La SEC promette un percorso difficile per le entità crittografiche che osano eludere le normative

La Securities & Exchange Commission degli Stati Uniti ha represso gli asset digitali, intentando cause contro Coinbase e Binance per violazioni della legge. Nel frattempo, il funzionario della SEC David Hirsch ha promesso un maggiore controllo durante il Securities Enforcement Forum Central del 19 settembre.

Ciò significa che il mercato dovrebbe prepararsi a ulteriori accuse potenziali, prendendo di mira altri attori del settore mentre il regolatore conferma più criminali all’interno del settore.

La SEC prende di mira più trasgressori

David Hirsch, capo della Crypto Assets & Cyber Unit dell’agenzia, ha affermato che più entità di criptovaluta, oltre a Binance e Coinbase, hanno violato la legge. La SEC ha citato in giudizio le principali borse per la vendita di titoli non registrati.

Nel frattempo, il funzionario ha accennato a imminenti misure restrittive da parte della commissione, che prenderanno di mira il settore delle criptovalute in generale.

L’ufficio di Hirsch prende di mira le aziende crittografiche che violano le normative finanziarie, sottolineando che l’agenzia aveva diverse entità sul suo radar. Gli operatori del mercato possono aspettarsi maggiori oneri da parte dell’autorità di regolamentazione nei prossimi tempi.

Hirsch ha confermato la possibilità di reprimere gli intermediari di mercato come borse, agenzie di compensazione, intermediari e broker che non rispettano le regole relative alla registrazione.

Inoltre, la SEC prende di mira il fiorente settore della finanza decentralizzata (DeFi). Sebbene la maggior parte di queste piattaforme affermi di concentrarsi sulla decentralizzazione, Hirsch ha affermato che etichettare i progetti con il tag DeFi non li rende invisibili alla commissione.

Inoltre, le attività fraudolente contro le piattaforme DeFi sono aumentate di recente. Ad esempio, invezz.comha riferito che il protocollo Zunami del sito finanziario decentralizzato ha perso circa 2,1 milioni di dollari a seguito di un massiccio attacco informatico ad agosto.

Possibilità che la SEC vinca le sue cause legali

Tuttavia, il funzionario ha riconosciuto che la commissione deve affrontare numerose controversie, il che ne limita i limiti. La SEC ha riscontrato diverse accuse poiché i suoi obiettivi hanno presentato petizioni e azioni legali contro l’ente regolatore.

Gli entusiasti delle criptovalute hanno criticato l’agenzia per il suo approccio normativo poco chiaro, e molti affermano che la SEC sta minacciando il mercato delle criptovalute. Inoltre, aziende, borse e imprese sconfiggono costantemente l’agenzia.

Inoltre, come visto qui, il giudice ha negato l’accesso dell’autorità di regolamentazione al software Binance US nel corso della causa in corso.

