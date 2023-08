L’intelligenza artificiale ha il potenziale per avere un impatto importante, tanto quanto internet, afferma Barry Glassman, fondatore e presidente di Glassman Wealth Services.

L’intelligenza artificiale è una tecnologia davvero trasformativa

Si prevede che l’intelligenza artificiale come mercato crescerà a un tasso composto annualizzato di quasi il 37% da qui alla fine di questo decennio. In una recente intervista con la CNBC, Glassman ha detto:

L’intelligenza artificiale ha il potenziale per trasformare ogni azienda. Credo che l’intelligenza artificiale sarà trasformativa tanto quanto internet. Ci saranno sconvolgimenti proprio come è avvenuto con internet.

È interessante notare che ritiene possibile che gli attuali operatori di nicchia finiscano per non essere i vincitori più importanti sul lungo termine, proprio come Cisco, che è stato un grande investimento in internet per alcuni anni fino a quando altri non hanno preso il sopravvento.

In poche parole, l’intelligenza artificiale continuerà a crescere rapidamente e probabilmente avrà spazio per tutti, che si tratti di un’azienda focalizzata sulla tecnologia o di un’azienda non tecnologica; un player di nicchia o un progetto emergente come Shiba Memu.

Shiba Memu integra l’intelligenza artificiale nel marketing

Shiba Memu è una piattaforma introdotta di recente che esplora la magia che l’intelligenza artificiale può portare nel mondo del marketing.

Questa soluzione di intelligenza artificiale autopromozionale può adattarsi a una serie di applicazioni pratiche. In un White Paper disponibile sul suo sito web, Shiba Memu si definisce una “centrale elettrica del marketing” e si vanta della capacità di gestire un carico di lavoro pari a quello di 100 agenzie di marketing.

Ma ciò che rende questo progetto particolarmente affascinante è che è alimentato da “SHMU”, la meme coin nativa della piattaforma.

Tieni presente che l’anno scorso le meme coin rappresentavano un mercato da 20 miliardi di dollari all’inizio della pandemia. Oltre all’intelligenza artificiale, questo è un altro mercato in rapida crescita da cui Shiba Memu vuole trarre vantaggio.

Per maggiori dettagli su come aggiungere Shiba Memu al tuo portfolio, visita il sito qui.

Il prezzo di SHMU aumenta ogni 24 ore

SHMU: la meme coin nativa attualmente in prevendita è diversa dalle sue controparti per due motivi principali.

Innanzitutto, il suo prezzo aumenta ogni 24 ore. Ad esempio, il token vale 0,023$ al momento della scrittura di questo articolo e il prossimo aumento del suo prezzo è previsto tra circa 16 ore. In secondo luogo, SHMU avrà una vera utilità una volta che Shiba Memu lancerà la sua tanto attesa dashboard AI nell’ultimo trimestre di quest’anno.

Si prevede che il suddetto lancio aumenterà la domanda e successivamente si tradurrà in un apprezzamento dei prezzi. Anche senza la dashboard, però, c’è stato un immenso interesse per la moneta SHMU. Solo in circa due mesi di prevendita, il token meme ha già raccolto più di 2,3 milioni di dollari.

Dopo la prevendita, Shiba Memu entrerà in funzione sugli exchange focalizzati sulle criptovalute che in genere stimolano una maggiore domanda e, pertanto, potrebbero contribuire a spingere ulteriormente verso l’alto il prezzo di un SHMU.

Shiba Memu (SHMU) potrebbe trarre vantaggio dai tagli dei tassi?

Come affermato in precedenza, Shiba Memu probabilmente trarrà vantaggio dal fatto che i mercati dell’intelligenza artificiale e delle meme coin continueranno a crescere nei prossimi anni. Nel breve termine, potrebbe anche trarre vantaggio da diversi fattori positivi per il settore delle criptovalute in generale.

Ad esempio, se la Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti finisse per approvare un ETF Spot Bitcoin come molti credono che alla fine lo farà, ciò aumenterà l’interesse istituzionale per le criptovalute e l’SHMU come componente di quel mercato probabilmente ne trarrà vantaggio..

CryptoPRNR, un influencer che parla di asset digitali, ha recentemente previsto che Shiba Memu sarà tra le quattro principali criptovalute che dovrebbero sovraperformare nel prossimo rally delle criptovalute. La meme coin nativa è sulla buona strada per terminare la prevendita con un guadagno di quasi il 120% l’1 settembre.

Infine, anche se il presidente della Fed Jerome Powell continua a mantenere viva la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi (leggi di più), l’inflazione complessiva negli Stati Uniti è scesa intorno al 3,0%, il che suggerisce che la banca centrale è ormai vicina alla fine del suo rialzo. ciclo. Una volta che si invertirà, gli asset rischiosi come SHMU potrebbero invitare a scommesse più grandi e successivamente vedere un apprezzamento dei prezzi.

Ulteriori dettagli su Shiba Memu e sulla meme coin SHMU sono disponibili sul sito web del progetto qui.

