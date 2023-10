Cathie Wood – Fondatrice e amministratrice delegata di Ark Invest vede l’intelligenza artificiale come un motore di produttività che, di per sé, la rende anti-inflazionistica.

Le recenti osservazioni di Cathie Wood sull’intelligenza artificiale

All’inizio di questa settimana, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti ha dichiarato che l’inflazione è aumentata dello 0,4% per il mese di settembre rispetto alla stima del Dow Jones che prevedeva un aumento dello 0,3%.

Ciò che la stampa segnalava era che l’inflazione continua a essere una preoccupazione – e l’intelligenza artificiale è il suo antidoto, secondo Cathie Wood.

L’influente investitore vede un ambiente “ideale” per le società di intelligenza artificiale in vista di un rallentamento dell’economia statunitense più del previsto e delle aziende che si rivolgono all’intelligenza artificiale alla ricerca di margini di profitto migliori.

In particolare, Wood ha affermato che le società di software AI inviteranno ingenti investimenti. Ciononostante, l’intelligenza artificiale è un mercato indirizzabile sufficientemente grande da consentire a una gamma più ampia di nomi di trarne vantaggi significativi, tra cui progetti emergenti come Shiba Memu.

Shiba Memu è una potenza di marketing abilitata all’intelligenza artificiale

Shiba Memu è un nome relativamente nuovo che non solo ti posiziona per trarre vantaggio dalla crescente attenzione sull’intelligenza artificiale, ma ti dà anche visibilità su un altro mercato in rapida crescita: le meme coin.

La piattaforma attualmente in prevendita si propone di costruire una centrale di marketing autosufficiente abilitata all’intelligenza artificiale che offra in qualche modo la stessa produttività ed efficienza che ci si aspetterebbe da un centinaio di agenzie di marketing.

Inoltre, ha una propria moneta meme nativa (SHMU) che puoi acquistare e utilizzare sulla sua piattaforma per ottenere il massimo da Shiba Memu. Ti dà esposizione al mercato delle monete meme che valeva zero dollari all’inizio della pandemia ma che aveva già accumulato una valutazione di 20 miliardi di dollari entro la fine del 2022.

SHMU attualmente vale 0,034$ e il suo prezzo aumenta ogni 24 ore, il che rende l’investimento in questa moneta meme ancora più interessante.

Shiba Memu (SHMU) deve ancora essere quotato sugli exchange di criptovalute

Shiba Memu è in prevendita solo da poche settimane, ma ha già raccolto più di 3,8 milioni di dollari e questo dimostra l’enorme domanda nei confronti della sua meme coin, una caratteristica che solitamente viene associata ai buoni investimenti.

Secondo Statista, l’intelligenza artificiale rappresenterà un mercato da 2.000 miliardi di dollari entro il 2030 contro i circa 200 miliardi di dollari al momento. In poche parole, la piattaforma di dati e visualizzazione suggerisce che l’intelligenza artificiale non è qui solo per restare, ma anche per crescere rapidamente.

E Shiba Memu è un progetto unico a cui puoi attingere per trarre vantaggio dalla sua crescita.

Tieni presente che al momento è ancora più interessante investire in Shiba Memu poiché attualmente ha un prezzo di soli 0,034$ in prevendita, dopodiché verrà quotato su importanti scambi di criptovalute che potrebbero aumentare ulteriormente la domanda e comportare un apprezzamento dei prezzi.

In altre parole, investire precocemente in SHMU può essere un buon modo per ottenere il massimo profitto per il futuro. Shiba Memu lancerà presto anche una dashboard AI come previsto dal Libro bianco disponibile sul suo sito Web qui.

L’incertezza politica potrebbe aumentare la domanda di SHMU

Infine, meme o no: Shiba Memu è fondamentalmente una criptovaluta e quindi trarrà vantaggio dai venti favorevoli che potrebbero aiutare lo spazio crittografico più ampio ad andare avanti.

Il miliardario gestore di hedge fund Paul Tudor Jones ha recentemente affermato di preferire Bitcoin alle azioni in questo contesto poiché la più grande criptovaluta del mondo ha una storia di successo in tempi di incertezza politica.

La guerra israelo-palestinese e le preoccupazioni più ampie di una futura recessione, ha detto alla CNBC in una recente intervista, probabilmente renderanno le azioni ancora meno attraenti nei prossimi mesi. Gli investitori potrebbero anche scegliere Bitcoin per parcheggiare i propri soldi in futuro, considerando che la salute fiscale degli Stati Uniti è nel suo peggior stato dalla seconda guerra mondiale.

Ciò è significativo per Shiba Memu poiché il bellwether (BTC) tende a trascinare l’intero mercato nella direzione in cui si muove. Quindi, se Bitcoin si riprendesse davvero come si aspetta Paul Tudor Jones, anche la moneta SHMU probabilmente ne trarrà beneficio.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.