Riflettori puntati su Shiba Memu: la prevendita esplosiva segnala la fiducia degli investitori

Le meme coin hanno visto un notevole aumento dell’interesse da parte degli investitori dall’inizio dell’anno, in gran parte dovuto ai prezzi esplosivi di una serie di criptovalute ispirate ai cani.

Con il mercato delle criptovalute che ha mostrato la sua resilienza dopo l’ultimo calo dei prezzi, gli investitori ne hanno approfittato. A parte Bitcoin ed Ethereum, pochi progetti possono affermare di aver raggiunto il successo di Shiba Memu.

Cosa ha reso Shiba Memu (SHMU) diverso dagli altri nel mercato sempre più affollato delle meme coin a tema cane? Inoltre, la prevendita della meme coin sarebbe un buon momento per acquistare il token nativo SHMU?

Shiba Memu unisce l’intelligenza artificiale e il cripto meme

A differenza di altri token meme la cui crescita è stata guidata dagli sforzi di marketing umani, Shiba Memu adotta un approccio completamente diverso con l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Mira a costruire una dashboard di marketing basata sull’intelligenza artificiale che sfrutterà capacità come l’elaborazione del linguaggio naturale, l’analisi predittiva e il potere della blockchain per realizzare una strategia di marketing autosufficiente.

La prospettiva è una piattaforma che si evolverà con una migliore applicazione dell’intelligenza artificiale, guadagnando terreno man mano che l’ecosistema si adatta e si riposiziona come attore dominante nel mondo dei meme. Questa è una potenziale traiettoria di crescita che potrebbe vedere Shiba Memu sfidare gli attuali leader delle meme coin, tra cui Dogecoin, Shiba Inu e FLOKI.

Shiba Memu non solo genererà e pubblicherà autonomamente contenuti di marketing, ma la dashboard AI è progettata per ottimizzare la portata del pubblico target e trasformare il feedback dei titolari di SHMU in informazioni per un’ulteriore crescita.

Quando il token SHMU verrà lanciato sugli exchange, i detentori potranno guadagnare da funzionalità come la fornitura di liquidità e i token di staking. Lo staking avviene quando si bloccano i propri token per una determinata durata e in cambio si guadagna una ricompensa.

Perchè comprare Shiba Memu durante la prevendita?

In mezzo al crescente interesse e alla domanda di token meme, non molti possono aumentare lo sfruttamento sia della blockchain che dell’intelligenza artificiale allo stesso modo di questo token meme a tema cane.

Come affermato nel suo whitepaper, Shiba Memu sta cercando di rinnovare completamente il panorama delle monete meme, grazie a un approccio rivoluzionario che sfrutta l’intelligenza artificiale. La prevendita potrebbe quindi offrire agli investitori interessati la possibilità di posizionarsi in anticipo, dato il potenziale di mercato del progetto.

Questa prospettiva spiega perché, a poche settimane dall’inizio della prevendita del token, Shiba Memu ha superato i 2,3 milioni di dollari raccolti dagli investitori. Con milioni di token SHMU già venduti, è probabile che la prevendita finisca prima del previsto, motivo per cui gli investitori che desiderano ottenere alcuni SHMU agli attuali prezzi bassi potrebbero fare bene ad acquistarli ora. I token possono essere acquistati utilizzando BNB, ETH, USDT e BUSD.

Se sei interessato a Shiba Memu, partecipa alla prevendita qui.

Prospettive dei prezzi di SHMU

Il prezzo di SHMU è passato da 0,011125$ ed è destinato a salire a 0,023275$. Come ogni giorno alle 18:00 GMT, il valore del meme continuerà ad aumentare ogni 24 ore fino a raggiungere il prezzo di 0,0244$. In termini di valore del token, la prevendita avrà offerto un aumento di prezzo di circa il 120%.

I fattori che potrebbero aiutare il prezzo di SHMU in futuro includono la domanda man mano che il token diventa attivo sugli scambi e man mano che la dashboard dell’intelligenza artificiale migliora la sua strategia di marketing. Probabilmente ad alimentare la trazione di Shiba Memu è anche la crescita prevista per l’intelligenza artificiale, una prospettiva che attualmente vede il gigante dei semiconduttori Nvidia in forte ascesa.

Altrove, una prospettiva complessivamente rialzista del mercato delle criptovalute – contesto normativo e macro permettendo – determinerà anche le prestazioni di SHMU a lungo termine.

Per saperne di più su Shiba Memu, visita il loro sito web.

