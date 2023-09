Memeinator è pronto per una crescita esplosiva poiché dà priorità alla legittimità nel mercato delle meme coin

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il mercato delle meme coin ha continuato a prosperare nel 2023, con nuovi token che sono stati quotati per la prima su DEX, mentre altri hanno mostrato slancio durante le prevendite. Gli asset a tema rimangono redditizi mentre l’intero mercato delle criptovalute si riprende dall’inverno delle criptovalute del 2022, promettendo guadagni impressionanti per gli investitori.

I dati di Dune Analytics mostrano che il volume degli scambi di token meme ha toccato i massimi di due anni esplorando livelli mai visti da maggio 2021.

Save Fonte – Dune

Anche se investire in anticipo in un progetto ha i suoi vantaggi, identificare i token meme legittimi tra le vaste opzioni potrebbe essere difficile. La natura spensierata degli asset li ha resi vulnerabili ai truffe come il pump & dump.

Le truffe sui token meme sono aumentate ultimamente. Ad esempio, un individuo ha creato 114 truffe sui token meme in un mese e mezzo (come mostrato qui).

Save

Tuttavia, un nuovo progetto, Memeinator, mira a distruggere il fenomeno negativo nel settore degli asset tematici con la sua missione di “catturare e distruggere i meme più deboli”. Potrebbe non essere il solito token meme con promesse vuote.

Save

Traendo ispirazione dai film d’azione degli anni ’90, Memeinator sfrutta l’intelligenza artificiale e le tecnologie blockchain per introdurre nuovi meme utilizzando statistiche del mondo reale e distruggere senza pietà i concorrenti deboli.

Memeinator (MMTR): utilizzo dell’intelligenza artificiale per distruggere i concorrenti deboli

Copy link to section

Memeinator sembra avere tutto ciò che serve per dominare il settore delle criptovalute meme con l’obiettivo di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari. Sfruttando la meme token mania e l’intelligenza artificiale, il progetto si distingue quasi in ogni suo singolo elemento.

Memeinator è un movimento di resistenza che attira fan di film d’azione, scommettitori speculativi e appassionati di criptovalute prima di conquistare il mercato. I suoi creatori lo hanno programmato per trovare e distruggere i token meme più deboli per ripulire il settore.

Cos’è Memeinator

Copy link to section

Cavalcando la mania dell’intelligenza artificiale e dei token meme, Memeinator è un nuovo concorrente pronto a distruggere il suo losco concorrente mentre punta al dominio completo. Utilizzerà Open AI e API di Twitter per mantenere le sue promesse di legittimità e utilità, puntando al contempo al dominio del mercato.

La tabella di marcia di Memeinator evidenzia come raggiungerà i suoi obiettivi. Oltre a sfruttare l’intelligenza artificiale per rimanere all’avanguardia nella scansione di progetti deboli, punta su massicce attività di marketing e branding per attirare un pubblico internazionale.

Perché il prezzo di Memeinator potrebbe esplodere

Copy link to section

In effetti, potrebbe essere difficile per i giocatori trovare progetti redditizi di token meme, considerando la loro eccezionale disponibilità. Inoltre, la maggior parte di questi asset capitalizza sull’hype prima di indebolirsi poiché i controlli sulla realtà e le promesse rimangono irraggiungibili.

Memeinator si posiziona per cavalcare la tendenza in corso delle monete meme, rivolgendosi al tempo stesso agli investitori interessati a rendimenti impressionanti a medio e lungo termine. Facendo appello al pubblico globale, dai fan delle criptovalute ai moderni amanti del rischio, Memeinator probabilmente esploderà nelle prossime sessioni.

Oltre alle sue nobili aspirazioni finanziarie e ai suoi piani per dominare il mondo dei token meme, Memeinator utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare token a tema per identificare e sostituire risorse di bassa qualità. Inoltre, gli sviluppatori hanno creato tokenomics che andranno a beneficio dei partecipanti all’ecosistema e dei detentori di asset.

Inoltre, i token meme di fiducia degli analisti sono i pionieri di una potenziale corsa al rialzo nello spazio crittografico. Oltre a beneficiare delle ricadute in un rally su vasta scala, Memeinator guadagnerà uno slancio impressionante man mano che l’hype aumenta, creando un effetto a catena mentre democratizza il mercato delle meme coin.

Gli asset a tema hanno registrato massicci trend rialzisti anche in un contesto generale di mercato ribassista. Ad esempio, PEPE ha sfidato la posizione generale del mercato ad aprile, balzando del 263% nonostante le difficoltà di altre criptovalute.

Puoi controllare maggiori dettagli su Memeinator sul loro sito web.

Save