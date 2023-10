Memeinator vs. Gods Unchained (GODS): una lotta per gli investimenti

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Nel mondo in continua evoluzione delle criptovalute, gli investitori sono costantemente alla ricerca di opportunità promettenti. A tal fine, due intriganti progetti cripto, Memeinator e Gods Unchained (GODS), hanno recentemente attirato l’attenzione degli investitori.

Sebbene entrambi i progetti abbiano offerte uniche, GODS, il token nativo del gioco Gods Unchained è in declino dal 23 settembre 2023, mentre il token nativo di Memeinator, MMTR, ha guadagnato terreno da quando la sua prevendita è stata lanciata pochi giorni fa.

Cos’è Memeinator?

Memeinator si autoproclama la “meme coin definitiva”. Il progetto di criptovaluta sfrutta la tecnologia avanzata di intelligenza artificiale (IA) e un potente marketing virale nel tentativo di dominare lo spazio delle meme coin.

Nella Fase 1, Memeinator si è concentrato sulla formazione del team, sullo sviluppo della blockchain, sulla creazione di una community e su un potente marketing. Queste premesse garantiscono che il progetto sia costruito su un quadro tecnico solido e che la community sia attiva fin dall’inizio.

Nella Fase 2, Memeinator ha liberato il suo potenziale con il lancio della prevendita del token MMTR. Una volta terminata la prevendita, è previsto che il token MMTR venga elencato sui popolari exchange centralizzati (CEX) e sugli exchange decentralizzati (DEX).

Meminator prevede inoltre di collaborare con figure e piattaforme influenti, introdurre lo staking e lanciare NFT esclusivi. Mentre i dettagli completi dello staking pool e dei premi saranno annunciati al termine della prevendita, l’introduzione dei meccanismi di staking aggiunge valore al token MMTR. Inoltre, lo staking potrebbe incentivare i possessori di token a partecipare attivamente all’ecosistema, contribuendo alla sua stabilità e crescita.

La prevendita di Memeinator è attualmente nella seconda fase e un token MMTR costa 0,0112$. Nella terza fase, il valore del token dovrebbe salire a 0,0118$.

Gli investitori possono richiedere i propri token MMTR al termine della prevendita utilizzando lo stesso portafoglio utilizzato per l’acquisto. I dettagli per la richiesta verranno forniti sui canali ufficiali verso la fine della prevendita nel quarto trimestre del 2023.

Movimento dei prezzi dei token Gods Unchained (GODS).

Gods Unchained, un gioco di carte tattico basato su blockchain, un tempo promettente, ora è in difficoltà. Guidato dall’ex direttore del gioco di Magic: The Gathering: Arena, il progetto enfatizza il gioco competitivo e la vera proprietà degli oggetti di gioco, rappresentati come NFT sulla blockchain.

GODS, il token ERC-20 del progetto, funge da valuta premium all’interno dell’ecosistema Gods Unchained. Ha molteplici casi d’uso, tra cui la creazione di NFT, la facilitazione delle transazioni sul mercato e la distribuzione di premi ai giocatori. Tuttavia, il token è in declino da settembre e ha perso oltre il 58% del suo valore nell’ultimo anno e il 96% da quando è stato lanciato nel 2021.

Tabella dei prezzi del token Gods Unchained. Fonte: Coinmarketcap

Perché il token GODS ha perso così tanto valore?

Uno dei fattori trainanti per cui il prezzo del token GODS è in caduta libera è la sua performance di mercato in calo rispetto al panorama competitivo del settore.

Sebbene Gods Unchained abbia introdotto funzionalità uniche come la proprietà NFT, deve affrontare una forte concorrenza da parte di altri giochi e collezioni di carte basati su blockchain.

Inoltre, c’è la sensazione generale che l’attuale direzione e la tabella di marcia del progetto Gods Unchained siano meno chiare, il che rende difficile per gli investitori valutarne le prospettive future.

MMTR è un buon investimento?

Gli investimenti in progetti cripto comportano rischi significativi a causa della natura volatile delle criptovalute. Detto questo, è prerogativa di ogni investitore fare un po’ di due diligence su qualsiasi criptovaluta prima di investire.

Tenendo questo in mente, Memeinator presenta una visione chiara e una tabella di marcia per la crescita con fasi e obiettivi definiti. Il progetto enfatizza il team building, lo sviluppo della blockchain e la formazione della comunità, garantendo una solida base per il successo.

Infine, l’introduzione dello staking e degli NFT migliora l’utilità del token MMTR oltre ad essere semplicemente una meme coin, offrendo agli investitori diverse strade per generare valore.