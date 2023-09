Il prezzo del Pepe aumenta del 31%, le balene accumulano trilioni di $ PEPE

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La criptovaluta PEPE ha assistito a un notevole aumento di oltre il 10% nelle ultime 24 ore, lasciando sia gli investitori che gli analisti a chiedersi quali siano le forze trainanti dietro questa rapida ascesa.

PEPE price chart

Con un aumento del 31% nell’ultima settimana, PEPE ha attirato l’attenzione di trader e appassionati di criptovalute. Analizziamo i recenti sviluppi che potrebbero contribuire a questo impressionante rialzo dei prezzi.

Accumulo balena di PEPE su Binance

La recente impennata di PEPE può essere attribuita alle mosse strategiche di attori importanti come le balene e i primi acquirenti che stanno accumulando attivamente token PEPE. Queste transazioni dimostrano una forte fiducia nelle potenzialità del progetto.

L’indirizzo 0x710 ha acquisito strategicamente l’incredibile cifra di 1.029 trilioni di token $PEPE da Binance. Questo acquisto significativo, per un totale di $ 835.000, ha avuto luogo il 29 settembre alle 5:19 (UTC). La balena ha quindi prontamente trasferito i token accumulati a un nuovo indirizzo, 0xf53, suscitando curiosità tra gli osservatori.

In precedenza, un altro acquirente e balena, 0x0be, il 28 settembre alle 19:20 (UTC) ha scambiato 390 ETH per 875,6 miliardi di $ PEPE, pari a 645.000 $. Detenendo attualmente 1,92 trilioni di $ PEPE, 0x0be è stata attivamente impegnata nel mercato, completando due cicli di negoziazione. Il primo ciclo ha prodotto guadagni sostanziali, mentre il secondo sembra essere caratterizzato da perdite non realizzate.

Un altro indirizzo 0x0a8 entrato in scena il 28 settembre alle 21:39 (UTC) ha scambiato 465.839 USDC per 629,2 miliardi di $ PEPE a un tasso favorevole. L’indirizzo ora contiene 729,2 miliardi di token $PEPE su due indirizzi. In particolare, questo indirizzo ha avuto un precedente coinvolgimento nella negoziazione di $PEPE, che ha comportato alcuni guadagni e perdite.

In mezzo a questi enormi movimenti di monete PEPE, è importante notare che il prezzo di PEPE è altamente volatile e le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente. I trader e gli investitori dovrebbero prestare attenzione e condurre ricerche approfondite prima di partecipare al mercato delle criptovalute.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.