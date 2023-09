Bitcoin affronta l’incertezza in vista della scadenza delle opzioni da 3 miliardi di dollari

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Tutti gli occhi sono puntati sulla prossima scadenza mensile delle opzioni, fissata per il 29 settembre, che prevede l’incredibile cifra di 3 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin (BTC).

La domanda chiave è se il prezzo del Bitcoin manterrà i 26.000 dollari prima della scadenza delle opzioni.

Sentimento del mercato Bitcoin prima della scadenza

I volumi degli scambi di Bitcoin sono recentemente crollati a livelli mai visti in oltre cinque anni, dipingendo un quadro chiaro dello stato del mercato. Nonostante il riconoscimento di Bitcoin stia guadagnando terreno in Cina, l’attività di trading sulle borse spot è diminuita in modo significativo. Questo calo dell’attività commerciale è principalmente attribuito ai crescenti timori riguardanti le prospettive macroeconomiche. Gli investitori, a quanto pare, stanno diventando sempre più avversi al rischio.

Inoltre, istituzioni finanziarie tradizionali come JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) stanno adottando un atteggiamento cauto, con la banca che, secondo quanto riferito , vieta i trasferimenti relativi ad asset crittografici all’interno della sua divisione retail. Questa mossa mira a tutelarsi da potenziali attività fraudolente o truffe, ma riflette anche il disagio degli operatori tradizionali riguardo alle criptovalute.

Il Dollar Strength Index (DXY), che ha raggiunto il suo livello più alto in dieci mesi, aggiunge un ulteriore livello di preoccupazione. Storicamente, questo indice ha mostrato una correlazione inversa con gli asset a rischio, spesso in aumento quando gli investitori cercano sicurezza in posizioni liquide.

Aspettative e squilibri rialzisti

L’imminente scadenza delle opzioni da 3 miliardi di dollari, prevista per il 29 settembre, ha attirato un’attenzione significativa da parte della comunità cripto. Tuttavia, c’è una svolta nella storia. Sebbene l’open interest per queste opzioni sia attualmente pari a 3 miliardi di dollari, le aspettative rialziste di un aumento del prezzo del Bitcoin a 27.000 dollari o superiore potrebbero non concretizzarsi.

Lo squilibrio tra le opzioni call (acquisto) e put (vendita) è evidente, con 1,9 miliardi di dollari di interessi aperti rispetto a 1,1 miliardi di dollari di opzioni put. Tuttavia, è importante notare che se Bitcoin rimanesse vicino ai 26.300 dollari alla scadenza, saranno esercitabili solo 120 milioni di dollari di opzioni call. Ciò significa che il diritto di acquistare Bitcoin a livelli più alti diventa inutile se il prezzo rimane al di sotto di tali livelli alla scadenza.

Potenziali scenari di movimento del prezzo di BTC

Considerando le attuali condizioni di mercato e le posizioni delle opzioni, ci sono quattro scenari probabili:

Intervallo da $ 25.000 a $ 26.000: con 1.400 call contro 19.300 put, il risultato netto favorisce gli strumenti put di $ 430 milioni.

con 1.400 call contro 19.300 put, il risultato netto favorisce gli strumenti put di $ 430 milioni. Intervallo da $ 26.000 a $ 27.000: in questo intervallo, 6.200 call si confrontano con 12.600 put, favorendo gli strumenti put di $ 170 milioni.

in questo intervallo, 6.200 call si confrontano con 12.600 put, favorendo gli strumenti put di $ 170 milioni. Intervallo da $ 27.000 a $ 27.500: qui, 9.900 call si contendono 10.100 put, risultando in un risultato equilibrato tra opzioni call e put.

qui, 9.900 call si contendono 10.100 put, risultando in un risultato equilibrato tra opzioni call e put. Intervallo da $ 27.500 a $ 28.000: con 12.000 call e 8.900 put, il risultato netto favorisce gli strumenti call di $ 85 milioni.

Affinché i tori del Bitcoin possano livellare il campo di gioco, hanno bisogno di un aumento del prezzo del 3,2% da 26.200 dollari, mentre gli orsi necessitano solo di una modesta correzione dell’1% sotto i 26.000 dollari per ottenere un vantaggio di 430 milioni di dollari il 29 settembre.

Considerati i recenti movimenti dei prezzi di Bitcoin e il sentimento prevalente del mercato, la probabilità che Bitcoin scenda sotto i 26.000 dollari entro la data di scadenza delle opzioni rimane alta.

