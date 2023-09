Oggi il Bitcoin è tornato sotto i 27.000 dollari dopo che la Federal Reserve americana ha rinunciato a un ulteriore rialzo dei tassi ma ha riconfermato il livello più alto per una visione a lungo termine.

Robert Kiyosaki è ottimista su Bitcoin

È interessante notare, tuttavia, che Robert K iyosaki, il noto autore di Rich Dad Poor Dad, vede la situazione recente come un’opportunità per ottenere esposizione alla più grande criptovaluta del mondo.

Oro, argento, bitcoin sono un affare oggi… ma non domani. L’America è al verde. Acquista GSBC oggi prima di azioni, obbligazioni e immobili.

In precedenza si diceva che Kiyosaki avesse definito la criptovaluta il futuro del denaro e delle valute fiat “denaro falso”.

All’inizio di questa settimana, un analista di criptovalute pseudonimo – PlanB o 100trillionUSD ha anche ribadito la sua previsione secondo cui Bitcoin varrà 100.000$ nel 2025. Alla fine, pensa che il suo prezzo raggiungerà 1 milione di dollari come il fondatore e amministratore delegato di Ark Invest – Cathie Wood.

Tali previsioni, per quanto pompose, sono significative poiché BTC è un indicatore. La direzione che prende è solitamente la direzione seguita dall’intero spazio delle criptovalute. Quindi, se effettivamente dovesse registrare un rialzo così brusco nei prossimi mesi e anni, anche il mercato delle criptovalute in generale probabilmente ne trarrà beneficio.

E questo non include solo le monete più vecchie o più consolidate: anche quelle nuove come Shiba Memu potrebbero prendere parte a quel rally.

Ecco a voi Shiba Memu, una potenza del marketing

Shiba Memu vuole essere considerata come un centinaio di agenzie di marketing riunite in una sola.

Perché? Perché sfrutta le meraviglie dell’intelligenza artificiale per creare e poi promuovere contenuti su Internet. E questo non si limita solo all’auto-promozione ma può avere anche tutta una serie di altre applicazioni.

Se non è massima produttività ed efficienza questa…

Shiba Memu è tanto più attraente perché non è solo una questione di utilità ma anche di investimento. La sua meme coin nativa “SHMU” è attualmente in prevendita e puoi conservarla nella speranza di ottenere grandi ritorni.

Ricorda che quello delle meme coin è un mercato che non valeva nulla all’inizio della pandemia ma che valeva circa 20 miliardi di dollari nel 2022. Questo è essenzialmente il tipo di crescita di cui potresti beneficiare se investissi in Shiba Memu.

Quali venti favorevoli a breve termine potrebbero aiutare la moneta SHMU?

Shiba Memu non ha ancora trovato la strada verso un exchange di criptovalute importante. Vale la pena ricordarlo, perché una quotazione in genere tende a spingere verso un aumento della domanda e, di conseguenza, un aumento del prezzo.

Quindi, questo è un catalizzatore che potrebbe tradursi in un apprezzamento dei prezzi nel breve termine.

Ma questo non vuol dire che la domanda per la moneta sia in qualche modo un punto interrogativo al momento. SHMU ha già raccolto l’enorme cifra di 3,1 milioni di dollari in prevendita, il che segnala un solido interesse per la meme coin abilitata all’intelligenza artificiale.

Si prevede, inoltre, che Shiba Memu introdurrà una dashboard AI entro la fine del 2023, il che dovrebbe rappresentare anche un vantaggio a breve termine.

Fino ad allora, la cosa interessante è che il prezzo di una SHMU aumenta ogni 24 ore. Ad esempio, attualmente vale 0,0286$, e il prossimo aumento del prezzo è previsto tra meno di due ore.

Shiba Memu (SHMU) potrebbe trarre vantaggio dalla rapida crescita dell’intelligenza artificiale

Infine, Shiba Memu è un gioco di intelligenza artificiale, un’innovazione che dovrebbe indirizzare i mercati finanziari nei prossimi mesi e anni.

Proprio questa settimana, l’analista della Bank of America, Savita Subramanian, ha alzato il suo obiettivo di prezzo di fine anno sull’indice di riferimento S&P 500, affermando che l’intelligenza artificiale guiderà la crescita degli utili in futuro.

Nel complesso, l’intelligenza artificiale rappresenta attualmente un mercato di circa 200 miliardi di dollari e si prevede che salirà alle stelle fino a quasi 2.000 miliardi di dollari entro la fine di questo decennio. Ancora una volta, questo è il tipo di crescita a cui probabilmente avrai una possibilità se hai investito in SHMU.

Ovviamente ci sono molti fattori che potrebbero contribuire a sbloccare un significativo rialzo del prezzo di una moneta nativa come Shiba Memu. E quale momento migliore per investire i tuoi soldi in un investimento in criptovalute che dovrebbe produrre grandi rendimenti rispetto a quando è in prevendita?

Clicca qui se vuoi saperne di più su Shiba Memu o sulla moneta SHMU.

