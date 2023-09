È probabile che lo slancio della prevendita di Chancer continui dopo la quotazione dei token?

Ora che il terzo trimestre del 2023 si avvicina alla fine, gli investitori sono preoccupati. La quotazione del token della prima piattaforma di scommesse decentralizzata al mondo, Chancer, è imminente. In previsione di enormi movimenti di prezzo, gli investitori hanno accaparrato oltre 1,76 milioni di dollari di token in prevendita. L’elevata domanda del token evidenzia un enorme potenziale anche se l’umore propenso al rischio turba i mercati. Ma quanto sarà interessante il token quando verrà quotato su Uniswap questo trimestre?

Informazioni su Chancer e come funziona

Chancer è la prima blockchain a introdurre un modello di scommesse P2P decentralizzato. La rete mira a cambiare il funzionamento delle scommesse dando autonomia all’utente. Gli utenti determinano gli eventi su cui scommettere e stabiliscono regole e quote per vincite di successo. L’approccio è diverso dal sistema attuale, in cui i bookmaker mantengono il controllo al 100%. Diamo un’occhiata a un esempio familiare per capire come funziona Chancer.

Supponiamo che il tuo maratoneta preferito partecipi a un prossimo evento di corsa cittadina. Sulla base delle esperienze passate, ti aspetti che vinca la maratona. Il tuo amico (peer) ha un’opinione diversa. Quindi, vuoi scommettere sull’evento.

Usando Chancer, crei semplicemente un mercato per l’evento. Tu e il tuo amico potete scommettere su di esso, grazie alla sicurezza di un ecosistema blockchain. Puoi fare previsioni su più eventi e invitare amici da tutto. Oppure puoi unirti ai loro mercati Chancer.

Le scommesse P2P consentono a Chancer di raggiungere molte scommesse ed espandere la portata delle scommesse. Con una capitalizzazione di mercato del settore delle scommesse pari a miliardi di dollari, Chancer offre un’enorme opportunità. Questo potrebbe essere il motivo per cui gli investitori scommettono molto sulla piattaforma prima del lancio.

In che modo il token Chancer trarrà valore?

Il token Chancer ($CHANCER) trae valore dall’uso continuato e dalla popolarità della piattaforma. Il token sarà il mezzo di scambio di valore. Ciò include la richiesta delle vincite sulle scommesse vincenti. Man mano che sempre più investitori accedono alla piattaforma, Chancer potrebbe vedere un aumento della domanda, aiutando il prezzo a salire alle stelle.

Chancer trae utilità anche dai mercati P2P. Gli utenti verranno ricompensati con il token per aver creato i giochi di scommesse e i mercati Chancer. L’obiettivo è incentivare gli utenti a continuare a sviluppare la piattaforma Chancer e renderla popolare.

Anche gli investitori che cercano un reddito passivo trarranno vantaggio dall’utilizzo di Chancer. Possono mettere in staking il token nel tempo e guadagnare rendimenti contribuendo allo sviluppo della piattaforma. Ci sono anche ricompense per aver condiviso una parola su Chancer. Questi casi d’uso aiutano il valore di Chancer ad aumentare e a fornire rendimenti agli investitori.

Qual è il potenziale di prezzo di Chancer nel 2023?

Il prezzo del token Chancer nel 2023 potrebbe essere guidato dalla speculazione. Gli investitori sono già preoccupati per la piattaforma, il che potrebbe aumentare la speculazione una volta quotato il token. Inoltre, la ricerca di token appena lanciati con un enorme potenziale di prezzo potrebbe aumentare la volatilità.

Nel 2023, gli analisti hanno previsto un aumento del prezzo del token fino al 1.000%. Il potenziale di prezzo è realistico poiché i token appena quotati sono aumentati con margini maggiori. In questa previsione, l’aspettativa è che Chancer possa crescere 10 volte in modo più sostenibile nel 2024 e oltre. Questo sarà il momento in cui verrà lanciata la piattaforma principale e Chancer vede aumenti di valore guidati dall’uso biologico. Per il 2023 un aumento percentuale dei prezzi a due cifre dovrebbe essere considerato sufficiente.

Cosa significa investire in Chancer adesso?

La quotazione di Chancer si avvicina rapidamente. Investire nel token ora potrebbe essere l’ideale per gli investitori che desiderano trarre vantaggio dai guadagni di prezzo iniziali.

Attualmente, Chancer costa 0,011$, che è piuttosto basso e interessante per i mattinieri. Investire dopo la quotazione dei token può significare che gli investitori spendono di più per acquistare il token a un prezzo più alto.

