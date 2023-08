Bitcoin verso i 25.000$ mentre gli investitori di Shiba Memu sfidano il mercato ribassista portando la prevendita sopra i 2 milioni di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

I mercati delle criptovalute stanno sorprendentemente scendendo dopo alcuni periodi di resilienza. Il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 26.000$, il minimo degli ultimi 2 mesi. Le perdite sono state replicate in tutto il settore delle criptovalute. Nel frattempo, gli investitori sono molto ottimisti sul potenziale del nuovo token crittografico Shiba Memu (SHMU). La prevendita ha raccolto 2,15 milioni di dollari mentre il nuovo token meme si prepara per il lancio.

Il sentiment debole danneggia Bitcoin e le principali criptovalute

Il calo di Bitcoin durante la settimana arriva a causa del debole sentiment del mercato. Questo accade dopo che SpaceX, di proprietà di Elon Musk, ha venduto Bitcoin per un valore di 373 milioni di dollari. I Bitcoin sono stati acquistati durante l’anno 2021-2022. La vendita potrebbe aver smorzato il sentiment poiché gli investitori hanno considerato Musk un importante influencer crittografico.

La caduta di Bitcoin coincide anche con i problemi nei suoi mercati derivati. Si dice che questa settimana gli investitori abbiano liquidato contratti futures per centinaia di milioni di dollari. Le liquidazioni non dovrebbero sorprendere poiché le criptovalute si sono bloccate e si sono estese al ribasso per oltre un mese. Normalmente, i contratti derivati vedono liquidazioni a seguito di un prolungato calo del prezzo degli asset.

Ma in mezzo allo scenario dell’orso in corso, c’è un forte entusiasmo per i progetti crittografici appena lanciati. Questa potrebbe essere la storia dietro il token Shiba Memu guidato dall’IA.

Shiba Memu e la sua promessa di intelligenza artificiale

La richiesta di prevendita di Shiba Memu è stata senza dubbio alimentata dal suo angolo di intelligenza artificiale. Per molto tempo, le criptovalute meme sono state criticate per la mancanza di valore fondamentale. Shiba Memu guadagna una proposta di valore da un focus sull’IA.

Essenzialmente, Shiba Memu sarà un progetto di self-marketing. A differenza dei suoi predecessori, che dipendono dallo sforzo umano per ottenere trazione, Shiba Memu si commercializzerà da solo. L’intelligenza artificiale può esplorare e migliorare le migliori strategie di marketing. In quanto tale, può generare il proprio hype utilizzando capacità di apprendimento simili a quelle umane.

Il genio dei meme può anche interagire con la sua community. Gli utenti possono porre domande al robot Shiba Memu, fornire feedback e interagire con esso attraverso una dashboard AI. In futuro, non ci sono limiti a ciò che Shiba Memu può fare date queste capacità simili a quelle umane. Questo rende Shiba Memu un potenziale progetto sostenibile per battere i suoi pari meme.

Analisi di Shiba Memu alla luce del sentiment delle criptovalute

Sulla base delle prestazioni di questa settimana in criptovalute, ci si sarebbe aspettati un rallentamento della prevendita di Shiba Memu. Dopotutto, le criptovalute tendono a muoversi in modo simile. Tuttavia, la crescente prevendita mostra che la caccia degli investitori per nuovi progetti crypto è iniziata.

Questi progetti possono potenzialmente portare ritorni sopranormali poiché non sono ancora elencati. Ciò significa che i token in prevendita come Shiba Memu sono meno influenzati dal sentimento crittografico prevalente.

Le dinamiche dei prezzi di Shiba Memu attirano anche gli investitori. Il prezzo del token aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. Durante il periodo di prevendita di 8 settimane, il valore dell’investimento aumenterà notevolmente. Per i primi investitori, il primo giorno, il valore della loro partecipazione raddoppierà da 0,011125$ a 0,0244$. Con gli aumenti, Shiba Memu ha stabilito un trend che potrebbe continuare, vista l’elevata domanda.

Quanto è attraente Shiba Memu?

Shiba Memu ha un enorme potenziale grazie alla sua applicazione e capacità di intelligenza artificiale. Ma oltre all’intelligenza artificiale, Shiba Memu è un meme token. Questi token non hanno bisogno di presentazioni in quanto sono sempre grandi motori di prezzo nei mercati delle criptovalute.

Shiba Memu è attraente in quanto potrebbe aumentare dei margini esibiti dai suoi pari meme e superarli. Esiste un potenziale aumento di 10x, 20x o 50x per il token dopo l’elenco. I token con un’etichetta meme hanno superato quei margini e Shiba Memu potrebbe non essere un’eccezione. La proiezione, insieme a un focus sull’intelligenza artificiale, rende Shiba Memu un potenziale investimento per il 2023 e oltre.

