La prevendita di Shiba Memu accelera mentre il token TON aumenta del 13% grazie all’integrazione di Telegram

Il nuovo progetto cripto, Shiba Memu, ha fatto scalpore da quando ha lanciato la sua prevendita due mesi fa. La prevendita è avvenuta rapidamente poiché gli investitori nutrono grandi aspettative sul progetto meme guidato dall’intelligenza artificiale. Prima del lancio sono stati acquistati token per un valore di oltre 2,7 milioni di dollari. Nel frattempo, gli investitori rimangono ottimisti riguardo alle blockchain meno popolari con ottimi casi d’uso. Il token TON è aumentato di due cifre dopo la notizia che Telegram ha approvato la sua rete per l’infrastruttura web 3.0.

TON aumenta mentre Telegram seleziona la rete per il web 3.0

Mercoledì il token TON è aumentato del 13% poiché l’app di messaggistica Telegram ha selezionato la rete per i suoi piani Web 3.0. L’integrazione renderà Ton Wallet disponibile a oltre 800 milioni di utenti Telegram.

Il CIO di Telegram, John Hyman, ha affermato che l’integrazione darà agli utenti dell’app diritti di proprietà digitale. La rete Ton beneficerà di una maggiore visibilità attraverso l’app di messaggistica. La Ton Foundation ha affermato che una versione auto-custodiale, TON Space, sarà distribuita agli utenti Telegram non statunitensi. Il lancio dovrebbe essere completato entro novembre.

Telegram intendeva integrare TON già nel 2019. Ha abbandonato i piani dopo un’indagine della SEC secondo cui offriva titoli non registrati. I guadagni del token si registrano ora che gli investitori individuano le minime opportunità in un settore in crisi.

Shiba Memu sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è stato un settore in rapida crescita. L’intelligenza artificiale ha trovato la sua strada in nuovi e innovativi progetti cripto e blockchain. La donazione di identità e il controverso progetto Worldcoin sono solo uno di questi. Ma quanto può diventare efficace l’intelligenza artificiale se integrata nei progetti di cripto meme?

Shiba Memu ha attirato l’attenzione degli investitori per aver attinto alla criptomania dei meme e alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Con l’intelligenza artificiale, Shiba Memu cerca di diventare un progetto blockchain sostenibile. Il progetto può creare le proprie PR e autopromuoversi sui social network. L’applicazione AI offre a Shiba Memu un vantaggio rispetto ai suoi pari meme.

Shiba Memu ha anche il potenziale per migliorare nel tempo. L’intelligenza artificiale impara continuamente, giorno e notte. Può individuare i lavori più recenti e migliori nella pubblicità creativa e restituirli molto meglio. La capacità aumenta la sostenibilità del progetto. Ciò significa che Shiba Memu può offrire enormi rendimenti costanti in futuro.

Shiba Memu esploderà dopo la quotazione?

Le criptovalute meme sono le preferite degli investitori. Possono aumentare con ampi margini percentuali sul sentiment positivo. Per il lancio delle blockchain, l’aumento dell’interesse degli investitori e l’hype spingono i prezzi a livelli soprannaturali. Pertanto, gli investitori esplorano sempre progetti di meme appena lanciati.

Dopo un lungo periodo di tranquillità, Shiba Memu potrebbe risvegliare l’interesse degli investitori per le criptovalute meme. Progetti leader come Dogecoin e Shiba Inu rimangono sottotono. Quando Shiba Memu verrà elencato, il mojo per i token meme potrebbe tornare. Combinato con la frenesia dell’IA, la quotazione di Shiba Memu potrebbe permettere al token di esplodere.

Shiba Memu può aumentare del 1.000%?

Le criptovalute meme sono notoriamente esagerate nei movimenti dei prezzi. A causa dell’attenzione che attirano, possono spostarsi fino a 50 volte in un solo giorno. Dato che Shiba Memu sta partendo da zero e non ha ancora fatto alcun passo, il potenziale è enorme. Un aumento dei prezzi del 1.000% è solo una stima prudente. Quando il token verrà quotato, potrebbe aumentare fino a 50x.

Perché investire in Shiba Memu oggi?

Shiba Meme sta sorprendentemente aumentando di prezzo, anche durante la prevendita. Il prezzo del token aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT.

Ogni investimento effettuato in un giorno vale di più dopo 24 ore. Gli investitori che acquistano il token all’inizio della prevendita riceveranno token con più valore al termine della prevendita. Le dinamiche dei prezzi danno agli investitori un’atmosfera da meme anche prima che il token venga quotato.

