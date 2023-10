Memeinator è un buon investimento?

Quando investono in criptovalute meme, gli investitori hanno sempre una storia con due verità da raccontare. Basti pensare ai primi investitori di Dogecoin o ai sostenitori di PEPE quando ha debuttato all’inizio di quest’anno. Devono essere diventati da un giorno all’altro milionari e miliardari. Giusto? Ma gli investitori sono caduti nell’oblio per aver creduto ai meme di bassa qualità e alle loro parodie. Allora, da che parte per gli investitori di meme? Memeinator (MMTR) ha una soluzione e il frenetico appello di un autoproclamato distruttore di meme ha conquistato il cuore di molti.

Memeinator: un potenziale distruttore di meme con capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari?

Nessuno può negare la crescita e il ruolo indiscutibili delle criptovalute meme nell’era della blockchain. Da una capitalizzazione di mercato di quasi 0 dollari nel 2020, i token meme ora raggiungono un superbo volume di scambi di 36 miliardi di dollari. Ciò non è avvenuto senza ostacoli, poiché i meme deboli hanno spiazzato le prospettive del mercato.

Memeinator promette di ripulire il settore utilizzando i suoi interventi di marketing ingegnosi e guidati dall’intelligenza artificiale. Esamina il web, aiutato dall’intelligenza artificiale, per trovare i meme patetici e affrontarli frontalmente. Sul tagliere di Memeinator ci saranno gettoni meme privi di originalità e fascino. Il Memeinator ha un piano per raggiungere l’obiettivo.

Il progetto investe in un forte branding e marketing per superare l’attuale mania dei meme. Il marketing aiuta Memeinator a generare hype, dominando i topic sui social. In questo modo, Memeinator può diventare un vero meme, scalzando i suoi pari che ne sono rimasti a lungo al timone.

Un gioco che sarà lanciato dopo la fine della prevendita aiuterà anche Memeinator’s nella sua missione. I giocatori affronteranno i meme nemici della vita reale in un combattimento completo e li distruggeranno. L’obiettivo è raggiungere il dominio e garantire che solo i meme più forti sopravvivano. La funzionalità di gioco aumenta l’utilità del token e rende il progetto un modo divertente per investire.

Memeinator è un buon investimento?

Gli investitori di Memeinator hanno raccolto profitti sin dalle prime fasi della prevendita del progetto. Nella terza fase, il token ha un prezzo interessante di 0,0112$, con più di 690.000$ venduti. La prevendita della terza fase è quasi completata, con il prezzo previsto di 0,0118 dollari nella fase successiva.

La prevendita di Memeinator potrebbe essere redditizia per gli investitori che desiderano trarre vantaggio dai guadagni iniziali. La prevendita avviene in 29 fasi, con il prezzo del token in aumento in ogni fase. Al termine della prevendita, il prezzo di MMTR sarà aumentato del 132%. Da un punto di vista degli investimenti, i guadagni prevendita sono interessanti, e spiegano la domanda anticipata del token.

Anche il potenziale a lungo termine di Memeinator è interessante in base all’utilità del progetto. L’intelligenza artificiale sta trovando un utilizzo crescente e Memeinator l’ha catturato abbastanza bene. Oltre a supportare l’intenzione di Memeinator di dominare i meme, l’intelligenza artificiale rafforza la serietà del progetto. Ad esempio, Memeinator utilizza la tecnologia OpenAI e le API di Twitter. In tal modo, il progetto sfrutta i prodotti esistenti per ottenere e fornire utilità.

Il whitepaper di Memeinator sottolinea anche l’utilità del progetto negli ambiti Web 3.0. Alcuni di questi includono una funzione di staking e NFT esclusivi per la comunità. Queste applicazioni aggiungono un livello di utilità, rendendo Memeinator più di una criptovaluta meme.

Memeinator aumenterà di 10 volte?

Il futuro di Memeinator e il suo prezzo risiedono nelle sue tendenze di adozione. La prevendita ha dato un’idea di cosa aspettarsi, rendendolo un potenziale guadagno 10x quando elencato.

Memeinator si prepara anche ad essere elencato negli scambi più popolari e in una comunità di sostegno. La disponibilità del token sui principali scambi renderà il token noto e sbloccherà la domanda.

Da un punto di vista speculativo, Memeinator potrebbe guadagnare più di 10 volte man mano che sempre più investitori aderiranno dopo la quotazione. I token Meme sono aumentati con margini simili e più elevati e Memeinator può replicare i guadagni. Nel lungo termine, i guadagni potrebbero essere maggiori poiché Memeinator mantiene le sue promesse e sblocca più utilità.

