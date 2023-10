In quali criptovalute investire quando i rendimenti impazziscono: uno sguardo a Shiba Memu

Il mercato delle criptovalute ha preso un’altra pausa dopo i guadagni esplosivi che hanno visto Bitcoin esplodere sopra i 28.000 dollari e Ethereum toccare il massimo di 1,7.000 dollari lunedì.

Potrebbe essere un’opportunità per comprare un po’ di criptovalute? Shiba Memu (SHMU) è uno dei nuovi progetti cripto che ha visto uno slancio significativo nelle ultime settimane. Cosa spinge gli investitori alla prevendita che finora ha raccolto 3,58 milioni di dollari?

Cosa dicono gli esperti sulle criptovalute e sulle prospettive di rendimento

Anche se le criptovalute rimangono pronte per una probabile svolta rialzista con fattori positivi previsti per l’inizio del prossimo anno, le prospettive attuali suggeriscono che i prezzi potrebbero scendere ulteriormente. Ciò è dovuto ai rendimenti che continuano a salire selvaggiamente, con il titolo del Tesoro statunitense a 10 anni che ha raggiunto il 4,927% per la prima volta dall’agosto 2007.

Gli esperti sostengono che l’aumento dei rendimenti potrebbe spingere gli investitori ad allontanarsi dagli asset percepiti come rischiosi, probabilmente attratti dalle opportunità in qualche modo “prive di rischio” disponibili altrove. Questo è ciò che potrebbe influenzare i prezzi delle criptovalute a breve termine.

Tuttavia, secondo l’economista Peter Schiff, il continuo aumento dei rendimenti obbligazionari, come osservato nei giorni scorsi, potrebbe significare la rovina per le banche. Secondo lui, le prospettive potrebbero vedere gli Stati Uniti intraprendere il più grande allentamento quantitativo (QE) “per finanziare il più grande salvataggio bancario”. La Fed deve intervenire prima che tutto vada a rotoli, ha osservato lo stratega globale di Euro Pacific Asset Management.

Quindi, anche se l’aumento dei rendimenti rappresenta un nuovo ostacolo per le criptovalute, la resilienza complessiva della classe di asset digitali spinge la maggior parte degli investitori ad essere ottimisti sulle prospettive future. Questo punto di vista non si adatta solo bene a Bitcoin, ma al mercato delle altcoin e alle gemme emergenti come Shiba Memu.

Cos’è Shiba Memu?

Shiba Memu è un nuovo progetto cripto che cerca di sfruttare l’intelligenza artificiale e la blockchain per rivoluzionare gli investimenti in meme coin. Sebbene alcuni dei principali token meme abbiano valori di capitalizzazione di mercato sbalorditivi, la valutazione complessiva è che mancano di reale trazione perché non offrono alcuna reale utilità.

L’intelligenza artificiale aiuterà Shiba Memu a portare questo aspetto del mercato alla community, con l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’analisi predittiva e la modellazione utilizzate per creare una potenza di marketing per SHMU. La strategia sarà alimentata da una dashboard AI la cui funzionalità è volta a massimizzare la visibilità e il coinvolgimento sui social media e su altre piattaforme.

Oltre a comprare token SHMU tramite la prevendita Shiba Memu, i titolari avranno anche la possibilità di guadagnare più token. Ciò include la fornitura di liquidità al pool Shiba Memu e lo staking. È il tipo di utility che fa vibrare la comunità cripto, con molti che considerano SHMU come uno dei token da tenere d’occhio nel 2023.

Secondo la tokenomics di Shiba Memu, gli investitori avranno la possibilità di comprare SHMU da un’allocazione prevendita dell’85% dell’offerta totale di 1 miliardo.

Shiba Memu è un buon acquisto oggi?

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, esplose all’inizio di quest’anno, sono tutte meme coin che hanno visto un notevole impegno e adozione da parte della community. Anche se l’industria delle meme coin rappresenta ormai un mercato da 20 miliardi di dollari, le proiezioni per le criptovalute e l’intelligenza artificiale suggeriscono che guadagni come quelli visti per PEPE spingono gli investitori a non perdere la prossima gemma che arriverà sul mercato.

Il prezzo di prevendita SHMU è balzato da 0,011125$, aumentando ogni 24 ore alle 18:00 GMT. Ma anche con questi aumenti programmati, Shiba Memu ha ancora un prezzo conveniente con SHMU attualmente a 0,03160$.

Quando la prevendita terminerà per consentire ai token di essere scambiati sui mercati secondari come BitMart, il prezzo SHMU sarà aumentato di circa il 240% a 0,0379$.

Il lancio della dashboard AI e altri sviluppi positivi per Shiba Memu e il più ampio ecosistema cripto potrebbero vedere i primi investitori contare su guadagni ancora più elevati, in particolare in un anno di mercato rialzista previsto. Questa potrebbe quindi essere una grande opportunità dato che il prezzo SHMU potrebbe non essere così basso come lo è oggi.

Scopri di più su Shiba Memu e come comprarlo qui.

