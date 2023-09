L’incrocio della morte del prezzo di Ethereum punta a ulteriori sofferenze per Filecoin, EOS e GALA

Il prezzo di Ethereum è crollato bruscamente dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha ritardato la sua decisione sugli ETF per aziende come Invesco, Blackrock e WisdomTree. Venerdì la moneta ETH è stata scambiata a 1.640 dollari, pochi punti sopra il minimo del mese scorso di 1.538 dollari.

Croce della morte del prezzo di Ethereum

Il principale catalizzatore della svendita del prezzo di Ethereum è stata la decisione attentamente monitorata della SEC sulle proposte di ETF da parte delle principali società americane. Nella sua dichiarazione, l’autorità di regolamentazione ha affermato che era necessario più tempo per esaminare queste domande.

La decisione è arrivata il giorno dopo che la SEC ha subito una grave battuta d’arresto quando un giudice si è pronunciato a favore di Grayscale. Nella sua decisione, il giudice ha stabilito che la SEC dovrebbe rivedere il piano di Grayscale di convertire il suo GBTC Trust in un ETF. Se ciò accadesse, la società convertirà anche il Grayscale Ethereum Trust (ETHE) in un ETF.

Tecnicamente parlando, Ethereum sembra essere in difficoltà. Ha formato un modello di bandiera ribassista, che di solito è un segnale ribassista. La bandiera è caratterizzata da una lunga asta e da un motivo a bandiera.

Ancora più importante, Ethereum ha formato uno schema di croce della morte. Questo incrocio avviene quando le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni creano un crossover ribassista.

Nella maggior parte dei periodi, questo modello è solitamente un segnale che l’asset continuerà a scendere nel breve termine. Ancora più importante, questo prezzo coincide con il livello più basso del 14 giugno. Era anche la scollatura del modello double-top a 2.020 dollari.

Anche Ethereum si è spostato sotto la nuvola di Ichimoku. Pertanto, è probabile che la moneta continui a scendere nei prossimi giorni. Se ciò dovesse accadere, il prossimo livello da tenere d’occhio sarà quello di 1.372$, il punto più basso del 10 marzo. Questo prezzo è inferiore del 16% rispetto al livello attuale.

Implicazioni per altre altcoin

Il modello della croce della morte di Ethereum indica ulteriori svantaggi per altri altcoin come Stacks, Filecoin, Zcash, Gala, EOS, Render e Litecoin. Nella maggior parte dei casi, queste monete tendono a muoversi in sincronia con altre criptovalute. Pertanto, esiste la probabilità che queste monete continuino a cadere.

Il prossimo importante catalizzatore per Ethereum e altre altcoin saranno gli ultimi dati NFP statunitensi. Gli economisti si aspettano che questi numeri dimostreranno che l’economia americana ha creato meno posti di lavoro in agosto rispetto a luglio.

Questi numeri sono importanti perché la Fed si è impegnata a dipendere dai dati quando prenderà la prossima decisione. La maggior parte degli analisti prevede che la Fed lascerà i tassi invariati a settembre e inizierà a tagliarli nel 2024.

