Prospettive Dogecoin (DOGE): la minaccia ribassista incombe in mezzo al calo del sostegno della comunità

Il prezzo di Dogecoin dipinge una prospettiva alquanto indecisa mentre incombe un sentimento ribassista, lasciando gli appassionati a chiedersi cosa potrebbe mostrare il token meme principale nella prossima sessione.

L’ultimo calo del mercato delle criptovalute ha provocato onde d’urto nella comunità Dogecoin mentre l’alt ha violato un livello di supporto cruciale che storicamente ha innescato i rally di ripresa. Lo sviluppo ha sollevato preoccupazioni per i continui cali dei prezzi, ma le recenti azioni mostrano che DOGE potrebbe essere pronta per una nuova impennata.

Ad esempio, l’altcoin ha ottenuto il supporto a 0,06 dollari. Ciò ha catalizzato una leggera ripresa all’inizio di lunedì (poiché ha beneficiato del miglioramento del sentiment nel mercato in generale) prima di ritracciare.

La continua volatilità del mercato ha lasciato Dogecoin a 0,061801$ al momento della stesura di questo articolo, indicando un crollo dell’1% nelle 24 ore. DOGE ha perso lo 0,6% negli ultimi sette giorni.

Minaccia ribassista incombente

Sebbene le recenti azioni sui prezzi potrebbero essere impressionanti, Dogecoin rimane suscettibile a possibili pressioni di vendita. Il token meme potrebbe testimoniare uno slancio ribassista se i venditori dominassero nell’area di valore di $ 0,064. Ciò potrebbe accogliere un calo del prezzo del 10%, spingendo Dogecoin verso $ 0,057.

Il creatore di DOGE Billy Markus ha risposto a un utente evidenziando lo sbiadito coinvolgimento della comunità, affermando:

“La comunità è morta secondo me da più di un anno, le persone più attive fanno solo drammi e attaccano le persone.”

Inoltre, Dogecoin lotta con l’utilità. Nonostante sia il token meme più importante (8,7 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato), DOGE rimane una moneta digitale pura senza altri casi d’uso sostanziali. Il supporto di persone di spicco come Elon Musk ha aiutato il progetto a crescere attraverso le conversazioni di X (ex Twitter).

Nonostante la sua impressionante quota di mercato, la scarsa tokenomica di Dogecoin (come l’offerta infinita di token) ne limita la crescita a lungo termine. Gli sviluppatori DOGE dovranno trovare modi per ridurre le attuali monete da 141 miliardi in circolazione per garantire la scarsità a causa dell’aumento della domanda e dei potenziali aumenti dei prezzi in futuro.

La comunità delle criptovalute ha speculato sull’integrazione di DOGE da parte di X per i pagamenti sulla principale piattaforma di social media. Inoltre, la piattaforma di trading Robinhood ha recentemente aggiunto Dogecoin al suo portafoglio web3 di autocustodia. Tali sviluppi potrebbero far sì che Dogecoin acquisisca appeal istituzionale, traducendosi in una crescita esplosiva.

