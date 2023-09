Previsione dei prezzi di Shiba Memu, Vulcan Forged PYR, Adventure Gold

Il mercato delle criptovalute ha trovato un appoggio dopo il calo spaventoso avvenuto alla fine della scorsa settimana. Al momento della scrittura di questo articolo, il mercato globale delle criptovalute è cresciuto dello 0,11% nelle ultime 24 ore. Vulcan Forged PYR (PYR), Adventure Gold (AGLD) e Fetch.ai (FET) sono tra le criptovalute più di tendenza di oggi poiché Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono diventati verdi.

Il mercato delle criptovalute è in grande difficoltà dalla vittoria di Grayscale nella causa spot dell’ETF Bitcoin contro la Securities and Exchanges Commission (SEC) degli Stati Uniti il 29 agosto. Tuttavia, mentre il mercato delle criptovalute fatica a prendere piede, una nuova intelligenza artificiale (IA) La meme coin chiamata Shiba Memu sta facendo scalpore nel mercato delle criptovalute mentre cerca di detronizzare i re dei meme come Shiba Inu e Dogecoin. Shiba Memu è attualmente in fase di prevendita e gli investitori stanno cercando di mettere le mani su una parte di questo progetto meme di tendenza.

L’impatto della vittoria di Grayscale sulle criptovalute

Copy link to section

La Corte d’Appello del Distretto di Columbia degli Stati Uniti ha stabilito che la SEC ha sbagliato a respingere una richiesta del gestore di crypto asset Grayscale Investments che cercava di quotare un ETF che replica il prezzo di BTC.

Il caso è stato seguito da vicino dai principali attori del settore della gestione patrimoniale e delle criptovalute che hanno cercato per anni di convincere la SEC ad approvare gli ETF spot su Bitcoin. Mentre aziende come Grayscale Investments credono che gli ETF esporrebbero gli investitori al Bitcoin senza dover possedere monete BTC effettive, la SEC teme che gli ETF spot sul Bitcoin siano vulnerabili alla manipolazione.

Grayscale e la SEC hanno ora 45 giorni per appellarsi alla sentenza, nel qual caso la decisione andrebbe a un comitato di revisione en banc o alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Tuttavia, la SEC non ha ancora fatto alcuna mossa che suggerisca di ricorrere in appello contro il caso.

JP Morgan durante il fine settimana ha affermato che la SEC potrebbe essere costretta ad approvare più ETF spot su Bitcoin a seguito della vicenda Greyscale. Diverse aziende tra cui BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Bitwise e Invesco hanno presentato domanda per quotare gli ETF BTC sul Nasdaq o sul CBOE Global Markets. E la maggior parte delle aziende ha scelto di collaborare con Coinbase per sorvegliare il trading del mercato sottostante dei bitcoin dopo che la SEC ha respinto le prime richieste.

Dopo la sentenza di martedì, l’intero mercato delle criptovalute è decollato e il prezzo del Bitcoin ha addirittura superato i 28.000 dollari. Tuttavia, il mercato è crollato dopo che Bitwise ha ritirato la sua richiesta di ETF su Ethereum e Bitcoin venerdì. Il mercato, tuttavia, è tornato verde e tutti gli occhi sono puntati sulla SEC poiché la maggioranza prevede che potrebbe presto approvare le richieste di ETF crypto, qualcosa che potrebbe mandare l’intero mercato delle criptovalute in un ciclo rialzista folle.

Previsione dei prezzi di Adventure Gold e Vulcan Forged

Copy link to section

Adventure Gold, Vulcan Forged PYR e Fetch.ai (FET) sono tra le criptovalute più di tendenza di oggi. Le tre criptovalute hanno registrato notevoli aumenti di prezzo negli ultimi sette giorni e non sono state influenzate dal calo dei prezzi di venerdì.

Oltre a Fetch.AI che è una criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale (IA), le altre due (Adventure Gold e Vulcan Forged) sono criptovalute basate su NFT.

Save

Vedendo che il prezzo Vulcan Forged ha violato il livello di resistenza a 3,9741$, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo livello di resistenza a 4,4999$, che gli investitori ritengono potrebbe essere colpito molto presto, soprattutto se la candela di oggi dovesse chiudere sopra sopra R1.

Save

Sebbene l’Adventure Gold sia ancora scambiato al rialzo rispetto al punto di apertura del 3 settembre, i trader dovrebbero essere cauti, visto che la candela di oggi è ribassista e potrebbe cancellare i guadagni di ieri. Se la candela chiudesse al di sopra del pivot point a 0,6159$, ci sarebbe la probabilità che la criptovaluta ottenga un altro tentativo al livello di resistenza a 0,6970$. Al contrario, se il livello del pivot point (P) venisse superato, i trader dovrebbero essere preparati al fatto che la moneta scenderà verso il supporto a 0,4538$.

Save