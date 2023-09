Il conto alla rovescia della prevendita di Memeinator è iniziato con lo sterminio dei meme insignificanti

Una capitalizzazione di mercato di 14 miliardi di dollari per il mercato delle meme coin oggi è impressionante per un settore che era quasi a 0 dollari prima che entrasse in azione l’ultimo ciclo rialzista. Il volume degli scambi giornalieri supera i 390 milioni di dollari, con Dogecoin, Shiba Inu e Pepe in cima alle classifiche.

Memeinator sta cercando di farsi strada, un nuovo token meme che non esiterà ad annientare tutti coloro che sono troppo deboli per tenergli testa mentre plasma il futuro del mondo delle meme coin. Tutto questo avviene sull’onda della prevendita di Memeinator che assume sempre più i connotati da “Giorno del Giudizio”, nonostante manchino soli nove giorni.

Nello specifico, la missione inizia con l’atterraggio di MMTR nativo il 27 settembre.

“Il Giorno del Giudizio” arriva nel mondo dei meme

Ritorna dal futuro per eliminare il caos creato dai progetti truffa che mirano a trarre vantaggio dalla trazione vista negli ultimi anni è la missione di Memeinator. Anche se farà leva sulla mania dei meme che ha portato DOGE, SHIB e PEPE al punto in cui sono oggi, l’obiettivo è quello di superarli in un contesto di dominio totale.

Prima che ciò accada, saranno i piccoli token a cadere per primi poiché un’intelligenza artificiale aiuterà il “terminator” a prendere la mira in un contesto di capitalizzazione di mercato mirata di 1 miliardo di dollari. Più avanti, c’è una prevendita molto attesa a cui i fan di Terminator 2, gli appassionati di criptovalute e i cacciatori di gemme possono partecipare qui.

Cos’è Memeinator?

Memeinator è una meme coin progettata per offrire di più alla sua community oltre al semplice clamore che ha guidato molte delle attuali quotazioni sul mercato dei meme. Promettendo un’economia dei token alimentata da MMTR e sfruttando l’intelligenza artificiale, i detentori avranno di più in termini di piattaforma dominante, incluso un gioco.

Come indicato nella roadmap del progetto, l’obiettivo sarà quello di liberare il mercato da tutto ciò che è inutile in termini di offerta di meme. Oltre alla tecnologia blockchain, Memeinator sfrutterà l’intelligenza artificiale tramite l’API di Twitter e la tecnologia OpenAI. Si tratta di piattaforme di lavoro che accrescono l’attrattiva di Memeinator come progetto focalizzato sul raggiungimento di obiettivi realistici piuttosto che innescare il mercato con così tanto per poi non fornire nulla.

L’MMTR è un token ERC-20 con una fornitura totale di 1 miliardo, di cui il 62,5% è stato assegnato alla prevendita. Gli investitori avranno l’opportunità di acquistare MMTR in 29 fasi quando la vendita verrà avviata il 27 settembre.

Per ora, i primi iscritti si uniscono alla lista d’attesa tramite il sito ufficiale.

Vale la pena comprare Memeinator oggi?

Le criptovalute stesse stanno ricevendo così tanta attenzione oggi, con l’afflusso dei principali attori del mercato degli investimenti nello spazio che alimenta nuovo ottimismo. Mentre il sentiment cresce intorno all’eventuale approvazione degli ETF spot per il mercato statunitense, una cascata di amore si è riversata nel mercato delle meme coin. Tuttavia, il principale catalizzatore del meme restano gli sbalorditivi rendimenti a cui si è assistito quando titoli del calibro di Pepe (PEPE) hanno fatto il loro ingresso sul mercato.

Molti meme a bassa capitalizzazione sono saliti alle stelle insieme a PEPE, raggiungendo il picco in aprile e maggio con diversi guadagni a tre cifre. Memeinator, che sta già mostrando segni di una traiettoria simile a Pepe, potrebbe superare i rivali poiché gli analisti prevedono un nuovo mercato rialzista per il settore.

Con l’intelligenza artificiale che svolge il pesante lavoro di marketing dell’MMTR tramite l’analisi del sentiment, un ambiente virale potrebbe vedere il token salire in cima. La prevendita offre ai primi investitori la possibilità di aggiungere le proprie posizioni, con la possibilità di vedere rendimenti sorprendenti.

Ciò non dipende solo da ciò che offre Memeinator, ma anche dalla trazione attesa dalle criptovalute e dall’intelligenza artificiale, due narrazioni forti nel mondo degli investimenti di oggi.

Puoi saperne di più sul progetto e sulla prevendita sui canali social e sul sito web di Memeinator.

