BTCUSD si consolida in una prospettiva “più alta per un periodo più lungo” dopo il discorso di Powell

Si prevede che il discorso di Jerome Powell alla conferenza di Jackson Hole manterrà una posizione positiva sui tassi di interesse e sui rendimenti obbligazionari statunitensi, favorendo la forza del dollaro. Questo sentimento è particolarmente significativo se confrontato con le condizioni economiche globali.

Mentre il discorso di Powell favorisce il dollaro USA, Bitcoin (BTC), che sembra appeso a un filo, è scivolato in fase di consolidamento poco sotto i 26.000 dollari

L’economia americana mantiene una forte performance

Mentre l’economia degli Stati Uniti mantiene una forte performance, con un tasso di crescita annualizzato approssimativo di quasi il 6%, come indicato dall’ultima stima della Fed di Atlanta, questo non è il caso dei suoi principali concorrenti, in particolare dell’Eurozona e della Cina.

Ancor prima del discorso di Powell all’incontro annuale della Fed di Kansas City dei politici statunitensi e di tutto il mondo, il dollaro americano aveva già raggiunto il massimo di due mesi contro una serie di principali valute. Questa è la ragione più probabile per cui il BTCUSD ha registrato un notevole calo dal 15 agosto.

Bitcoin ha faticato a rimanere a galla dopo essere sceso sotto i 26.000 dollari. La criptovaluta, che è la più scambiata dai trader di criptovalute, sembra ora entrare in fase di consolidamento in preparazione per la prossima linea d’azione.

E mentre alcuni investitori credono che Bitcoin abbia toccato il fondo e potrebbe prepararsi per un grande ritorno, il rafforzamento del dollaro USA rappresenta una minaccia. È sempre stato noto che Bitcoin trae vantaggio dalle debolezze del dollaro USA; qualsiasi guadagno per il dollaro significa la rovina della criptovaluta.

Nelle ultime settimane, gli spread di rendimento a breve termine, che spesso influenzano i tassi di cambio, si sono ampliati a favore del dollaro rispetto a diverse valute principali come euro, sterlina, yen e yuan.

È importante affrontare i movimenti del mercato con cautela, soprattutto nei giorni soggetti a reazioni istintive a causa di dati significativi o eventi politici. Tuttavia, l’assenza di un pullback venerdì è degna di nota.

Impatto del discorso di Powell

Riassumendoil discorso di Powell in un paio di frasi, si potrebbe riassumere così: “Procederemo con cautela nel decidere se continuare a inasprire o mantenere il tasso ufficiale e attendere ulteriori dati”.

Questa situazione sembra vantaggiosa per il dollaro nel prossimo futuro e potrebbe estendersi fino alla fine dell’anno. Il mercato deve ancora scontare completamente un ulteriore inasprimento dei tassi statunitensi, quindi un altro aumento di un quarto di punto potrebbe rafforzare il dollaro.

Sebbene il dollaro sia cresciuto del 5% nelle ultime sei settimane, una pausa o un calo delle prese di profitto non sorprenderebbero. Tuttavia, considerando il cuscinetto fornito dai rendimenti statunitensi, non dovrebbe passare molto tempo prima che il dollaro riprenda la sua traiettoria rialzista.

