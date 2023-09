Shiba Memu è un’opportunità di investimento, ora che Bitcoin sfida l’avversione al rischio

Le criptovalute stanno lentamente mostrando resilienza nonostante le prospettive di mercato contrastanti. La prevendita di Shiba Memu (SHMU) ha superato i 3,183 milioni di dollari. Nel frattempo, un sentiment di avversione al rischio disturba meno gli investitori in Bitcoin. La più grande criptovaluta si è mantenuta sopra i 26.000 dollari durante il fine settimana, nonostante un leggero calo. I punti di forza sono positivi e stimolano la domanda di asset rischiosi. Ma quanto è attraente Shiba Memu, l’autoproclamato guru del marketing, pronto a sfidare i suoi pari meme? Puoi ottenere maggiori dettagli sulla prevendita del progetto e su come comprare il token qui.

Gli investimenti a lungo termine di Bitcoin si avvicinano al massimo storico

Parte del motivo per cui Bitcoin sta resistendo tanto è il crescente interesse tra gli investitori a lungo termine (hodlers). Gli ultimi dati mostrano che il numero di token detenuti dagli investitori a lungo termine è ai massimi storici. L’hodling è un indicatore positivo poiché è stato utilizzato in passato per prevedere lo stato del mercato delle criptovalute.

Gli Hodler mantengono i loro Bitcoin durante i minimi del mercato, con l’aspettativa che siano in arrivo movimenti forti. Le soste a lungo termine si verificano anche dopo che i mercati ribassisti sono eccessivi. Gli investitori convinti che il mercato sia ai minimi non sarebbero disposti a vendere. Prevedono di realizzare un profitto quando si verifica una ripresa del mercato.

Sebbene sia troppo presto per prevedere un mercato Bitcoin rialzista, la tenuta a lungo termine suggerisce un cambiamento del sentiment. Ciò significa che potrebbe essere una questione di quando prima che Bitcoin goda di robusti guadagni e aumenti gli asset a rischio.

Shiba Memu: un investimento perfetto per il 2024?

Quando si tratta di identificare un investimento, la scelta spetta all’investitore. Ma per gli investimenti in asset meme, il potenziale di guadagni altissimi è al primo posto tra le altre considerazioni.

Shiba Memu è stato pubblicizzato come il progetto meme del futuro. Utilizzando l’intelligenza artificiale per commercializzarsi, il progetto mira a diventare sostenibile sull’onda delle tendenze delle meme coin. Shiba Memu può creare le proprie PR, avviare un intervento di marketing e contrastare i suoi rivali canini.

Essendo una criptovaluta meme, Shiba Memu cerca anche di sfruttare la mania e la frenesia esistenti per diventare popolare. Monitora le piattaforme social per le migliori idee creative nella pubblicità e le produce meglio. Questa capacità consente a Shiba Memu di generare il proprio clamore pubblicitario e non ha bisogno di influencer per guadagnare terreno.

L’applicazione AI di Shiba Memu lo rende un potenziale investimento per il 2024, quando il token verrà quotato. Shiba Memu potrebbe replicare i guadagni dei suoi predecessori meme e ottenere profitti considerevoli. Anche le prospettive sono elevate poiché l’applicazione AI trova più casi d’uso e Shiba Memu diventa potente.

Shiba Memu è una buona opportunità di investimento?

Ci sono diversi motivi per cui ha senso investire in un asset speculativo come Shiba Memu. Innanzitutto, offre una forte alternativa agli asset meme disponibili al momento. L’intelligenza artificiale è in rapida crescita e sta guadagnando riconoscimenti in molti settori, tra cui quello delle criptovalute. L’uso dell’intelligenza artificiale potrebbe consentire a Shiba Memu di diventare un sensazionale progetto crittografico con forti guadagni in futuro.

Gli investitori sarebbero anche entusiasti del fatto che Shiba Memu debutti quando il resto del settore è in difficoltà. Con il miglioramento della tenuta a lungo termine di Bitcoin, le fortune potrebbero cambiare in meglio. Quando Shiba Memu debutterà sugli scambi nel 2024, un miglioramento del sentiment potrebbe avvantaggiare il token.

Le dinamiche sociali di Shiba Memu sono un’altra utilità. Il progetto presenta una dashboard AI per aggiornamenti e connessioni in tempo reale. Non solo le funzionalità social danno potere agli investitori, ma rendono anche popolare Shiba Memu. Ciò aumenta l’utilità e la possibilità che il token esploda in valore.

Conviene comprare Shiba Memu in prevendita?

Shiba Memu è disponibile con uno sconto durante la prevendita. Il prezzo del token aumenta ogni giorno alle 18:00 GMT. Ciò significa che comprare ora è meglio. SHMU offre un rendimento elevato per i primi investitori che riceveranno token di alto valore al termine della prevendita. Comprare durante la prevendita permette, inoltre, di sfruttare anche i potenziali guadagni di prezzo iniziali quando il token debutterà sugli exchange.

