i fan hanno ancora la possibilità di acquisire i loro token CHANCER per essere pronti quando la prossima serie inizierà nel 2024. acquista i token CHANCER, visita il sito ufficiale di Chancer.

Chancer sta rivoluzionando il settore delle scommesse consentendo ai possessori di token CHANCER di essere in grado di creare i propri mercati di scommesse e di dettare le proprie quote su qualsiasi cosa, inclusi giochi popolari come quelli della Little League World Series e le sfide tra amici. La piattaforma sfrutta la tecnologia blockchain per offrire agli utenti l’opportunità di essere il capo di se stessi nella creazione e nella gestione delle scommesse.

Save