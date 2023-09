Pepe scende del 24% in un mese mentre il rivoluzionario Memeinator ripulisce lo spazio dei token meme

Pepe ($PEPE) ha perso l’hype che aveva avuto mesi fa, quando il suo prezzo è aumentato di un massiccio 9000%. Il token meme ha attirato gli investitori poiché il suo valore è salito alle stelle fino a 0,00000431$. Tuttavia, la situazione è cambiata a favore delle criptovalute, un tempo redditizie. Pepe ha perso circa il 24% negli ultimi 30 giorni.

PEPE ha perso circa il 24% del suo valore negli ultimi 30 giorni. In particolare, le turbolenze dell’asset sono iniziate quando il team di Pepe ha scaricato token per un valore di 15,7 milioni di dollari dal portafoglio principale. Inoltre, l’accesso al protocollo del portafoglio è cambiato da cinque a due firme.

Come riportato da invezz.com, tali eventi hanno catalizzato speculazioni sul tappeto pull e gli appassionati hanno iniziato a vendere la loro scorta di PEPE. Mentre gli sviluppatori cercavano di controllare il danno, le influenze hanno espresso scetticismo e rammarico per aver investito nel progetto.

Inoltre, l’account Telegram di PEPE ha alimentato l’incendio poiché ha riscontrato problemi di sicurezza. Al momento della stesura di questo articolo, l’altcoin veniva scambiata intorno a 0,00000068$, indicando un calo dell’85% rispetto agli ATH. Gli analisti hanno opinioni diverse sulla traiettoria futura del PEPE, e la maggior parte prevede forti crolli dei prezzi.

La performance di PEPE riflette i problemi di illegittimità nel settore dei meme token. Nel frattempo, il Memeinator appena lanciato prevede di salvare il mercato delle monete digitali a tema. Il progetto mira a sfruttare l’intelligenza artificiale per trovare e distruggere i meme deboli.

Il nuovo sfidante – Memeinator (MMTR)

Mentre Pepe affronta le sue sfide, un nuovo sfidante, Memeinator, è arrivato per salvare l’industria delle meme coin. Il nuovo progetto sfrutterà l’attuale mania per le criptovalute a tema, offrendo allo stesso tempo agli appassionati la possibilità di investire in marchi potenti con un futuro promettente.

Ritornato dal 2077 per ripulire il mercato delle valute meme, Memeinator utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare e distruggere progetti deboli, o “quelli che ritiene indesiderabili e che hanno avuto un effetto negativo sul futuro da cui è tornato”.

Memeinator intende dominare il settore e guadagnare il primo posto come criptovaluta a tema più scambiata.

Conviene investire in Memeinator?

Memeinator è un progetto redditizio che offre ai fan delle criptovalute la possibilità di investire in monete meme con opportunità redditizie. Mentre altri token in questa asset class fanno affidamento sull’hype per crescere, Memeinator ha una roadmap dettagliata per raggiungere un’enorme capitalizzazione di mercato.

“Il progetto investirà molto nel marketing e nel branding per garantire che tutti ne parlino e che la strada verso un’enorme capitalizzazione di mercato sia chiara”.

Inoltre, Memeinator continuerà a prosperare man mano che l’intelligenza artificiale acquisirà maggiore popolarità. Coprendo una vasta gamma di settori, gli esperti ritengono che il mercato dell’intelligenza artificiale esploderà fino a raggiungere un limite di quasi 2 trilioni di dollari entro il 2030. I progetti incentrati sull’intelligenza artificiale possono rivelare un potenziale futuro enorme.

L’impressionante tokenomics di Memeinator rende l’altcoin un candidato ideale per una crescita esplosiva dei prezzi in futuro.

Puoi trovare maggiori informazioni su Memeinator sul suo sito web.

