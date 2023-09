Certik mette in dubbio l’autenticità dei token bot di Telegram dopo il lancio del portafoglio basato su TON

La società di sicurezza blockchain Certik ha messo in guardia contro i token bot di Telegram, che hanno guadagnato popolarità grazie agli enormi aumenti dei prezzi. Ciò avviene dopo che Telegram ha lanciato un portafoglio crittografico su Open Network per offrire agli utenti il controllo completo sulle proprie risorse digitali.

Gli operatori di mercato hanno atteso con impazienza il lancio per vedere come il portafoglio auto-custodiale potrebbe influenzare l’utilizzo dei bot di Telegram nel mercato delle criptovalute.

I token del bot di Telegram richiedono un avviso di ritiro del tappeto

I bot di trading di Telegram utilizzano regole specifiche per condurre operazioni sugli scambi decentralizzati (DEX). Certik ha messo in guardia gli utenti dai tanto pubblicizzati token bot di Telegram, citando le frodi legate al rug pull pull.

La società ha dichiarato che oltre il 40% di questi asset potrebbero essere truffe di uscita. Ha aggiunto che questi token sono aumentati di popolarità dal 20 luglio, con guadagni di oltre il 1000%.

Certik ritiene che il successo iniziale di progetti come UNIBOT alimenti i token bot di Telegram. Il prezzo di UNIBOT è aumentato di circa il 1.300% dopo la sua quotazione. Ciò lo ha visto raggiungere il suo massimo storico di $ 90 prima di scivolare a un valore al momento della stampa di $ 74. L’alt ha guadagnato l’1,59% nell’ultimo giorno ed è rimasto in verde durante questa pubblicazione.

Save Source – Coinmarketcap

Portafoglio auto-custodiale basato su TON di Telegram

L’avvertimento di Certik fa seguito al lancio da parte di Telegram di un portafoglio self-custodial basato su TON il 13 settembre. Come ha rivelato invezz.com, la mossa mirava a dare ai clienti il controllo completo sui loro investimenti in asset virtuali.

Come visto qui, TON Space attirerà gli 800 milioni di utenti di Telegram, il che rappresenta un enorme impulso per l’adozione del web3.

Identificare le truffe crittografiche di Telegram

Puoi utilizzare alcune strategie per identificare potenziali truffe crittografiche di Telegram. Innanzitutto, i truffatori spesso impersonano persone conosciute per sollecitare denaro alle loro vittime. In secondo luogo, provocano il panico nelle persone con messaggi frequenti, che portano a decisioni emotive.

Inoltre, i truffatori non sono professionisti e spesso usano un inglese stentato. Questi segnali sono sufficienti per dirti che qualcosa non va in quel tanto pubblicizzato omaggio su Telegram.

