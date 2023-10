Loom Network, BIG TIME e Memeinator sono attualmente le criptovalute più di tendenza

Il mondo delle criptovalute è in fermento con tre asset digitali di tendenza: Loom Network, BIG TIME e Memeinator.

Sebbene ciascuno di questi token porti qualcosa di unico sul tavolo, gli investitori e gli appassionati stanno monitorando da vicino i movimenti dei prezzi e gli eventi di prevendita.

Loom Network potenzia l’ecosistema Ethereum

Copy link to section

Loom Network (LOOM) sta facendo scalpore nella sfera crittografica per il suo approccio innovativo alla risoluzione dei problemi di scalabilità all’interno della rete Ethereum. LOOM funge da soluzione di scalabilità Layer 2 per Ethereum, consentendo transazioni più veloci ed economiche.

Secondo gli ultimi dati, LOOM viene scambiato a 0,32$. Nelle ultime settimane ha assistito a una costante tendenza al rialzo, riflettendo il crescente interesse per le soluzioni Layer 2 e il loro potenziale per alleviare la congestione di Ethereum. Il token è aumentato di un enorme 714% negli ultimi 30 giorni.

Tabella dei prezzi di Loom Network

BIG TIME è il top nel settore del gaming

Copy link to section

BIG TIME (BIGTIME) non è la tipica criptovaluta. È l’elemento nativo di un gioco di ruolo d’azione multiplayer che unisce combattimenti frenetici con una fiorente economia di gioco. BIG TIME offre ai giocatori la possibilità di possedere, scambiare e creare asset digitali sotto forma di token non fungibili (NFT). Ciò che distingue BIG TIME è il suo impegno nel rendere gli elementi Web3 invisibili ai giocatori, garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni.

BIGTIME ha subito significative fluttuazioni di prezzo, con il suo valore attualmente a 0,2425$. In particolare, ha raggiunto il massimo storico di 0,341$ solo due giorni fa, a significare l’entusiasmo che circonda questa criptovaluta di gioco unica. La moneta è aumentata del 250% negli ultimi 30 giorni.

Tabella dei prezzi di BIG TIME

Diversi importanti exchange di criptovaluta, tra cui Binance e BitGet, hanno lanciato contratti perpetui basati su BIGTIME U.

Memeinator ridefinisce il panorama delle meme coin

Copy link to section

Memeinator (MMTR) sta riscrivendo la narrativa delle meme coin. Ha attirato l’attenzione per la sua audace missione di dominare il mercato delle meme coin ed eliminare i token più deboli. Sfruttando la blockchain e la tecnologia AI, Memeinator mira a portare ordine nel caotico mondo delle meme coin esprimendo giudizi su token scadenti.

Come procede la prevendita di Memeinator

Copy link to section

La prevendita di Memeinator è stata a dir poco straordinaria. In meno di 48 ore, ha superato la soglia dei 500.000$, catapultandosi nella fase 3 della prevendita.

Ciò che distingue Memeinator è il suo impegno nel coinvolgimento della comunità, con una parte sostanziale del MMTR destinata a concorsi e pool di marketing. Il team ha inoltre pianificato una distribuzione graduale dei token di prevendita per garantire una più ampia partecipazione.

La prevendita di Memeinator è iniziata a 0,01$ ed è andata rapidamente esaurita nella prima fase. Attualmente, MMTR ha un prezzo di 0,011$, con il potenziale per raggiungere 0,012$ poiché l’interesse continua ad aumentare.

Conclusioni

Copy link to section

Il mercato delle criptovalute è in continua evoluzione e questi tre token mostrano come l’innovazione e gli approcci unici possano portare a un notevole successo. Loom Network affronta i problemi di scalabilità di Ethereum, BIG TIME reinventa i giochi integrando NFT e Memeinator è in missione per ripulire lo spazio delle meme coin.

Gli investitori e gli appassionati stanno monitorando da vicino questi token mentre fanno scalpore nelle rispettive nicchie.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI, e successivamente revisionato da un traduttore locale.