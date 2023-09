Worldcoin (WLD) esplode, impennata dell’80%: uno sguardo ai fattori trainanti

Il token nativo di Worldcoin, Worldcoin (WLD), ha fatto passi da gigante nel mercato delle criptovalute, dimostrando un impressionante aumento del valore dell’80% nelle ultime due settimane. Il 13 settembre, il token WLD veniva scambiato a circa 1 dollaro, rispetto al prezzo di 1,84 dollari al momento della stesura di questo articolo (28 settembre).

Questa straordinaria performance ha suscitato l’interesse sia degli appassionati di criptovalute che degli esperti del settore, sullo sfondo di una reazione normativa mondiale culminata con il divieto in Kenya. Ma quali fattori stanno determinando questa impennata e cosa significa per il progetto Worldcoin?

Analisi dei prezzi di Worldcoin (WLD).

Copy link to section

Quando Worldcoin ha fatto il suo debutto nel mercato delle criptovalute nel luglio 2023, ha rapidamente attirato l’attenzione ed è stato quotato in varie borse. Nel suo primo giorno di negoziazione, il prezzo del token è salito a un massimo impressionante di 5,290 dollari prima di stabilizzarsi a 2,161 dollari. Sebbene questo livello di volatilità sia comune nel mondo delle criptovalute, in particolare per progetti nuovi e molto attesi, il token è sceso ulteriormente sotto 1 dollaro a seguito della reazione negativa di vari organismi di regolamentazione in tutto il mondo.

Nei mesi successivi, WLD ha mantenuto una traiettoria relativamente stabile, oscillando tra $ 2,525 e $ 0,972. Tuttavia, nella sua recente performance, il token ha incontrato un punto di resistenza a medio termine fissato a 1,724 dollari. Attualmente si aggira intorno a 1,726 dollari, attirando molta attenzione poiché mira a sfondare questa resistenza, aprendo potenzialmente la strada a valutazioni ancora più elevate.

La crescente popolarità di Worldcoin in Sud America

Copy link to section

Worldcoin si distingue dalle altre criptovalute con il suo innovativo meccanismo di “prova della personalità”, sfruttando la tecnologia di scansione biometrica dell’iride per la verifica dell’identità.

Questo approccio unico ha consentito al progetto di raggiungere traguardi notevoli, in particolare in Cile, dove ha raccolto la partecipazione di oltre l’1% della popolazione del paese, ovvero 200.000 cileni, nel ricevere la sovvenzione di Worldcoin sotto forma di token WLD.

More than 200K people have verified their World ID in Chile. That’s over 1% of the population.



To help meet demand, project contributors at @tfh_technology have recently started operations in Vina del Mar & Concepcion, in addition to Santiago. pic.twitter.com/MN0ztyqmcF — Worldcoin (@worldcoin) September 26, 2023

La crescente popolarità del token si estende oltre i confini del Cile, raggiungendo altri paesi dell’America Latina che hanno abbracciato calorosamente il progetto. In agosto, Worldcoin ha rivelato di aver registrato oltre 9.500 argentini in un solo giorno, il che equivale a una verifica ogni nove secondi. Questo risultato è particolarmente notevole dato che all’epoca in Argentina esistevano solo quattro stazioni di verifica.

Tuttavia, la popolarità di Worldcoin non è stata priva di intoppi. Ha dovuto affrontare alcuni intoppi normativi poche settimane dopo il suo lancio nel luglio di quest’anno, il principale dei quali è avvenuto in Kenya, dove è ancora sotto indagine dopo che quasi mezzo milione di persone hanno scansionato la propria iride per registrarsi al progetto. Oltre alla sospensione in Kenya, Worldcoin ha dovuto affrontare problemi di regolamentazione anche in Francia, Argentina e Regno Unito.

Aumento dell’attività di trading su Binance

Copy link to section

L’impennata del valore di WLD può essere in gran parte attribuita all’intensificata attività di trading su Binance, uno dei principali scambi di criptovaluta al mondo.

Gli analisti hanno monitorato da vicino questa attività di trading, con Riyad Carey, un illustre ricercatore di criptovalute, che ha puntato i riflettori sul recente afflusso di circa 1 milione di dollari in Worldcoin (WLD) su Binance in una finestra di sole sei ore il 25 settembre. la baldoria ha comportato un notevole aumento del 5% per il token Worldcoin.

$WLD rallying more than 5% on about $1mn worth of net buying on Binance in the past 6 hours pic.twitter.com/VjEv4S49Kc — Riyad Carey (@riyad_carey) September 25, 2023

Le osservazioni di Carey suggeriscono che una fase di accumulo di WLD potrebbe essere all’orizzonte.

Mentre Binance ha assistito a questo aumento, altri importanti scambi, tra cui Uniswap, Bithumb, Bybit, Kucoin e OKX, non hanno registrato un aumento simile del volume cumulativo nello stesso periodo di tempo. In particolare, Binance ha registrato il calo più significativo nel volume cumulativo di WLD rispetto alla settimana precedente.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.