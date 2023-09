Ecco perché i conservatori si oppongono a una CBDC con dollaro digitale

Le banche centrali di tutto il mondo hanno lavorato per creare versioni digitali delle loro valute. In Cina, la Repubblica popolare cinese (PBoC) ha iniziato a testare il suo yuan digitale nel 2021. Altre banche centrali come la Banca Centrale Europea (BCE), la Riksbank e la Banca d’Inghilterra (BoE) stanno effettuando ricerche sulle loro valute digitali.

Nel suo recente rapporto, il World Economic Forum ha sostenuto la causa delle CBDC e ne ha sottolineato alcuni vantaggi. Le CBDC al dettaglio possono ridurre gli attriti nel commercio locale e globale, abbassare i costi di transazione e promuovere l’inclusione finanziaria in alcuni paesi.

Tuttavia, molti conservatori si sono rivoltati contro le CBDC, che vedono con crescente sospetto. Di conseguenza, molti politici conservatori come Vivek Ramaswamy e Ron Desantis stanno conducendo una campagna contro il dollaro digitale.

Allo stesso tempo, sono stati depositati al Congresso progetti di legge che vietano alla Fed di lanciare un dollaro digitale. Ad esempio, il Digital Dollar Pilot Prevention Act vieta alla Federal Reserve di lanciare la valuta digitale.

Save

Anche il deputato Tom Emmer ha lanciato un disegno di legge per prevenire le CBDC negli Stati Uniti. In una dichiarazione a sostegno del disegno di legge, Emmer ha detto:

“Se non è progettata per essere aperta, senza autorizzazione e privata – emulando il contante – una CBDC emessa dal governo non è altro che uno strumento di sorveglianza in stile PCC che verrebbe utilizzato per minare lo stile di vita americano”.

https://www.youtube.com/watch?v=SdIb9_I-kkA&pp=ygUOdG9tIGVtbWVyIGNiZGM%3D

I repubblicani stanno conducendo una campagna contro il dollaro digitale per diverse ragioni. In primo luogo, sostengono che una CBDC darà troppo potere alla Federal Reserve e ad altre agenzie governative.

In secondo luogo, sottolineano anche l’uso della moneta a fini di sorveglianza. Ne citano l’uso in Cina, dove Pechino lo ha incorporato nel sistema di punteggio sociale.

Inoltre, gli oppositori della CBDC sostengono che la valuta digitale può portare alla discriminazione da parte delle agenzie governative. Inoltre, una CBDC controllata dai burocrati può limitare diritti come l’acquisto di armi da fuoco.

Nel complesso, tra la maggior parte dei repubblicani permane un sentimento antigovernativo. La maggior parte di essi cita l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, le cause legali di protesta del 6 gennaio, l’elevata inflazione, la legislazione anti-energia e la censura dei social media.

Tuttavia, non è chiaro se questi progetti di legge sulla CBDC verranno approvati dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato.

Save